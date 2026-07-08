DeepSeek a établi un lien entre une faille théorique du navigateur et une chaîne d'attaque fonctionnelle.

L'échantillon de ransomware cible le dossier « Photos » d'Android via une fausse demande d'autorisation.

Check Point a classé 1 383 fichiers liés à DeepSeek comme malveillants ou dangereux.

Un modèle d'IA chinois est tombé par hasard sur une technique de rançongiciel opérationnelle alors qu'il tentait de répondre à une consigne irréaliste et trop vague.

De nouvelles découvertes de Check Point Research révèlent que l'échantillon généré par DeepSeek a établi un lien entre un risque théorique lié au navigateur et une méthode d'attaque fonctionnelle, ne nécessitant ni exploit, ni installation d'application, ni aucune compétence technique particulière de la part de l'attaquant.

Cette technique cible le stockage des photos sur Android via une fonctionnalité légitime du navigateur appelée « File System Access API », déguisée en simple outil d'IA d'amélioration des photos.

Cette technique exploite le dossier DCIM d’Android, qui contient généralement des années de photos personnelles, des documents d’identité numérisés et des captures d’écran de services bancaires.

Les victimes accordent l’accès via une simple demande d’autorisation déguisée en outil d’amélioration de photos basé sur l’IA, sans se rendre compte qu’elles cèdent le contrôle de tout un répertoire.

L’ensemble de données de Check Point comprenait près de 3 000 fichiers attribués à DeepSeek, et les chercheurs en ont classé 1 383 comme malveillants ou dangereux à l’aide de VirusTotal et de méthodes d’analyse statique.

L’équipe a découvert un échantillon mettant en œuvre une technique native du navigateur particulièrement dangereuse, qui n’avait encore jamais été observée dans le cadre d’attaques réelles.

Cet échantillon, surnommé InfernoGrabber 9000, était incomplet, mais les tests ont montré qu’il ne fallait que très peu d’efforts supplémentaires pour le rendre pleinement fonctionnel.

« Cela ne demande que très peu d’efforts. Un niveau d’expertise bas suffit. Il n’est pas nécessaire d’être un cybercriminel chevronné ou un groupe représentant une menace persistante avancée », a déclaré Pedro Drimel Neto, responsable de l’équipe d’analyse des logiciels malveillants chez Check Point

« En fait, nous avons déjà observé des preuves indiquant que de véritables acteurs malveillants tentent cette attaque à l’aide de simples invites LLM. »

Pourquoi cela marque-t-il un tournant ?

« Nous assistons à un changement fondamental dans la manière dont naissent les nouvelles cyberattaques. Pour la première fois, nous disposons de preuves montrant qu’un modèle d’IA est capable de raisonner de manière autonome à partir des fonctionnalités légitimes d’une plateforme », a déclaré Eli Smadja, directeur de la recherche chez Check Point

Cela représente un tournant majeur dans la manière dont les nouvelles cyberattaques sont découvertes et développées.

Cependant, le risque sous-jacent lié aux navigateurs n’est pas entièrement nouveau. Un article présenté lors de la conférence USENIX Security 2023 examinait comment l’API d’accès au système de fichiers (File System Access API) pourrait théoriquement permettre l’exécution de ransomwares.

Ce qui a changé, selon Check Point, c’est que DeepSeek a relié ces idées auparavant théoriques pour former une chaîne d’attaque réaliste et fonctionnelle, sans intervention humaine.

Lorsque les chercheurs ont testé le même concept à l’aide du dernier modèle DeepSeek V4, celui-ci a refusé les demandes directes de ransomware, mais s’est exécuté une fois que les conditions explicites ont été supprimées.

Des tests comparables menés sur d’autres LLM n’ont abouti qu’à des refus ou à des implémentations fortement restreintes, sans danger pour le navigateur, mais dépourvues de la même capacité d’accès aux fichiers.

Check Point a finalement mis au point une preuve de concept fonctionnelle, en chiffrant avec succès des photos sur des appareils Android équipés de Chrome 148, confirmant ainsi que le danger s’étend bien au-delà d’un simple échantillon défectueux.

Les organisations qui intègrent l’IA dans leurs flux de travail doivent désormais considérer chaque demande d’autorisation du navigateur comme une véritable décision de sécurité plutôt que comme un simple clic de routine.