Avez-vous besoin d'un VPN en 2024 ?

Il est tout à fait naturel de vouloir assurer sa propre sécurité et celle de ses appareils. La cybercriminalité devenant de plus en plus complexe à chaque minute, elle est plus répandue que jamais. Lorsque nous passons en revue les services de sécurité et de protection de la vie privée, nous nous demandons souvent s'il est vraiment nécessaire d'avoir un réseau privé virtuel (VPN).

Heureusement, les réseaux privés virtuels (VPN) ne coûtent pas plus cher qu'une tasse de café par mois, et ils constituent un excellent moyen de se protéger en ligne tout en débloquant l'internet dans le monde entier. Les VPN masquent votre adresse IP d'origine et acheminent votre trafic via un tunnel sécurisé, ce qui crypte vos données et les rend illisibles pour quiconque tente d'y jeter un coup d'œil.

Pourquoi est-ce important ? Tout le monde a droit à la protection de sa vie privée numérique et, malheureusement, ce droit a été mis à mal ces dernières années. Les meilleurs VPN vous permettent de naviguer au jour le jour sans craindre de laisser une trace identifiable sur le web.

Ai-je besoin d'un VPN ?

Vous savez peut-être déjà que les VPN améliorent votre confidentialité numérique, mais pourquoi est-ce important et quelles sont les menaces qui se cachent sur le web ? Voici quelques risques quotidiens que vous pourriez rencontrer en ligne :

Vie privée à la maison

Un VPN masque votre adresse IP et vous en attribue une nouvelle, ce qui revient en quelque sorte à vous donner une nouvelle identité numérique. En plus du cryptage VPN qui garantit que votre trafic reste illisible, cela signifie que votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) ne pourra pas voir ce que vous faites en ligne, ni enregistrer vos informations, ni les transmettre à des annonceurs qui peuvent remonter jusqu'à vous.

D'autres menaces numériques peuvent également avoir une incidence sur votre vie privée. Les histoires d'horreur ne manquent pas : des cybercriminels ont piraté les caméras d'ordinateurs portables, de téléphones et de tablettes, et ont même écouté les conversations via le microphone de l'appareil. Il s'agit d'une violation inquiétante de la vie privée qui se produit plus souvent qu'on ne le pense, mais qu'un VPN peut aider à prévenir. En chiffrant le trafic qui passe de votre appareil au web et vice-versa, les VPN contrecarrent ces attaques invasives en rendant ces données illisibles (et inutiles).

Comment puis-je savoir si mon VPN fonctionne ? Le moyen le plus simple de vérifier si votre VPN protège correctement votre vie privée est de vérifier votre adresse IP. Si l'adresse IP correspond à votre connexion VPN, vous saurez que vous naviguez via le serveur VPN. Si vous voyez votre adresse IP d'origine, il se peut qu'il y ait un problème avec la façon dont vous avez configuré le service ou avec un logiciel client manquant.

Points d'accès Wi-Fi publics

Imaginons que vous vous trouviez dans un café et que vous souhaitiez vous connecter à Internet. Il y a peut-être des dizaines de réseaux gratuits disponibles, mais lesquels sont sûrs ?

Les cybercriminels créent leurs propres points d'accès dans l'espoir que vous les rejoigniez, et ils leur donnent souvent un nom similaire à celui de la connexion réelle et légitime. Si vous rejoignez l'un de ces faux réseaux, le cybercriminel peut lancer une attaque de type "man-in-the-middle" pour vous suivre sur le web et collecter les informations de connexion que vous avez saisies lors de l'utilisation du point d'accès. Certains de ces mauvais acteurs vous redirigent même vers des sites d'hameçonnage douteux conçus pour recueillir vos informations personnelles.

Avec un VPN, vous n'avez pas à vous soucier de ces pièges à miel. Leur cryptage empêche quiconque, y compris des pirates potentiels, de vous observer par-dessus votre épaule et de surveiller les sites que vous visitez ou ce que vous téléchargez.

