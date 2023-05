Tesla aurait reçu des milliers de plaintes relatives à la sécurité de la conduite autonome, l'Autopilot

Si l'Autopilot de Tesla, l'entreprise d'Elon Musk, vous épie en permanence , celui-ci n'est pas tout à fait au point. Celui-ci a d'ailleurs manqué de tuer un conducteur , qui a déposé plainte contre le fabricant de véhicules électriques. De plus, accusé d'avoir diffusé des informations mensongères, Elon Musk va devoir se justifier concernant l'Autopilot . Mais l'entreprise pourrait faire face à un problème bien plus grave.

En effet, un employé de Tesla anonyme vient de dévoiler plus de 100 Go de données, contenant des milliers de plaintes de clients. Celles-ci, signalées aux États-Unis, en Europe et en Asie, s'étendent de 2015 à 2022. Les conducteurs auraient ainsi signalé plus de 2 400 problèmes d'auto-accélération et 1 500 problèmes de freinage, dont 139 rapports de "freinage d'urgence involontaire" et 383 rapports d'"arrêts fantômes" dus à de fausses alertes de collision.

Tesla ne communique pas ses rapports aux clients

Certains des incidents mentionnés indiquent que les voitures Tesla "freinent ou accélèrent brusquement". Et, si la plupart des utilisateurs ont globalement pu reprendre le contrôle de leur véhicule, certains n'y sont pas parvenus, le rapport précisant que d'autres "ont fini dans un fossé, ont heurté des murs ou ont percuté des véhicules venant en sens inverse".

Les documents obtenus décrivent également les politiques de Tesla en matière de réponse aux problèmes de ses clients. En effet, pour chaque incident, les techniciens ouvrent un examen technique. Il serait toutefois précisé que le rapport est "réservé à un usage interne". Certaines remarques porteraient d'ailleurs la mention "Ne pas communiquer VERBALEMENT au client".

Les données relatives aux véhicules ne doivent pas non plus être divulguées sans autorisation. Une directive ordonnerait : "Ne copiez pas et ne collez pas le rapport ci-dessous dans un courriel, un message texte ou ne le laissez pas dans un message vocal destiné au client [...] Si l'intervention d'un avocat ne peut être évitée, cela doit être consigné."