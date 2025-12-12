Le Galaxy S26 copie l’iPhone… et c’est une excellente nouvelle

Huit accessoires possibles de la série Samsung Galaxy S26 ont fuité

Parmi eux figurent cinq types de coques, un chargeur sans fil, une batterie externe et un anneau magnétique

Une grande partie de ces accessoires intègrent également des aimants

La série Samsung Galaxy S25 permet déjà d’utiliser des accessoires magnétiques, à condition d’ajouter une coque compatible. Une fois cette coque en place, il devient possible de fixer des accessoires magnétiques au dos du téléphone. Mais selon plusieurs fuites, la série Galaxy S26 pourrait intégrer directement des aimants. Et les derniers éléments en date concernent justement des accessoires conçus pour exploiter cette fonction.

Le site WinFuture a révélé plusieurs accessoires officiels supposés être prévus pour les Galaxy S26. La majorité sont des coques, mais pas uniquement.

On retrouve ainsi une « Magnetic Carbon Case » noire pour les Galaxy S26 et S26 Plus, une « Magnetic Clear Case » pour les Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra, ainsi qu’une « Clear Case » sans aimant pour les S26 et S26 Plus.

Une « Magnetic Rugged Clear Case Black » ainsi qu’une « Magnetic Silicone Case » – proposée en noir ou gris – seraient également prévues pour les trois modèles de la gamme : Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra.

Cela représente cinq coques différentes, et WinFuture précise que d’autres coloris pourraient être proposés pour certains modèles.

Au-delà des coques, le site évoque aussi un « Dual Magnetic Ring Holder » compatible avec toute la gamme, un chargeur sans fil 25W (ce qui marque une nette amélioration par rapport aux 15W actuels), ainsi qu’une batterie externe magnétique sans fil d’une capacité de 5 000 mAh.

Ce sont donc huit accessoires au total, et d’après la même source, d’autres pourraient venir s’ajouter à cette liste.

Une affaire d’aimants

Le Samsung Galaxy S25 Ultra ne dispose pas d'aimants intégrés. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le fait que plusieurs de ces accessoires soient magnétiques laisse penser que Samsung prépare un véritable écosystème à la manière de MagSafe pour ses prochains modèles haut de gamme. En revanche, certains détails suscitent des interrogations : si les coques sont elles-mêmes aimantées, cela pourrait indiquer que les smartphones ne disposent pas d’aimants intégrés – ce qui impliquerait l’usage d’une coque magnétique pour utiliser la batterie externe ou l’anneau magnétique.

Mais une autre hypothèse semble plausible : ces coques viendraient simplement renforcer les aimants déjà présents dans les téléphones, afin d’assurer une meilleure fixation des accessoires.

D’ailleurs, plusieurs rumeurs précédentes évoquaient déjà la présence d’aimants intégrés. Le leaker reconnu @UniverseIce a notamment partagé un schéma du Galaxy S26 laissant clairement apparaître un aimant. Il y a donc de fortes chances que la gamme propose bien une alternative native à MagSafe. Quoi qu’il en soit, la compatibilité avec un large éventail d’accessoires magnétiques semble acquise.