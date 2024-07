Le Google Pixel 9 pourrait recevoir l'une des fonctionnalités les plus cool de l'Apple Intelligence avant n'importe quel iPhone

Google semble prêt à dévoiler les Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold lors de son prochain événement de lancement Made by Google, et nous entendons maintenant que les quatre téléphones pourraient être lancés avec une fonctionnalité logicielle de type iOS 18.

Selon Dylan Roussel, un informateur de Google (via X), la série Pixel 9 introduira Call Notes, un nouvel outil alimenté par l'IA qui vous permet d'enregistrer et de transcrire les appels téléphoniques. Roussel ne mentionne pas le résumé des appels dans son billet X, mais étant donné que le Pixel 8 Pro peut déjà enregistrer, transcrire et fournir des résumés de conversations réelles via l'app Recorder, nous pensons qu'il est probable que Call Notes apporte les trois mêmes options aux appels téléphoniques.

Il est intéressant de noter qu'iOS 18 devrait apporter une fonctionnalité similaire aux iPhones compatibles plus tard dans l'année, bien qu'Apple ait confirmé que le résumé d'appel alimenté par l'IA sera limité aux meilleurs iPhones - à savoir l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max et la série iPhone 16 - dans le cadre de la suite Apple Intelligence de l'entreprise.

Like Add Me? Wait until you hear about AI Call Notes (with call recording and transcription), redesigned Panorama mode, and other upcoming Pixel features 📞🌃July 27, 2024

En d'autres termes, les propriétaires de Pixel 9 pourraient bénéficier d'une fonctionnalité clé d'Apple Intelligence avant que les utilisateurs d'iPhone n'aient eu la chance de l'essayer. De plus, comme Apple Intelligence serait maintenant retardé jusqu'à iOS 18.1, le Pixel 9 et ses homologues pourraient continuer à proposer la transcription et le résumé des appels téléphoniques en tant que fonctionnalités exclusives, même après le lancement initial de la série iPhone 16.

Synthèse des appels par l'IA dans Apple Intelligence (Image credit: Apple)

Incidemment, les propriétaires des meilleurs téléphones Samsung ont accès à un outil intégré d'enregistrement des appels téléphoniques depuis Android 9, mais il n'y a toujours pas de méthode native pour transcrire et résumer les appels téléphoniques sur les appareils Galaxy.

Quant à savoir si Google apportera cette fonctionnalité de notes d'appel rumeur aux appareils Pixel de génération précédente, nous pensons qu'il est probable qu'il le fasse, mais seulement après que la série Pixel 9 ait bénéficié de Notes d'appel en tant qu'outil exclusif chronométré.

Heureusement, nous n'avons pas trop longtemps à attendre jusqu'à ce que tout soit révélé. Les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold devraient être dévoilés le 14 août, et nous serons sur place au siège de Google à Mountain View, en Californie, pour vous apporter les dernières annonces liées aux Pixel au fur et à mesure.

