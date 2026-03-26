Samsung brise une barrière : le Galaxy S26 peut maintenant AirDrop vers l’iPhone

Samsung met à jour Quick Share

La fonctionnalité de partage sans fil de fichiers et de photos prendra désormais en charge AirDrop de l’iPhone

Uniquement sur la série Galaxy S26 pour le moment

Samsung vient de franchir une barrière majeure entre plateformes, une évolution qui devrait ravir à la fois les utilisateurs d’iPhone et de Samsung Galaxy : sa version de Quick Share prendra bientôt en charge AirDrop d’Apple.

Quick Share et AirDrop remplissent essentiellement la même fonction, mais sur des plateformes distinctes (Android et iOS, respectivement). Chacune permet de transférer rapidement des fichiers, des photos et des vidéos sans fil d’un téléphone à un autre. Les deux utilisent le Bluetooth et le Wi-Fi pour établir une connexion ad hoc. Jusqu’à présent, aucun des deux systèmes ne fonctionnait entre iPhone et Galaxy, mais cela est sur le point de changer.

À partir du 23 mars en Corée du Sud, puis au cours de la semaine suivante aux États-Unis, Quick Share recevra une mise à jour permettant aux téléphones Galaxy de partager des fichiers avec des iPhone via AirDrop. La condition — et elle est importante — est que cette fonctionnalité ne fonctionnera qu’avec les Galaxy S26. Samsung précise que d’autres appareils seront ajoutés « à une date ultérieure ».

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(Image credit: Samsung)

L’activation de la fonctionnalité devrait être simple. Sur un appareil Galaxy S26, il suffit d’ouvrir le panneau rapide, de sélectionner Appareils connectés, puis Quick Share. Ensuite, choisir la nouvelle option « Partager avec des appareils Apple ». Il sera alors possible de sélectionner un iPhone à proximité, à condition que celui-ci soit configuré pour recevoir des fichiers de Tout le monde (ou des Contacts, selon toute vraisemblance).

Dans le sillage de Pixel

La mise à jour de Samsung fait suite à celle de Google concernant sa technologie de partage local, qui a également ajouté la prise en charge d’AirDrop à Quick Share sur les appareils Pixel à la fin de l’année dernière. Quick Share sur les Pixel 10 repose sur la même architecture que sur les téléphones Galaxy, il n’est donc pas surprenant que les Galaxy S26 bénéficient désormais de la compatibilité AirDrop.

Pour le moment, il n’est pas encore certain que la version de Quick Share du S26 suivra l’exemple du Pixel 10 en permettant également aux iPhone d’envoyer des fichiers via AirDrop vers les Galaxy S26. Cette fonctionnalité est disponible sur le Pixel 10 et, si Samsung ne l’intègre pas, cette mise à jour de Quick Share ne constituerait qu’une solution partielle. Néanmoins, puisque cette évolution repose probablement sur la technologie de Google, il existe de bonnes raisons de penser que l’échange fonctionnera dans les deux sens.

Cette compatibilité AirDrop élargie laisse présager des évolutions positives pour les futurs appareils Android de nombreux fabricants, cette prise en charge semblant désormais s’opérer au niveau de la plateforme.