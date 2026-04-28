Le flash du Galaxy S25 fait peur après cette vidéo virale — au point de réveiller un vrai risque d’incendie

Il fallait bien des TikTokeurs pour découvrir que le flash des appareils photo des Samsung Galaxy est suffisamment puissant pour faire fondre du plastique.

Une vidéo virale publiée par @neev.akavak montre le flash LED d’un Samsung Galaxy S25 FE utilisé pour brûler un trou dans un sac plastique noir. Étant donné que la plupart des smartphones Samsung récents partagent le même module de flash, il est probable que tous les modèles des gammes Galaxy S24, Galaxy S25 et Galaxy S26 puissent reproduire la même expérience (il est toutefois déconseillé d’essayer chez soi).

« Voilà pourquoi les musées interdisent le flash, les amis », peut-on lire dans un commentaire sous la vidéo, tandis qu’un autre utilisateur écrit : « Il m’arrive parfois de mettre mon téléphone dans ma poche avec le flash allumé, et j’ai l’impression que ça me brûle. »

L’explication de ce « problème » est en réalité simple : les meilleurs téléphones Samsung intègrent des LED extrêmement puissantes, et la lumière transporte de l’énergie qui produit de la chaleur lorsqu’elle est absorbée par des matériaux comme le plastique ou la peau. Si la lampe torche d’un téléphone est maintenue contre un matériau synthétique fin, la chaleur absorbée peut effectivement laisser une trace.

Samsung reconnaît d’ailleurs ce risque dans l’outil Lampe torche. Lorsque l’utilisateur augmente la luminosité, un avertissement apparaît : « La lumière de l’appareil photo peut provoquer des brûlures à basse température en cas de contact prolongé avec la peau. Évitez de laisser la lampe torche allumée pendant une période prolongée. »

L'interface Torch sur les téléphones Samsung Galaxy (Image credit: Future)

Il apparaît donc que l’entreprise mise sur une part de bon sens et de prudence de la part de ses utilisateurs pour ce type de fonctionnalité. Il ne faut pas maintenir la lampe torche contre des surfaces fines pendant une longue durée, de la même manière qu’il ne faut pas — surprise — avaler son téléphone ou se frapper la tête avec (il est fortement déconseillé d’essayer). Il ne s’agit pas d’un risque d’incendie comparable à l’affaire du Samsung Galaxy Note 7.

Néanmoins, comme l’explique Lee Elliott, directeur produit du site de recyclage de téléphones Compare and Recycle, auprès de TechRadar, les risques liés aux LED puissantes des smartphones doivent rester pris en compte : « Même si les appareils affichent un avertissement lorsque la torche est réglée sur la luminosité maximale, il est facile d’oublier d’éteindre certaines fonctions ou de les activer accidentellement.

« Cela signifie que des problèmes peuvent survenir si des utilisateurs Samsung laissent leur flash allumé par inadvertance dans un espace fermé, comme un sac ou une poche. Étant donné que de nombreux objets du quotidien contiennent des matériaux synthétiques, notamment les sacs à dos et les vêtements, laisser la lampe torche allumée par erreur peut entraîner des dommages ou une fonte.

« Si cela dure longtemps, cela pourrait potentiellement devenir un risque d’incendie. Il est donc conseillé de vérifier que le flash n’est pas resté activé involontairement, d’éviter de couvrir la source lumineuse pendant de longues périodes et de réduire manuellement la luminosité de la torche en dessous du niveau d’avertissement lors de son utilisation. »

Samsung n’est d’ailleurs pas le seul à proposer des modules de flash LED particulièrement puissants. Le mois dernier, plusieurs utilisateurs de Google Pixel 10 et 10 Pro XL ont signalé que les modules de lampe torche de leurs appareils avaient brûlé ou fondu après une utilisation prolongée, un problème potentiellement plus préoccupant encore.

Les téléphones Samsung semblent toutefois disposer de lampes torches plus puissantes que leurs équivalents chez Apple. Dans une autre vidéo, un YouTubeur a constaté que la lampe torche de l’iPhone 17 Pro Max était nettement moins puissante que celle du Samsung Galaxy S25 Ultra, laquelle a percé une feuille plastique de manière similaire au Galaxy S25 FE mentionné précédemment.

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En résumé, les propriétaires d’un Samsung Galaxy doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent la lampe torche à pleine puissance. Il convient de vérifier que le flash est bien désactivé avant de ranger le téléphone dans une poche ou de le poser sur une surface, et de déposer les appareils électroniques usagés dans un centre de recyclage approprié plutôt que de les jeter à la poubelle. Il est évidemment exclu de les jeter avec la lampe torche activée. L’issue serait prévisible.