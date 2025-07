Le Samsung Galaxy S25 FE serait proposé en quatre coloris différents

Deux capacités de stockage seraient disponibles : 128 Go ou 256 Go, accompagnées de 8 Go de RAM

Il s’agirait exactement des mêmes configurations que celles du Galaxy S24 FE

La gamme Samsung Galaxy S25 n’est pas encore complète. Le lancement du Samsung Galaxy S25 FE est toujours attendu cette année. Et pour ceux qui patientent en vue de ce modèle, il est désormais possible de commencer à envisager une configuration, puisque de nouvelles informations viennent de fuiter.

Le leaker @MysteryLupin affirme que le Galaxy S25 FE sera proposé dans les teintes Navy, Icyblue, Jetblack et White, avec une déclinaison 128 Go ou 256 Go de stockage – dans les deux cas accompagnée de 8 Go de RAM.

Ce sont exactement les mêmes capacités de stockage et la même quantité de RAM que sur le Galaxy S24 FE, ce qui laisse peu d’espoir concernant des évolutions sur ce point.

S25 FE8 + 128 / 8 + 256 Navy, Icyblue, Jetblack, WhiteJuly 24, 2025

Une nouvelle palette de couleurs

Côté design, le Galaxy S24 FE est actuellement disponible en Bleu, Graphite, Menthe et Jaune, ce qui donne à la nouvelle version une gamme assez différente.

Il est probable que tous les coloris soient accessibles quelle que soit la version choisie, 128 Go ou 256 Go, comme c’est le cas pour le S24 FE. Mais rien ne permet de l’affirmer avec certitude. La fiabilité de cette fuite ne peut pas non plus être garantie, bien que la source ait déjà fait ses preuves.

Ces éléments devraient néanmoins permettre d’anticiper le choix du coloris préféré et de la capacité de stockage la plus adaptée.

Par ailleurs, les précédentes fuites donnent déjà une bonne idée des autres caractéristiques attendues pour le Galaxy S25 FE : puce Exynos 2400, batterie de 4 900 mAh, charge rapide 45 W, capteur principal de 50 MP, ultra-grand-angle de 12 MP et téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x. Cela indiquerait des améliorations côté processeur, autonomie et puissance de charge, mais pas au niveau des capteurs photo.

Le lancement du modèle est attendu en septembre ou octobre, si l’on se fie au calendrier habituel de la marque. Les informations devraient donc se confirmer très prochainement.