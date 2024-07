Pixel 9 Pro : les étuis officiels ont fuité - et laissent entrevoir une nouvelle couleur inattendue

Il est juste de dire que le goutte-à-goutte régulier des fuites du Google Pixel 9 se transforme en une sorte d'inondation en ce moment, et les dernières révélations exclusives montrent les étuis officiels du Pixel 9 Pro et du Pixel 9 Pro XL - dévoilant en même temps une couleur supplémentaire surprenante.

Ces rendus proviennent du célèbre informateur @OnLeaks et d'Android Headlines, et montrent comment les bosses assez grandes de l'appareil photo sur le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL vont être protégées par les contours incurvés de ces étuis en silicone.

Si ces couleurs sont exactes, nous avons affaire à Charcoal, Porcelain, Hazel et Rose pour les options de couleur, ainsi qu'à Aloe - qui correspond à l'une des options du Google Pixel 8a, bien que jusqu'à présent nous ne l'attendions pas pour le Pixel 9 Pro.

Peut-être y a-t-il encore des surprises avant la révélation officielle de ces téléphones, qui devrait avoir lieu le mardi 13 août. Nous vous ferons bien sûr part de toutes les nouvelles et annonces au fur et à mesure.

Couleurs pour le Google Pixel 9 XL

Les étuis du Pixel 9 Pro pourraient ressembler à ceci (Image credit: @OnLeaks / Android Headlines)

En ce qui concerne les étuis du Pixel 9 Pro XL, il n'y a que Charcoal, Porcelain, Hazel et Rose - donc pas d'Aloe. Cela suggère qu'il pourrait y avoir une couleur exclusive pour le Pixel 9 Pro, avec les options de couleur standard du Pixel 9 encore différentes.

Il semble que ces étuis seront assez similaires aux étuis officiels que nous avons vus de Google pour les téléphones Pixel précédents, avec un extérieur lisse et caoutchouteux, et une finition en tissu doux à l'intérieur pour garder votre combiné bien protégé.

À ce rythme, il n'y aura rien de nouveau à dire pour Google lors de son événement de lancement prévu. Outre les annonces officielles, nous avons beaucoup entendu parler des spécifications améliorées auxquelles nous pouvons nous attendre, ainsi que du design potentiel de ces téléphones.

En plus des quatre téléphones de la série Pixel 9 - donc les deux mentionnés ci-dessus, plus le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro Fold - il est probable que nous verrons également l'arrivée de la Pixel Watch 3 et des Google Pixel Buds Pro 2 lors du même événement.