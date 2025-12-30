La future batterie Samsung pourrait durer une semaine entière… mais il va falloir patienter

Samsung testerait actuellement une batterie de 20 000 mAh pour smartphone

Ce gain de capacité serait rendu possible grâce à un composé silicium-carbone

La technologie ne serait toutefois pas prête à temps pour la série Galaxy S26

L’autonomie fait partie des critères essentiels lorsqu’il s’agit de choisir l’un des meilleurs smartphones, et Samsung travaillerait justement sur une avancée majeure dans ce domaine – bien qu’elle ne soit pas attendue avant plusieurs mois.

D’après les sources @phonefuturist et @SPYGO19726 (via Wccftech), Samsung testerait actuellement une batterie à double cellule, composée de silicium et de carbone, capable d’atteindre une capacité de 20 000 mAh. Cela représenterait quatre fois plus que les 5 000 mAh de la batterie du Galaxy S25 Ultra.

Comme son nom l’indique, la batterie silicium-carbone se distingue des modèles lithium-ion classiques utilisés aujourd’hui, par la nature de ses matériaux. L’anode en composite silicium-carbone permettrait d’atteindre des capacités bien plus élevées, sans que cela ne génère un encombrement excessif.

Des rumeurs autour de cette technologie circulaient déjà plus tôt dans l’année, suggérant que ces batteries nouvelle génération pourraient arriver dès la série Galaxy S26 – une perspective désormais jugée peu probable.

Une arrivée encore floue

Some extra size detail about the dual stacked cell Cell 1 (Primary):Capacity: 12,000mAhThickness: 6.3mmDimensions: 10cm × 6.8cmCell 2 (Secondary / Competitive Stack):Capacity: 8,000mAhThickness: 4mmDimensions: 10cm × 6.8cmThe 8000 MaH swole up from 4mm to 7.2mm. https://t.co/xVRA4Th3HkDecember 25, 2025

Même si la batterie de 20 000 mAh actuellement en test paraît prometteuse, aucune date de production à grande échelle n’a encore été évoquée. La fuite indique notamment que des problèmes de gonflement resteraient à résoudre.

Samsung n’a pas oublié les incidents liés à la technologie des batteries, et il est peu probable que l’entreprise prenne le moindre risque. Tant que l’évolution silicium-carbone ne sera pas parfaitement maîtrisée, ni Samsung ni ses concurrents ne chercheront à la commercialiser.

Dans cette optique, il ne faudrait pas s’attendre à des révolutions côté batterie pour la série Galaxy S26 prévue en février. Selon certaines fuites récentes, le Galaxy S26 Ultra pourrait bénéficier d’un léger gain, passant à 5 200 mAh par exemple.

Cela reste néanmoins encourageant : une nette augmentation des capacités se profile, et il est possible que d’ici un à deux ans, les smartphones puissent tenir deux ou trois jours sans recharge.