Les trois meilleurs VPN de 2024

Vous voulez une réponse rapide ? Voici les trois meilleurs services VPN du moment :

1. Le meilleur service VPN global : ExpressVPN ExpressVPN est en tête de notre classement des meilleurs VPN car il configure automatiquement votre installation en temps réel pour vous donner la connexion la plus rapide et la plus sécurisée instantanément - la plupart des autres applications VPN vous obligent à la configurer manuellement. Il n'est pas aussi bon marché que Nord ou Surfshark, mais il compense largement en offrant un gestionnaire de mot de passe, un an de stockage illimité sur le cloud et trois mois de protection supplémentaire, le tout gratuitement. La garantie de remboursement de 30 jours vous permet de le tester sans risquer un centime.

2. Le VPN le plus rapide : NordVPN NordVPN est le parfait intermédiaire entre un VPN haut de gamme et un VPN bon marché, offrant un excellent rapport qualité-prix en incluant le blocage des publicités et des logiciels malveillants en standard. Pour un peu plus, vous pouvez passer à la version supérieure et obtenir un gestionnaire de mot de passe, un scanner de violation de données et tout un tas d'autres outils de sécurité, toujours pour un prix inférieur à celui d'ExpressVPN. Nord offre également aux lecteurs de TechRadar un bon d'achat Uber Eats gratuit à l'occasion de son 12e anniversaire. Associez-le à une garantie de remboursement de 30 jours et comparez avec ExpressVPN sans vous engager sur le prix.

3. Le meilleur VPN bon marché : Surfshark Surfshark est une option de grande valeur et peu coûteuse, facile à utiliser, dotée de nombreuses fonctions de sécurité et qui a tout débloqué lors de nos derniers tests de streaming. Avec des serveurs dans plus de 100 pays, vous pouvez regarder vos émissions préférées en streaming depuis presque n'importe où. De plus, Surfshark coûte moins de 2,50 $ par mois et est assorti d'une garantie de remboursement de 30 jours.

Qui devrait utiliser un VPN ?

Les VPN (et autres outils technologiques) sont souvent perçus comme complexes ou réservés aux experts. Ce n'est pas le cas : les services les plus réputés d'aujourd'hui sont utilisés par une grande variété d'individus, des vétérans de la technologie aux novices, et pour diverses raisons :

Utilisateurs quotidiens d'Internet

Laisser son VPN actif en arrière-plan lui permet de travailler dur pour garantir la sécurité face à une multitude de menaces. Le chiffrement VPN empêche les pirates d'accéder à vos identifiants de connexion et autres informations précieuses, ce qui est crucial pour toute personne effectuant des opérations bancaires en ligne. De plus, comme un VPN masque votre IP d'origine et vous en attribue une nouvelle, votre historique de navigation reste privé.

Un VPN devient une nécessité pour toute personne utilisant un Wi-Fi public, ces points de connexion, bien qu'utiles, étant typiquement non sécurisés et pris pour cible par des cybercriminels en quête de données sensibles.

Entreprises et employés

Il fut un temps où les VPN étaient principalement utilisés par les travailleurs à distance pour se connecter de manière sécurisée au réseau de l'entreprise. De nombreux employés utilisent encore des VPN lorsqu'ils sont hors du bureau (à domicile ou en déplacement professionnel), bénéficiant ainsi du chiffrement robuste qui empêche les acteurs malveillants et les pirates d'accéder à des fichiers et identifiants importants susceptibles d'être utilisés pour lancer des attaques de phishing.

Voyageurs

Les VPN sont indispensables pour les grands voyageurs, et la bonne nouvelle est qu'il n'est pas nécessaire de les inclure dans vos bagages à main. Lorsque vous êtes à l'étranger, vous pourrez vous connecter aux applications et sites comme si vous étiez chez vous, restant ainsi à jour avec toutes vos émissions favorites qui pourraient autrement être bloquées par région et inaccessibles.

Joueurs et streamers

Un nombre croissant de personnes se tournent vers les VPN pour optimiser leurs abonnements de streaming. Pourquoi ? Avec un VPN, il suffit de se connecter à un serveur à l'étranger pour accéder à tout le contenu de cette région, ce qui est pratique si ce nouveau film ou série n'est pas disponible dans votre pays.

De plus, si vous êtes un amateur de jeux, vous pouvez utiliser votre VPN pour accéder à des titres également bloqués par région. Vous pouvez également économiser de l'argent en vous connectant à un serveur dans un lieu où les jeux sont généralement moins chers. Oh, et votre VPN préviendra également les attaques DDoS perturbant vos matchs en ligne.

