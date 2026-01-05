Samsung fuite ses secrets : l’écran devient privé, l’IA devient brillante

Les téléphones Samsung Galaxy S25 seront parmi les premiers à bénéficier de One UI 8.5.

De nouvelles fonctionnalités de Samsung One UI 8.5 ont fuité

On découvre Privacy Display et Bixby avec l’ajout de Perplexity

Le lancement officiel du logiciel est prévu prochainement

Samsung One UI 8.5 est actuellement en phase de test bêta, avec un déploiement attendu en même temps que les Galaxy S26, probablement en février. À mesure que le programme bêta progresse, plusieurs aperçus des futures fonctionnalités prévues pour les meilleurs smartphones Samsung ont déjà émergé.

Pour commencer, SamMobile a repéré une nouvelle fonctionnalité baptisée Privacy Display, dissimulée dans le code de la bêta de One UI 8.5. Cette fonction, déjà évoquée l’an dernier, vise à réduire la visibilité de l’écran lorsque celui-ci est observé depuis un angle, une fois l’option activée dans les réglages.

Dans cette fuite récente, on découvre comment Privacy Display est présenté dans l’application « Conseils ». L’écran d’information indique que la fonctionnalité peut être activée manuellement, ou automatiquement en fonction de certains critères (par exemple, lorsqu’on est hors de chez soi).

Les mêmes captures ont été exhumées par SammyGuru, accompagnées d’une animation supplémentaire illustrant l’assombrissement de l’écran lorsqu’il est incliné. Selon le leaker @UniverseIce, l’animation représenterait fidèlement le futur Samsung Galaxy S26 Ultra.

Bixby avec l’ajout de Perplexity

Welcome to 2026 everyone! Let's start this year off with a banger. A look at the new Bixby, powered by Perplexity. Thanks to @achultra for hooking me up with the apk pic.twitter.com/sKZQlEX6w7January 1, 2026

Ce n’est pas la seule nouveauté révélée concernant One UI 8.5. Le leaker @thatjoshguy69 a publié un aperçu de l’assistant Bixby fonctionnant avec des capacités renforcées grâce à Perplexity – un partenariat déjà évoqué auparavant.

L’interface correspond à ce que l’on pouvait attendre : une requête est lancée, Bixby interroge le web, puis une réponse détaillée s’affiche avec des liens vers les sources. Le seul élément indiquant l’implication d’un autre outil d’IA est le bouton Perplexity, situé à la fin de la réponse.

Ce dispositif rappelle celui mis en place par Apple et Siri avec ChatGPT, et soulève quelques questions quant à la stratégie que Samsung adoptera pour faire coexister Gemini et Bixby sur ses appareils (tout en conservant de bonnes relations avec Google, évidemment).

Ni Privacy Display ni Bixby avec Perplexity ne sont encore actifs dans One UI 8.5 – les deux fonctionnalités restent pour l’instant cachées dans le code bêta. À l’approche du déploiement de la mise à jour, Samsung devrait faire des annonces officielles à leur sujet.