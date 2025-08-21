13 choses que nous avons vues lors du lancement spectaculaire du Google Pixel 10

On avait déjà une bonne idée de ce qui allait être présenté lors du Made by Google 2025, grâce aux nombreuses fuites et aux teasers officiels, mais l’événement a tout de même offert un lancement riche en surprises. Jimmy Fallon amusé, quelques piques bien senties à l’encontre d’Apple, des écureuils sirotant un café Pixel… tout y était.

Côté produits, Google a dévoilé le Pixel 10, décliné en plusieurs coloris et doté de trois caméras, mais aussi les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL, sans oublier un nouveau pliable. Le Pixel 10 Pro Fold impressionne, même si Samsung garde encore une longueur d’avance en matière de finesse.

Tous ces modèles embarquent cependant la dernière puce maison, le Tensor G5, pour garantir une expérience Android fluide et alimenter une série de fonctionnalités d’intelligence artificielle, dont des modèles de diffusion tournant directement sur l’appareil.

Google a également mis en avant ses efforts en matière de réparabilité avec la Pixel Watch 4 et les Pixel Buds 2a, qui adoptent toutes deux un design pensé pour être réparé plus facilement. La montre, en particulier, bénéficie aussi de nouvelles fonctions IA et d’un écran bombé.

Et ce n’était que le début : voici les 13 annonces majeures à retenir de ce Made by Google 2025.

13 choses que nous avons apprises lors de l'événement Made by Google 2025

1. Le Pixel 10 de base dispose enfin d'un zoom correct

(Image credit: Google)

Le Google Pixel 10 est sans doute le modèle ayant le plus évolué cette année. En plus des fonctions de gamme comme Pixelsnap, Camera Coach et le processeur Tensor G5 (détaillés ailleurs dans ce récapitulatif), il reçoit une toute nouvelle caméra.

Google équipe enfin son modèle de base d’un capteur téléobjectif dédié, supprimant ainsi la nécessité de passer au modèle Pro pour bénéficier d’un zoom optique. Le Pixel 10 intègre ainsi un téléobjectif de 10,8 Mpx avec zoom optique 5x et zoom numérique 20x, identique à celui du Pixel 10 Pro Fold.

Les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL conservent néanmoins leur statut de champions du zoom, avec un téléobjectif de 48 Mpx et un zoom numérique pouvant atteindre 100x. Avec ses trois caméras distinctes, le Pixel 10 de base prend une longueur d’avance sur l’iPhone 17.

2. La série Pixel 10 Pro semble être la meilleure série Pixel à ce jour

(Image credit: Google)

Sacré téléphone de l’année en 2024, le Pixel 9 Pro cède la place aux Pixel 10 Pro et Pro XL, qui apparaissent comme de dignes successeurs.

La compatibilité avec les nouveaux accessoires Pixelsnap (voir l’entrée n°4 ci-dessous) constitue déjà un atout majeur. À cela s’ajoutent le processeur Tensor G5, des fonctions Gemini vraiment utiles et, bien sûr, de nouvelles améliorations photo.

Le téléobjectif 5x est accompagné d’un capteur plus grand que celui du Samsung Galaxy S25, et presque équivalent à l’offre téléobjectif de l’iPhone 16 Pro. Avec des fonctionnalités photo inédites comme Camera Coach, les nouveaux Pro s’imposent encore une fois comme de sérieux prétendants au titre de meilleur photophone.

3. Le Pixel 10 Pro Fold repousse les limites des appareils pliables grâce à deux améliorations majeures

(Image credit: Google)

Le Google Pixel 10 Pro Fold ne bouleverse pas les codes du pliable, mais il reste un excellent modèle haut de gamme flexible, doté d’un solide module photo (dont un zoom optique 5x) et d’une intégration IA plus poussée que la moyenne des smartphones.

Google a maintenu ses prix (contrairement à certains concurrents) et peaufiné plusieurs composants essentiels, dont une meilleure caméra selfie et une puce Tensor G5 plus performante.

Google Pixel 10 Pro Fold hands-on: the first-ever IP68-rated foldable - YouTube Watch On

Deux évolutions majeures méritent particulièrement l’attention : une certification IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau (une première sur un pliable), ainsi que l’arrivée de PixelSnap avec support du standard Qi2. Une sorte de MagSafe version Android, que beaucoup attendaient depuis longtemps.

4. Il existe enfin un équivalent MagSafe pour Android, et il s'appelle Pixelsnap

(Image credit: Google)

De quoi rendre les possesseurs de Samsung Galaxy jaloux : Google adopte le standard Qi2 pour la recharge sans fil sur les Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold, et ajoute un anneau magnétique pour la nouvelle fonction PixelSnap.

Si cela rappelle quelque chose, c’est normal : il s’agit du pendant de MagSafe pour la gamme Pixel. Les accessoires MagSafe sont d’ailleurs compatibles avec PixelSnap, y compris la batterie externe Apple. Google lance aussi ses propres accessoires : une bague qui fait office de support, un socle de recharge robuste et des coques équipées d’anneaux magnétiques.