Journalistes, militants et manifestants

Couvrir des actualités de dernière minute peut amener les journalistes dans des parties risquées du web, surtout si le sujet traité est controversé. Un VPN masque l'adresse IP originale de ces individus, assurant que leur emplacement reste caché, et qu'ils peuvent profiter de la liberté d'expression et de presse, et continuer à rechercher, publier et partager des histoires en toute sécurité.

Que peuvent faire d'autre les VPN ?

Si renforcer la confidentialité et la sécurité numérique sont les principaux atouts d'un VPN, il existe bien d'autres utilisations pour votre service fiable. Voici quelques-unes de nos préférées :

Débloquer le contenu international en streaming

Si vous êtes abonné à Netflix (ou un autre service de streaming), vous savez probablement que les gens dans différents pays ont accès à une sélection de contenu différente. Cela peut être frustrant, surtout si l'émission ou le film que vous mourrez d'envie de voir n'est pas disponible dans votre région. Des sites comme Netflix sont, malheureusement, soumis à des obligations contractuelles pour distribuer le contenu de cette manière, ce qui fait que beaucoup d'entre nous passent à côté.

Heureusement, vous pouvez optimiser vos abonnements avec un VPN de streaming. Comment ? Lorsque vous vous connectez à un serveur VPN dans un autre pays, vous obtenez une adresse IP basée dans ce même lieu. Les sites que vous visitez penseront que vous êtes réellement là, et vous aurez accès au contenu en streaming de cette région, ce qui est particulièrement pratique si vous voyagez à l'étranger et souhaitez suivre les émissions et événements sportifs de votre pays d'origine.

Accéder à des sites et des plateformes de réseaux sociaux

Avez-vous déjà essayé d'accéder à un site spécifique pour découvrir qu'il a été bloqué par votre lieu de travail, école, ou administrateur réseau ? C'est indéniablement frustrant, en particulier pour les étudiants essayant de vérifier des sources pour leurs travaux, et certains gouvernements imposent même des blocages Internet dans le but d'empêcher les citoyens d'accéder à des sites occidentaux populaires. Pensez à Google, YouTube et Facebook.

C'est pourquoi les VPN pour la Russie et la Chine sont tant demandés, et pourquoi les militants de la vie privée s'appuient sur eux comme première (et parfois dernière) ligne de défense pour sécuriser un internet plus ouvert.

Dénicher des bonnes affaires

La plupart des VPN demandent un abonnement modeste, mais ils peuvent également vous aider à trouver les meilleures offres et promotions à travers le monde. Le prix des biens varie souvent d'un endroit à l'autre, il est donc judicieux de faire un peu de "server-hopping" pour voir si vous pouvez économiser sur un gros achat.

Les compagnies aériennes et les hôtels utilisent également une tarification dynamique, augmentant le coût des billets et des séjours à chaque fois que vous revenez pour vérifier le prix. Vous pouvez mettre un terme à cela avec un VPN, bien qu'il soit également conseillé de vider votre dossier de cache et votre historique de navigation.

À l'horizon Les attaques DDoS ne sont pas les seules menaces qui pourraient vous affecter en 2024. Nos confrères américains ont rassemblé leurs principales prédictions en matière de cybersécurité pour l'année à venir.

Jouer en toute sécurité

Si vous êtes un joueur assidu, vous savez que certains joueurs sont de très mauvais perdants et peuvent recourir à des attaques DDoS en guise de représailles. Toutefois, comme un VPN masque votre adresse IP d'origine, toute tentative d'attaque DDoS sera déjouée, car l'auteur de l'attaque visera le serveur VPN et non votre réseau domestique.

De plus, avec un VPN de gaming, vous pouvez consulter des offres régionales depuis l'étranger et débloquer des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre pays.

Économiser de l'argent sur les antivirus

Bien qu'il soit généralement judicieux d'investir dans l'un des meilleurs antivirus du marché, si vous cherchez à économiser un peu d'argent, il vaut la peine d'examiner les VPN qui intègrent des fonctionnalités antivirus. Ils ne seront pas aussi complets que leurs homologues antivirus, mais NordVPN et Surfshark ont leurs propres fonctions de blocage des publicités et de protection contre les logiciels malveillants, et peuvent également mettre un terme aux pop-ups gênants. Mieux encore, ces outils sont inclus dans le plan standard de chaque VPN.

