Google Pixel 9 : les options de couleurs et les fonds d'écran viennent peut-être de fuiter

Avec le Google Pixel 8a maintenant sorti, le prochain téléphone Google sortant de la chaîne de production devrait être le Pixel 9 - et nous pouvons maintenant connaître les couleurs qu'il aura, et les fonds d'écran qui seront fournis avec l'appareil.

Les images de fond d'écran ont été obtenues par Android Authority, et il y en a 28 au total : vous pouvez les télécharger et les utiliser dès maintenant, si vous voulez donner à votre téléphone actuel un peu de style Pixel 9 en attendant le prochain téléphone phare de Google.

Comme le souligne Android Authority, les fonds d'écran fournis avec les téléphones Pixel - souvent développés en partenariat avec des studios de design - ont toujours été d'une grande qualité, et ce dernier lot semble également assez accrocheur.

Le thème de ces images est apparemment « pétales tourbillonnants », avec la description d'« un affichage tourbillonnant de fleurs abstraites » jointe. Il ne fait aucun doute que le Pixel 9 offrira également des capacités de génération de fonds d'écran AI, tout comme les derniers modèles.

Pixel 9 : options de couleurs

Le Pixel 8a en vert Aloe (Image credit: Philip Berne / Future)

Selon Android Authority, ces fonds d'écran révèlent les couleurs de la prochaine série Pixel 9 - et ils sembleraient confirmer l'existence de trois modèles (comme le laissaient entendre les rumeurs précédentes) et d'un nouveau téléphone pliable (également comme le laissaient entendre les rumeurs précédentes).

Les couleurs seraient Jade, Obsidienne, Pivoine et Porcelaine pour le Pixel 9, puis Noisette, Obsidienne, Porcelaine et Rose pour les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, puis Obsidienne et Porcelaine (ou Or) pour le Pixel 9 Pro Fold.

Android Authority note que ces couleurs sont susceptibles d'être modifiées, ou du moins leurs noms pourraient l'être. Nous avons déjà vu des photos fuitées du Pixel 9 dans une teinte gris foncé, qui correspond à l'option de couleur Obsidienne énumérée ci-dessus.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Si Google s'en tient au même calendrier que l'année dernière, alors ces quatre unités Pixel 9 - y compris la nouvelle option plus grande - devraient apparaître aux alentours du mois d'octobre. Les rumeurs de mises à jour incluent la connectivité par satellite pour rattraper l'iPhone.