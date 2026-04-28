Samsung Galaxy A57, Pixel 10a ou Nothing Phone (4a) Pro, quel est vraiment le meilleur smartphone Android de milieu de gamme ?

Avec son design fin et léger, associé à un châssis élégant en verre et en métal, le nouveau Galaxy A57 de Samsung, proposé à un tarif abordable, est incontestablement un smartphone très réussi sur le plan esthétique — et pas seulement face aux autres modèles d’entrée ou de milieu de gamme, mais aussi face à certains flagships, y compris ses cousins Galaxy S26.

Ajoutons à cela des améliorations matérielles et logicielles notables par rapport à l’excellent Galaxy A56, et l’idée d’adopter le Galaxy A57 comme smartphone Android principal devient sérieusement envisageable — chose qui aurait semblé improbable pour un modèle de cette catégorie.

Le Galaxy A57 arrive à un moment intéressant pour les smartphones Android abordables. Ces dernières années, les Pixel de Google se sont régulièrement imposés comme les meilleurs modèles à petit prix, notamment grâce à l’intégration des mêmes puces Tensor que celles utilisées dans les Pixel haut de gamme, offrant ainsi des performances proches d’un flagship dans un appareil plus accessible.

Cependant, en choisissant de maintenir le tarif de 599,00 € pour le nouveau Pixel 10a — au prix de très peu d’améliorations par rapport au Pixel 9a et en conservant le même matériel principal — Google propose un modèle relativement décevant dans la course au meilleur smartphone Android abordable de 2026. La place de numéro un est donc clairement à prendre.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Certes, le Pixel 10a adopte désormais un dos totalement plat et bénéficie d’une meilleure autonomie grâce à des optimisations logicielles plutôt qu’à une batterie de plus grande capacité. Mais, pour le reste, il est quasiment identique au 9a. Il ne dispose même pas des aimants Qi2 présents sur la gamme Pixel 10 (PixelSnap), qui auraient pu constituer un véritable élément différenciant. Ces éléments suffisent à écarter le Pixel 10a de la compétition pour le titre de meilleur smartphone abordable de 2026.

Samsung adopte une approche légèrement controversée avec le Galaxy A57 en augmentant son prix à 599,00 €, contre 499,00 € pour le Galaxy A56 l’an dernier. En contrepartie, le constructeur multiplie les améliorations tout en proposant un appareil plus fin et plus léger.

La course aux smartphones Android abordables de 2026 ne se limite pas à Galaxy contre Pixel. Un outsider s’invite dans la compétition : le fabricant britannique Nothing, reconnu pour son savoir-faire dans le segment abordable. Son Nothing Phone (4a) Pro affiche un design audacieux, des fonctionnalités originales et plusieurs améliorations matérielles par rapport à son prédécesseur.

Face à ces deux véritables concurrents, une comparaison entre le Galaxy A57 et le (4a) Pro s’impose pour déterminer lequel s’impose réellement.

Un modèle fin et léger

Le Samsung Galaxy A57 affiche une épaisseur de 6,9 mm pour un poids de 179 g, contre 7,4 mm et 198 g pour le Galaxy A56. L’écart est encore plus marqué face au Pixel 10a, qui atteint 9 mm d’épaisseur.

Son dos en verre et son châssis en aluminium lui confèrent une sensation digne d’un flagship, surtout comparé au dos en plastique du Pixel 10a. Les bordures fines renforcent également cette impression haut de gamme, particulièrement visibles face au Pixel 10a et au Nothing Phone (4a) Pro.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

S’il ne bénéficie toujours pas de l’ensemble complet des fonctionnalités Galaxy AI, le Galaxy A57 prend en charge davantage d’outils d’intelligence artificielle que son prédécesseur grâce à la puce Exynos 1680 plus performante. Certaines fonctions auparavant réservées à la série S, comme la transcription en direct et l’amélioration de Circle to Search, sont désormais pleinement accessibles sur ce modèle. Le nombre plus restreint de fonctionnalités d’IA peut même être perçu comme un avantage, celles présentes étant réellement utiles.

Malgré son châssis plus fin, Samsung intègre une batterie de 5 000 mAh, soit la même capacité que le Galaxy S26 Ultra. La recharge rapide 45 W permet de regagner rapidement de l’autonomie, une performance supérieure à celle du Galaxy S26 standard (25 W). L’absence de recharge sans fil pourra en rebuter certains, mais cela ne constitue pas un obstacle majeur.

Un smartphone de milieu de gamme doté de matériaux premium et affiché à un tarif inférieur à celui d’un modèle utilisant davantage de plastique apparaît comme un choix évident.

Plus qu’une belle façade

Malgré les améliorations apportées par Samsung au Galaxy A57, c’est finalement le Nothing Phone (4a) Pro qui s’impose. Il parvient à combiner certains atouts du Galaxy A57 et du Pixel 10a dans un ensemble original et ludique.

Son design industriel entièrement métallique offre une sensation plus premium que le sandwich de verre du A57, même s’il est plus épais (8 mm) et plus lourd (210 g). L’écran Glyph Matrix intégré au module photo renforce son identité visuelle tout en servant d’affichage secondaire pour l’horloge, les notifications ou l’aide à la prise de vue.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

NothingOS rappelle l’expérience logicielle épurée des Pixel, poussant encore plus loin le minimalisme avec des icônes monochromes, des menus simplifiés et des widgets personnalisés. One UI, plus personnalisable, reste plus encombré par des applications préinstallées, qu’il faut supprimer manuellement après la configuration.

Le (4a) Pro constitue une première expérience avec un smartphone Nothing, ce qui peut jouer en sa faveur. Toutefois, sa volonté affichée de réduire le temps d’écran trouve un écho dans l’interface minimaliste de NothingOS et dans le Glyph Matrix. Un thème monochrome pourrait être recréé sur le Galaxy, mais il est ici intégré d’origine et particulièrement soigné.

Côté prix, le (4a) Pro s’impose comme une alternative pertinente malgré son positionnement tarifaire supérieur (569 € pour la version 256 Go, seule disponible en Australie).

Avec des performances photo supérieures, il pourrait même prétendre remplacer un smartphone haut de gamme au quotidien. L’équilibre entre caractéristiques techniques, fonctionnalités, design et tarif penche légèrement en sa faveur dans cette confrontation des smartphones abordables.

La conclusion la plus marquante de cette comparaison reste toutefois la suivante : quel que soit le modèle privilégié, il est frappant de constater à quel point ces smartphones de milieu de gamme se montrent performants face à leurs homologues premium.