Certains VPN proposent encore plus d'options, comme des gestionnaires de mots de passe qui peuvent vous aider à créer (et à mémoriser) des identifiants sécurisés, et un stockage sécurisé dans le cloud où vous pouvez conserver vos souvenirs numériques importants en toute sécurité. Ainsi, en vous abonnant à un VPN, vous consolidez efficacement le coût de plusieurs outils de sécurité en vous abonnant à un seul, et non à une demi-douzaine.

Le VPN que vous choisirez dépendra de l'usage que vous en ferez, et il vaut la peine de se poser quelques questions avant de s'engager dans un abonnement à long terme. Tout d'abord, à quoi va vous servir votre VPN ? Diffuser du contenu en continu ? Accéder à des sites et services à accès restreint ? Ou voulez-vous un service qui fonctionne simplement en arrière-plan pour sécuriser vos données ?

Ensuite, il y a d'autres éléments importants à ajouter à votre liste de souhaits en matière de VPN :

Des applications pour vos appareils : la plupart d'entre nous sont collés à leur téléphone de nos jours, il est donc important que votre VPN puisse vous accompagner lorsque vous êtes en déplacement. Si vous avez une console ou une smart TV, il vaut la peine de vérifier si votre VPN est compatible avec eux.

la plupart d'entre nous sont collés à leur téléphone de nos jours, il est donc important que votre VPN puisse vous accompagner lorsque vous êtes en déplacement. Si vous avez une console ou une smart TV, il vaut la peine de vérifier si votre VPN est compatible avec eux. Des serveurs dans le monde entier : si vous voulez débloquer des contenus spécifiques à une région ou jouer à des jeux avec des amis à l'étranger, votre VPN aura besoin de serveurs dans des endroits clés du monde entier.

si vous voulez débloquer des contenus spécifiques à une région ou jouer à des jeux avec des amis à l'étranger, votre VPN aura besoin de serveurs dans des endroits clés du monde entier. Des vitesses fiables : un service lent ne vaut pas la peine d'être utilisé, alors assurez-vous de choisir un VPN rapide qui peut suivre le streaming HD et le torrenting.

un service lent ne vaut pas la peine d'être utilisé, alors assurez-vous de choisir un VPN rapide qui peut suivre le streaming HD et le torrenting. Fonctions de sécurité : si certaines personnes se contentent de configurer et d'oublier un VPN, d'autres souhaitent utiliser des fonctions avancées telles que le tunneling fractionné et le kill switch, et certains VPN proposent même des fonctions supplémentaires telles que le blocage des publicités et la protection contre les logiciels malveillants.

si certaines personnes se contentent de configurer et d'oublier un VPN, d'autres souhaitent utiliser des fonctions avancées telles que le tunneling fractionné et le kill switch, et certains VPN proposent même des fonctions supplémentaires telles que le blocage des publicités et la protection contre les logiciels malveillants. Politique d'absence d'enregistrement : vous voudrez choisir un fournisseur qui non seulement a une politique d'absence d'enregistrement, mais qui a pris le temps et fait l'effort d'inviter des auditeurs indépendants à la passer au peigne fin pour y déceler des vulnérabilités et des failles. Ce type de transparence est essentiel lorsqu'il s'agit de services conçus pour protéger vos informations identifiables.

vous voudrez choisir un fournisseur qui non seulement a une politique d'absence d'enregistrement, mais qui a pris le temps et fait l'effort d'inviter des auditeurs indépendants à la passer au peigne fin pour y déceler des vulnérabilités et des failles. Ce type de transparence est essentiel lorsqu'il s'agit de services conçus pour protéger vos informations identifiables. Assistance 24 heures sur 24 : les contretemps surviennent, les problèmes surgissent et, parfois, vous avez simplement besoin d'une réponse rapide à une question urgente. Les meilleurs fournisseurs disposent d'une assistance en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, assurée par des agents sympathiques, ou d'un système de billetterie par courrier électronique, ainsi que d'articles d'assistance que vous pouvez consulter pour résoudre votre problème.

Combien coûte un VPN ?

Tout d'abord, si vous avez un budget, tenez-vous en à celui-ci. Il existe des VPN dans toutes les gammes de prix, de nos jours, et vous n'avez pas besoin de payer un bras et une jambe pour un service de qualité.

