Le Samsung Galaxy S25 Edge fuite dans les moindres détails : fiche technique, design et prix révélés

Une fiche technique complète du Samsung Galaxy S25 Edge a fuité

Cette fuite confirme en grande partie les informations précédentes, avec quelques nouveautés comme la présence de la recharge sans fil

Les tarifs ont également été révélés, plaçant le S25 Edge entre les Galaxy S25 Plus et S25 Ultra

Le lancement du Samsung Galaxy S25 Edge serait prévu dans moins de deux semaines, avec une annonce attendue le 13 mai. En attendant, une fuite majeure révèle quasiment toutes ses caractéristiques.

D’après Roland Quandt pour WinFuture, le Galaxy S25 Edge mesurerait seulement 5,85 mm d’épaisseur, pèserait 163 g, et disposerait d’un cadre en titane, avec du Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière et du Gorilla Glass Ceramic 2 à l’avant – un matériau réputé particulièrement résistant.

L’avant abriterait un écran AMOLED de 6,7 pouces, en 1440 x 3120 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et un capteur d’empreintes ultrasonique intégré sous l’écran.

Le Galaxy S25 Edge serait équipé d’une puce Snapdragon 8 Elite, de 12 Go de RAM, et proposé avec 256 ou 512 Go de stockage.

Côté photo, on retrouverait un capteur principal de 200 Mpx f/1.7 avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 12 Mpx f/2.2 avec un champ de vision de 120° sans OIS, ainsi qu’un capteur avant de 12 Mpx f/2.2.

Enfin, la fiche technique mentionne une batterie de 3 900 mAh, la recharge sans fil et une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Image 1 of 3 (Image credit: WinFuture / Roland Quandt) (Image credit: WinFuture / Roland Quandt) (Image credit: WinFuture / Roland Quandt)

Similaire à ce que nous avons déjà entendu

La majorité de ces éléments avaient déjà été évoqués, mais cette fuite apporte des précisions supplémentaires, notamment sur les matériaux utilisés, la recharge sans fil, et les caractéristiques détaillées des capteurs photo.

Comme les informations proviennent d’une source fiable, elles ont toutes les chances d’être exactes. Les concessions faites par Samsung pour obtenir un design aussi fin semblent confirmer l’absence de téléobjectif et une capacité de batterie réduite.

Malgré ces choix, le Galaxy S25 Edge ne sera pas bon marché. Le prix de départ annoncé est de 1 249 € en Allemagne pour la version 256 Go, et 1 369 € pour le modèle 512 Go.

Même si les conversions dans d’autres pays peuvent varier, ce positionnement tarifaire le place logiquement entre le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra, ce que laissent entendre d’autres rumeurs.

Trois coloris seraient proposés : Titane Jet Black, Titane Icy Blue et Titane Silver, comme le montrent les rendus visibles en ligne. La sortie en Allemagne serait prévue pour la fin mai, ce qui semble cohérent avec une annonce le 13 mai.