5. L'application Appareil photo du Pixel 10 peut vous aider à obtenir la meilleure photo possible

Depuis toujours, l’application photo des Pixel est un atout majeur, et les Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold poursuivent cette tradition.

Grâce à Camera Coach, l’appareil s’appuie sur les modèles Gemini pour analyser la scène photographiée et proposer différentes manières d’obtenir le meilleur cliché possible.

Il peut recommander un mode (par exemple portrait ou classique), suggérer de modifier l’angle ou l’éclairage, voire inciter à tenter une prise de vue totalement différente pour un résultat original.

6. La Pixel Watch 4 dispose d'un nouvel écran incurvé plus grand

(Image credit: Google)

La Pixel Watch 4 est proposée en deux tailles – 41 mm et 45 mm – et conserve son design circulaire iconique en forme de galet poli. Toujours dotée d’une façade entièrement vitrée, elle intègre désormais un écran bombé “Actua 360”, 1 000 nits plus lumineux que la génération précédente.

Cette courbure, perceptible au toucher ou en navigation, permet d’étendre l’affichage et d’offrir une surface réellement plus exploitable.

À l’intérieur, une nouvelle puce Qualcomm apporte fluidité et réactivité à l’interface, tout en alimentant de nouvelles fonctions comme les Smart Replies, qui doivent rendre les réponses suggérées bien plus pertinentes.

7. Les améliorations apportées aux Pixel Buds Pro 2 seront également disponibles sur le modèle actuel

(Image credit: Google)

Les fidèles utilisateurs des Google Pixel Buds savent que les Pixel Buds Pro 2 sont disponibles depuis août 2024, mais Google déploie aujourd’hui une mise à jour majeure pour ses écouteurs phares toujours actuels – avec en prime une nouvelle couleur, Moonstone, assortie à la gamme de smartphones Pixel 10.

Le plus intéressant ? Toutes les améliorations (à l’exception bien sûr de cette nouvelle couleur, qui nécessitera l’achat d’une nouvelle paire) seront proposées gratuitement aux possesseurs actuels de Pixel Buds Pro 2, via une simple mise à jour logicielle.

Dès septembre 2025, les Pixel Buds Pro 2 bénéficieront de l’Adaptive Audio (la version Google de la réduction de bruit adaptative). Cette fonction vise à diminuer les sons parasites et l’impact de l’environnement sonore immédiat, tout en préservant la conscience de ce qui se passe autour de soi. À cela s’ajoutera une protection contre les bruits soudains et intenses, un système proche de celui introduit avec les AirPods Pro 2, capable de couper instantanément un bruit imprévu et trop fort.

Toujours en septembre, les Pixel Buds Pro 2 introduiront le contrôle par gestes de la tête, permettant de décrocher un appel ou de répondre à un message sans les mains, ainsi qu’un traitement audio optimisé pour utiliser Gemini dans des environnements bruyants.

Enfin, les écouteurs gagneront la compatibilité avec Live with Gemini (pour converser naturellement avec le dernier assistant IA de Google), ainsi qu’un système d’alertes pratiques sur le niveau de batterie restant dans l’étui de charge, afin d’éviter toute panne inopinée.

8. Les écouteurs bon marché de Google ont également bénéficié d'une mise à niveau bienvenue

(Image credit: Google)

Parallèlement à cette vague de nouveautés apportées gratuitement aux Pixel Buds Pro 2, Google renouvelle aussi sa gamme d’écouteurs plus abordables. Place donc aux Google Pixel Buds 2a.

Plus compacts et moins imposants que les Buds Pro 2, ces écouteurs conservent cependant le système de stabilisation à rotation pour un maintien optimal dans l’oreille. Ils inaugurent surtout la réduction de bruit active et le mode transparence dans la série A, grâce à la nouvelle puce Tensor A1. Google promet que leur niveau de fonctionnalités sera équivalent à celui des premiers Pixel Buds Pro.

Ils offriront également une autonomie prolongée, l’accès à Gemini via le smartphone Pixel associé, ainsi qu’une prise en charge de l’audio spatial.

9. Les piles remplaçables deviennent enfin plus courantes

Alors que le Pixel 10, les Pixel 10 Pro et le Fold n’ont pas bénéficié d’annonce particulière sur la réparabilité, ce sont en revanche la Pixel Watch 4 et les Pixel Buds 2a qui ont été mis en avant.

Concernant ces écouteurs, leur boîtier est non seulement beaucoup plus compact – il tient littéralement dans la paume de la main – mais leur batterie peut également être remplacée.

Google Pixel 10 lineup: 5 things you need to know – new AI camera tricks, chipset, and more - YouTube Watch On

De son côté, la Pixel Watch 4 conserve une apparence proche de celle du modèle précédent, mais intègre désormais des vis latérales qui facilitent sa réparabilité. Il devient possible de remplacer l’écran ou la batterie (selon la région). Un progrès plus significatif encore que son nouvel écran Actua incurvé, et un exemple que beaucoup aimeraient voir suivi par Apple, Samsung ou Garmin.

