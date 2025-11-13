Votre Pixel vient de gagner en super-pouvoirs (et en sécurité)

Une nouvelle mise à jour Pixel Feature Drop vient d’arriver pour les smartphones Google

Cette version introduit de nouveaux outils de retouche photo assistés par IA et des packs de thèmes inspirés du film Wicked

Elle intègre également des résumés de notifications générés par intelligence artificielle, des alertes contre les arnaques par SMS, et bien plus encore

Après une récente fuite, la nouvelle mise à jour Pixel Feature Drop est désormais disponible, et les nouveautés sont nombreuses.

Plusieurs améliorations liées à l’IA sont au programme. Il est désormais possible d’obtenir des résumés intelligents des notifications, pour rattraper rapidement le fil des messages sans devoir tout lire. Google annonce également qu’une option permettant de couper les notifications jugées secondaires arrivera en décembre.

Toujours grâce à l’intelligence artificielle, le modèle Nano Banana de Google permet à présent d’éditer des images directement depuis Google Messages.

Image 1 of 2 Résumés des notifications (Image credit: Google) Retouche photo dans Google Messages (Image credit: Google)

Dans Google Photos, les capacités de retouche sont encore plus poussées qu’auparavant. L’IA peut maintenant effectuer des modifications ciblées sur des personnes mentionnées par leur prénom. Par exemple, on peut demander : « Enlève les lunettes de soleil de Riley, ouvre mes yeux, fais sourire Engel et ouvre ses yeux. » Pour cela, il faut d’abord avoir activé les « groupes de visages » afin que Google Photos puisse reconnaître les personnes citées.

D’autres ajouts de cette Pixel Feature Drop incluent des packs de thèmes Wicked, qui permettent de personnaliser son Pixel avec des fonds d’écran, icônes, sons et GIFs inspirés du film. Une nouvelle fonctionnalité signale également les messages suspects provenant d'applications de messagerie populaires.

Autre nouveauté : les notifications en provenance des contacts définis comme « VIP » sont désormais priorisées. Et dans Google Maps, un nouveau mode d’économie d’énergie affiche une version simplifiée de la carte, ne montrant que les informations essentielles. Selon Google, ce mode pourrait prolonger l’autonomie de la batterie jusqu’à quatre heures supplémentaires.

Image 1 of 2 Packs thématiques Wicked (Image credit: Google) Mode économie d'énergie de Google Maps (Image credit: Google)

Disponibilité limitée

Il faut toutefois noter que certaines fonctionnalités, comme les alertes anti-arnaque et les retouches personnalisées dans Google Photos, ne sont pour le moment disponibles qu’aux États-Unis. Cette disparité d’accès reste regrettable, même si elle peut s’expliquer.

En revanche, cette mise à jour étend d’autres fonctionnalités existantes à de nouvelles régions. Les utilisateurs de Pixel 9 ou modèles plus récents au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Irlande et en Inde ont désormais accès à la détection d’appels frauduleux par IA.

En complément, les utilisateurs situés au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Irlande et au Japon peuvent désormais utiliser Call Notes, une fonction qui enregistre les appels, prend des notes et en génère un résumé grâce au modèle Gemini Nano directement intégré dans l’appareil.

Une mise à jour conséquente, donc, et qui mérite clairement d’être installée.