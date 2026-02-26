Galaxy S26 Ultra : Samsung répond enfin aux questions sur son écran “anti-curieux”

Samsung a présenté de nouveaux smartphones et écouteurs lors de son événement Samsung Galaxy Unpacked 2026, et la vedette de la conférence était le Galaxy S26 Ultra — que Samsung a annoncé comme étant le premier smartphone doté d’un écran de confidentialité sur mesure.

Ces dernières semaines, de nombreuses fuites et rumeurs ont circulé au sujet de la nouvelle fonctionnalité Privacy Display, à commencer par une fuite liée à One UI 8.5 plus tôt dans l’année. Désormais que Samsung a officiellement dévoilé le Galaxy S26 Ultra, il est possible de mettre fin aux spéculations — même si certaines questions subsistent au sujet de Privacy Display, et il est probable que ce soit également le cas pour beaucoup d’utilisateurs.

Un événement pré-Unpacked s’est tenu plus tôt dans la semaine, au cours duquel Moon Sung-Hoon, vice-président exécutif et responsable de l’équipe R&D smartphones, est monté sur scène pour détailler l’une des évolutions majeures des smartphones Samsung de ces dernières années. Durant la session, il a répondu à cinq des principales questions concernant Privacy Display — voici les éléments retenus.

1. Une fonctionnalité réellement attendue par les utilisateurs

Avec Privacy Display, Samsung répond à l’une des demandes les plus importantes des utilisateurs du Samsung Galaxy S26 Ultra. Lors de l’événement pré-Unpacked, Moon a indiqué que « des études montrent que 56 % de nos utilisateurs considèrent la visibilité de leur écran comme une atteinte à leur vie privée, notamment lorsqu’ils se connectent à des comptes bancaires ou échangent des messages ».

2. Un fonctionnement basé sur une technologie avancée au niveau des pixels

Lorsque Privacy Display est activé, l’écran du téléphone apparaît normal de face, mais devient plus difficile à lire lorsqu’il est observé de côté. Comment cela fonctionne-t-il ?

La technologie repose sur deux types de pixels différents : des pixels dits « étroits » qui émettent la lumière vers l’avant, et des pixels dits « larges » qui diffusent également la lumière sur les côtés, selon un certain angle.

« Lorsque Privacy Display est activé, les pixels étroits sont principalement sollicités, tandis que les pixels larges fonctionnent à un niveau minimal, ce qui limite la visibilité latérale tout en conservant une parfaite lisibilité de face », a expliqué Moon.

3. Aucun impact sur la luminosité de l’écran

(Image credit: Blue Pixl Media)

Cette approche paraît logique — mais affecte-t-elle la luminosité globale de l’écran ?

En bref, la réponse est non. Même lorsque le Galaxy S26 Ultra est utilisé avec Privacy Display activé, la luminosité perçue de face reste inchangée.

4. Une protection contre les notifications embarrassantes

(Image credit: Future)

L’un des autres avantages de Privacy Display réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’une fonctionnalité tout ou rien — elle peut être activée pour certaines applications et pas pour d’autres. Il est par exemple possible de l’activer lors de la saisie d’un mot de passe, ou de l’appliquer à des applications spécifiques comme les services bancaires en ligne ou la messagerie.

Moon a précisé qu’elle peut également être appliquée uniquement aux notifications : « Lorsque l’on regarde YouTube en famille ou entre amis, si un message privé s’affiche, cela peut être catastrophique, n’est-ce pas ? » a-t-il déclaré. « Privacy Display protège uniquement la zone de notification afin que les autres ne puissent pas la lire. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une expérience de visionnage optimale sans aucune inquiétude. »

5. Privacy Display activé par défaut

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Plutôt que de devoir parcourir les paramètres du téléphone pour activer Privacy Display, la fonctionnalité sera activée automatiquement sur le Galaxy S26 Ultra. La protection contre l’affichage des notifications sensibles sera donc immédiate. Les paramètres pourront ensuite être ajustés en fonction des usages et des préférences.