10. Gemini dispose de nouvelles fonctionnalités IA très pratiques

(Image credit: Philip Berne / Future)

Un événement Google ne serait pas complet sans de nouvelles fonctionnalités IA, et l’édition de cette année a tenu ses promesses avec des ajouts malins liés à Gemini.

Première nouveauté : Gemini Live, le mode de conversation vocale naturelle, devient encore plus intuitif sur le Pixel 10 grâce à de nouveaux incrustations visuelles à l’écran, permettant de voir ce dont Gemini parle en temps réel.

La série Pixel 10 introduit aussi Magic Cue, intégré au Daily Hub, qui aide de manière proactive à gérer certaines tâches repérées dans les e-mails ou messages – comme la réservation d’un restaurant ou la location d’un Airbnb.

En cas de problème technique sur un Pixel 10, un agent IA embarqué dans l’appareil pourra désormais assister l’utilisateur dans le diagnostic. De plus, une nouvelle fonction de traduction vocale dans l’application Google Phone permettra de traduire un appel en temps réel.

Avec Camera Coach et Pixel Journal (l’équivalent maison de l’application Journal d’Apple), les nouveautés Gemini ne manquent pas. Et puisque chaque Pixel 10 sera livré avec un an d’abonnement gratuit à Google AI Pro, chacun aura le temps d’en explorer toutes les possibilités.

11. Le coach IA de Fitbit, alimenté par Gemini, sera lancé en octobre

Dès octobre aux États-Unis, puis dans d’autres régions ultérieurement, les utilisateurs Fitbit recevront enfin le coach sportif IA tant attendu.

Présenté comme “un véritable panel d’experts livrant des conseils personnalisés dans tous les domaines de la vie” et spécialisé dans “des outils de fitness de niveau mondial”, ce service couvrira le sommeil, les entraînements, la récupération et plus largement l’accompagnement bien-être et santé.

A New, Personalized Health Coach is Coming to Fitbit - YouTube Watch On

Peu d’éléments ont été précisés à ce stade, car contrairement à d’autres nouveautés, aucune démonstration n’a été faite. L’usage du terme “advisor” suggère toutefois un service comparable à celui de l’Oura Ring, avec son conseiller virtuel qui exploite les données du bracelet pour répondre à des questions de santé, tout en traitant les informations directement sur l’appareil pour préserver la confidentialité.

Deux informations seulement sont confirmées : le service reposera sur des bases scientifiques et comptera le basketteur NBA Stephen Curry comme “performance advisor”, rôle dont les contours restent flous.

12. Google n'a pas pu s'empêcher de critiquer Apple

Google n’est pas étranger aux piques lancées en direction d’Apple, mais l’événement Made by Google de cette année a vu Tim Cook et son équipe recevoir plusieurs flèches appuyées. Rick Osterloh, responsable des appareils, a notamment souligné “les nombreuses promesses non tenues” concernant le déploiement de fonctions IA sur smartphones. Difficile de ne pas comprendre à qui cette remarque faisait référence.

Et ce n’était pas la seule allusion transparente. Sur le sujet de la messagerie RCS (désormais prise en charge par Apple), la vice-présidente marketing Adrienne Lofton a déclaré : “La bataille des bulles bleues et vertes est ridicule et dépassée, et chez Google, nous avons fini avec ça.”

Plus loin, le segment Pixelsnap a évoqué les “jardins clos” et les marques qui enferment leurs clients dans leurs propres accessoires. Sous des dehors amicaux, l’événement affichait un mépris à peine dissimulé pour Apple. La rivalité Android vs iPhone vient encore de se tendre.

13. La Pixel Watch 4 dispose d'outils de fitness et d'urgence inédits

La Pixel Watch 4 n’a eu droit qu’à une courte présentation durant l’événement Made by Google, avec une démonstration par Cody Rigsby de Peloton lors d’un rapide entraînement. L’occasion de dévoiler quelques nouvelles fonctions de la montre.

Il a été mentionné qu’elle était “aussi précise qu’une ceinture pectorale” pour la mesure du rythme cardiaque, une performance notable pour une montre connectée au poignet – même si aucune donnée chiffrée n’a été fournie pour l’attester.

La Pixel Watch 4 peut aussi transformer un smartphone Pixel en compteur de vélo basique pour afficher des statistiques lors des sorties, et intègre une reconnaissance d’activités comparable à celle d’un bracelet WHOOP. Si la montre “sait” qu’un match de football est prévu chaque dimanche, elle serait capable de reconnaître automatiquement ce moment comme une activité sportive régulière.

Enfin, autre première dans le secteur, la montre intègre une connectivité satellite hors réseau, permettant d’activer les alertes d’urgence sans utiliser les données du téléphone.