Tesla : l’Autopilot manque de tuer le conducteur, la victime porte plainte contre l’entreprise d’Elon Musk

Le système de pilotage automatique de Tesla, l’Autopilot, cause bien des problèmes. Elon Musk, PDG de l’entreprise, va d’ailleurs devoir se justifier concernant ce dernier. Steve Worzniak, cofondateur d’Apple, estime même que les voitures tesla essaie de vous tuer . Et il semblerait que c’est ce qu’a essayé de faire une voiture Tesla, qui s’est mise à accélérer toute seule. Blessée, la victime vient de porter plainte contre le fabricant.

Le plaignant affirme ainsi que la Tesla qu'il utilisait pour son travail a fait des siennes et s'est mise à rouler toute seule. La voiture électrique aurait même manqué d'écraser des passants, obligeant finalement le conducteur à la faire s'écraser contre un mur pour mettre fin à son déchaînement incontrôlable. L’impact a sévèrement blessé la victime.

Tesla enchaine les plaintes concernant l’Autopilot

La plainte, déposée devant la Cour suprême de l'État de New York, affirme : “La voiture a soudainement et automatiquement accéléré vers l'avant. Akm Shamsuzzaman - la victime - a appuyé sur la pédale de frein, mais le véhicule ne s'est pas arrêté. N'ayant pas d'autre moyen de s'arrêter, le conducteur a dirigé le véhicule vers une place de parking vide et s'y est écrasé [...] À la suite de cet accident, il a subi des blessures graves et permanentes.”

Le procès allègue que la voiture Tesla, donc le modèle exact n’est pas spécifié, a été "conçu de manière négligente et dangereuse" et que Tesla doit à la victime des dommages et intérêts parce qu'elle "n'a pas fourni un avertissement suffisant sur les dangers et les risques".

Ce n'est pas la première fois que Tesla fait l'objet d'un procès. En effet, le mois dernier, l’entreprise d’Elon Musk a gagné un procès intenté par un conducteur qui prétendait que l'entreprise était en faute lorsque sa Model S, qu'elle conduisait en mode "Autopilot" s'est déportée toute seule sur un trottoir. L’impact a provoqué le déploiement de l’airbag, brisant la mâchoire de la victime, arrachant des dents et causant des lésions nerveuses.