Broadcom et OpenAI lancent Jalapeño, une puce IA qui attaque Nvidia de front

Broadcom et OpenAI dévoilent une puce d’IA personnalisée appelée Jalapeño

Il s’agit de la première d’une famille de processeurs conçus dès l’origine pour l’inférence et l’IA agentique

Un déploiement mondial est attendu en 2027

Broadcom et OpenAI ont enfin annoncé leur première puce personnalisée, baptisée Jalapeño, conçue dès le départ par OpenAI pour ChatGPT, Codex et « de futurs produits agentiques ».

Le JIP, pour Jalapeño Intelligence Processor, est nativement dédié à l’inférence et peu d’informations ont filtré sur le matériel. Un examen plus attentif de la puce empaquetée (en bas à gauche de l’image ci-dessous) laisse penser que le silicium ASIC est entouré de huit piles de HBM afin de réduire la latence au minimum.

OpenAI a indiqué qu’il n’a fallu que neuf mois pour concevoir et livrer les puces, un délai qui prend habituellement des années, surtout avec une architecture entièrement nouvelle. Le président de l’entreprise, Greg Brockman, a souligné le rôle de ChatGPT comme architecte virtuel de puce, ce qui a « accéléré le tape-out », un point qu’il qualifie de surprenant.

(Image credit: OpenAI)

Jalapeño Intelligence Processor

Le wafer de 300 mm que tiennent les deux PDG permettra de produire environ 50 à 60 ASIC.

Des échantillons d’ingénierie de Jalapeño exécutent déjà des charges de travail ML, dont GPT-5.3-Codex-Spark, le premier modèle d’OpenAI conçu pour le code en temps réel et pensé pour fonctionner avec l’énorme WSE (Wafer Scale Engine) de Cerebras.

OpenAI suit les traces d’Apple, AWS, Google et de nombreux autres acteurs qui veulent contrôler le matériel, le logiciel et l’infrastructure, ce que l’on appelle la « full stack ». SpaceX, d’Elon Musk, cherche à aller encore plus loin en étant le seul à fabriquer aussi les puces elles-mêmes.

Si l’accent est mis sur Jalapeño, OpenAI collaborera aussi avec Celestica et Broadcom pour construire les racks et l’infrastructure réseau qui entourent le processeur d’intelligence.

Cela devrait entraîner des prix bien plus bas, une différenciation accrue des fonctionnalités (face à des concurrents directs et aux clients de Broadcom) et un délai de mise sur le marché plus court.

AGI (et Team Green) en ligne de mire ?

La mention en petits caractères sur la photo montrant le PDG d’OpenAI Sam Altman et le PDG de Broadcom Hock Tan révèle une devise surprenante. « Puissions-nous monter en charge de manière fluide, exponentielle et sans incident jusqu’à l’AGI ».

Jalapeño et ses successeurs pourraient jouer un rôle déterminant pour « atteindre » l’intelligence artificielle générale. Le communiqué évoque une plateforme de calcul « multi-génération » et il ne serait pas surprenant que les prochaines versions montent en puissance avec des noms inspirés des piments comme Serrano, Cayenne, Habanero ou Moruga.

Tan a indiqué à CNBC qu’un petit prototype serait développé d’ici la fin de 2026, ajoutant : « Nous commencerons à voir une montée en puissance réelle en 2027 et un passage à plein régime au premier semestre 2028 ». Les premières rumeurs de cette collaboration remontent à juillet 2024, avec une annonce officielle faite au GITEX en octobre 2025.

OpenAI a signé une série d’accords stratégiques avec AMD, AWS et Cerebras afin de sécuriser suffisamment de puces d’IA et de réduire sa dépendance à Nvidia. De son côté, Broadcom s’est positionné comme un fournisseur clé pour tous ceux qui disposent des moyens nécessaires pour vouloir leur propre matériel.

Outre OpenAI, Google, Meta et ByteDance figurent parmi les clients probables, tandis qu’Anthropic, Apple et Fujitsu cherchent à bénéficier de l’expertise de Broadcom en ASIC et de son portefeuille d’accélérateurs IA personnalisés.

Devenir un faiseur de rois aidera Broadcom à réduire l’écart avec Team Green, surnom donné à Nvidia.

Dans une pique à peine voilée à l’encontre de l’entreprise la plus valorisée au monde, OpenAI a affirmé que sa nouvelle plateforme n’était « pas un accélérateur à usage général adapté à partir de charges de travail IA antérieures », une allusion claire aux GPU Nvidia utilisés pour l’entraînement.

La prochaine grande version de ChatGPT, GPT-5.6, devrait être publiée cette semaine.