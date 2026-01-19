Pas de Galaxy S26 Pro ni Edge ? Samsung semble jouer la sécurité

Encore la même chose ? De gauche à droite, le Galaxy S25 Ultra, le S25 Plus et le S25 standard.

Trois modèles de Galaxy S26 sont apparus sur le site officiel de Samsung Colombie

Tout indique qu’il s’agira du S26, du S26 Plus et du S26 Ultra

Il semblerait que ces smartphones soient présentés dès le mois prochain

Tous les signaux convergent vers un lancement de la série Samsung Galaxy S26 prévu pour le mois prochain. Une nouvelle fuite vient d’ailleurs renforcer les spéculations sur les modèles qui pourraient être révélés à cette occasion.

Comme l’a remarqué SamMobile, un document PDF publié sur le site Samsung Colombie mentionne trois déclinaisons du Galaxy S26 : le Samsung Galaxy S26, le Galaxy S26 Plus et le Galaxy S26 Ultra.

Deux éléments méritent d’être soulignés. D’abord, aucune trace d’un modèle Galaxy S26 Pro, ce qui suggère que la marque aurait abandonné ce repositionnement évoqué dans certaines rumeurs. Ensuite, aucun modèle Edge ne semble prévu cette année non plus.

Plusieurs rapports contradictoires circulaient concernant une éventuelle suite au Galaxy S25 Edge. Mais à un mois de l’annonce supposée, l’hypothèse d’un modèle extra-fin paraît désormais très peu probable.

Ce qui pourrait arriver

It is expected that in two weeks' time, the Galaxy S26 series will enter a period of frequent leaks, and official materials including official renderings will be continuously leaked out.January 16, 2026

Cette fuite en particulier ne dévoile pas d’informations supplémentaires, mais les rumeurs autour du Galaxy S26 sont déjà nombreuses. Et d’après certaines sources bien informées, d’autres fuites pourraient apparaître dans les semaines à venir.

Comme les années précédentes, c’est le modèle Ultra qui semble promis aux améliorations les plus significatives. Plusieurs éléments sont évoqués : une charge sans fil plus rapide, un design photo repensé à l’arrière, ainsi qu’une vidéo du smartphone qui aurait déjà fuité en ligne.

D’après les informations disponibles, les trois modèles attendus devraient embarquer soit la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, soit l’Exynos 2600, en fonction des régions.

Une grande partie des dernières fuites concerne la date de sortie. Le mercredi 25 février semble tenir la corde actuellement, même si la commercialisation effective pourrait n’avoir lieu qu’en mars.