Surfshark est le VPN bon marché que tout le monde préfère et que nous recommandons sans cesse aux débutants grâce à ses applications simples et à ses fonctions non intimidantes. Vous pouvez souscrire un plan de 2 ans pour 2,29€/mois avec 2 mois offerts, ce qui est un excellent rapport qualité-prix, et bénéficier de connexions simultanées illimitées.

Si vous êtes prêt à mettre le paquet, ExpressVPN propose un plan d'un an à 6,50 € par mois. C'est un peu cher, mais ExpressVPN est pratiquement imbattable en termes de facilité d'utilisation et de qualité globale.

Vous vous demandez peut-être s'il existe des VPN gratuits viables, et il y en a, mais ils sont tous assortis de mises en garde. La plupart des services gratuits sont des versions limitées de l'expérience complète, conçues pour vous inciter à passer à un plan payant. Vous pouvez vous attendre à être confronté à des plafonds de données mensuels, à des vitesses réduites et à moins de serveurs parmi lesquels choisir, ce qui, évidemment, n'est pas l'idéal. Certains VPN gratuits sont des escroqueries mal déguisées qui veulent simplement s'emparer de vos données et les vendre au plus offrant - soyez donc prudent si vous cherchez une option gratuite.

Selon nous, la meilleure façon d'essayer un VPN sans risquer un centime (et sans avoir à gérer une tonne de limitations) est de faire bon usage de la garantie de remboursement d'un fournisseur de premier ordre. Vous devrez payer le VPN à l'avance, certes, mais vous pourrez demander à être remboursé avant la fin de la période d'essai, puis tester le concurrent suivant sur votre liste de la même manière.

FAQ sur les VPN

Un VPN en vaut-il la peine ? De nos jours, tout le monde a besoin d'un VPN. C'est le meilleur moyen de se protéger en ligne. Si la plupart des gens ne vivent pas dans des régimes oppressifs qui censurent fortement l'internet et restreignent ce que vous pouvez voir et faire en ligne, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'un VPN. Si vous voulez vous protéger contre le piratage ou le vol de vos informations lorsque vous êtes sur Internet, un VPN est le meilleur outil pour ce travail.

Que se passe-t-il si vous n'avez pas de VPN ? Sans VPN, votre trafic internet n'est pas crypté, ce qui signifie qu'il peut être lu par quiconque l'intercepte. Cela signifie que vos mots de passe, vos coordonnées bancaires, vos informations de carte de crédit, vos photos, vos vidéos et même vos recherches sur internet sont visibles par les pirates, les cybercriminels, les fournisseurs d'accès à internet et même les gouvernements. Sans VPN, c'est comme si vous n'aviez pas de rideaux ou de stores à la fenêtre de votre chambre : tout le monde peut voir directement à l'intérieur. Même si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que quelqu'un regarde à l'intérieur, c'est le danger de ce qu'il pourrait faire avec ce qu'il voit qui devrait vous inquiéter.

Avez-vous vraiment besoin d'un VPN sur votre téléphone ? Oui, l'utilisation d'un VPN sur votre téléphone est absolument essentielle. La plupart de nos vies résident sur nos téléphones de nos jours, et avec tant d'enjeux, un VPN n'est pas négociable. Si vous voulez vous protéger lorsque vous faites des achats ou des opérations bancaires en ligne, un VPN est le meilleur outil pour ce travail. De plus, tous les meilleurs VPN sont fournis avec des applications VPN faciles à utiliser pour iPhone et Android, et sont facilement téléchargeables sur l'App App store/Google Play store.

Dois-je utiliser un VPN gratuit ? Oui, un VPN gratuit est un excellent moyen d'avoir un aperçu de la valeur d'une application avant de s'engager dans un achat premium. Cependant, n'importe quel VPN gratuit ne fait pas l'affaire, et il y a beaucoup d'escroqueries à éviter. Il est donc important de reconnaître que même les meilleurs VPN gratuits sont assortis de restrictions, qu'il s'agisse de l'emplacement des serveurs, de la vitesse ou de l'utilisation des données. De nombreux services VPN gratuits prétendent être totalement illimités, et le plus souvent, il s'agit d'un service peu sûr qui n'est conçu que pour récolter vos informations et les vendre à quiconque est prêt à les acheter.