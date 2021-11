Twitch pour la Switch : la console de Nintendo se dote enfin d'une application de streaming de jeux

Le plus grand service de streaming de jeux au monde, Twitch, est enfin disponible sur les consoles Nintendo Switch, même si vous ne pourrez que visualiser du contenu et non le diffuser.

Nintendo of America a annoncé via un tweet que l'application peut désormais être téléchargée (gratuitement) depuis l'eShop en ligne de la société de jeux et fonctionner depuis n'importe quelle de ses consoles actuelles, à savoir Switch OLED, Switch Lite et le modèle Switch standard.

Si le contenu de base de Twitch était initialement des flux vidéo d'utilisateurs jouant à des jeux, d'autres médias comme les annonces Nintendo Direct, les événements sportifs en direct et même les talk-shows seront désormais disponibles en streaming sur la Switch.

Outre l'impossibilité de diffuser votre propre flux, la mise en œuvre de l'application Twitch sur la Switch présente quelques autres limitations. L'expérience est largement simplifiée, avec un onglet d'accueil, de navigation et de recherche qui constitue la totalité de l'interface.

Il n'y a pas non plus d'option pour afficher ou interagir avec les chats de streaming directement sur votre Switch, vous devrez y accéder via votre smartphone ou un appareil similaire. Heureusement, vous pouvez scanner un QR code depuis l'application Twitch de la Switch pour accéder rapidement au bon flux et au bon chat sur votre téléphone.

Les sections compte et aide que l'on trouve généralement dans l'application Twitch sont logées à la même enseigne que la fonctionnalité de chat : vous devrez y accéder via votre téléphone en scannant un QR code.

Mieux vaut tard que jamais !

Alors que la nouvelle de l'ajout de Twitch aux consoles Nintendo est certainement un signe de progrès, ce n'est certainement pas révolutionnaire si l'on compare l'intégration limitée de la Switch à ses consoles rivales.

La PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft ont toutes deux été lancées avec la prise en charge de l'application, à la fois pour la visualisation et le streaming, et la PS5 dispose même d'un bouton "Créer" dédié sur sa manette DualSense pour permettre aux joueurs d'accéder rapidement à la diffusion de leur flux.

Nintendo n'est pas réputé pour être en avance lorsqu'il s'agit de prendre en charge les normes existantes. Il y a seulement deux mois, la Nintendo Switch a obtenu la fonction audio Bluetooth, permettant à la console de quatre ans de supporter enfin les casques sans fil. Malheureusement, cette intégration était instable et sujette à des problèmes de latence et de qualité sonore.

La console ne prend pas non plus en charge un certain nombre d'applications populaires qui sont omniprésentes sur d'autres appareils de ce type telles que Netflix, Disney Plus et Amazon Prime Video.

Il faut espérer que le déploiement de Twitch par Nintendo puisse s'étendre à l'avenir pour prendre en charge la diffusion de jeux en continu. Cependant, compte tenu de sa plateforme plutôt verrouillée et de son incapacité à faire tourner plusieurs jeux ou applications en parallèle (comme la PS5 et la XSX), nous ne retenons pas notre souffle.