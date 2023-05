Steve Wozniak : “Vous voulez savoir comment l’IA tue des gens ? Achetez une Tesla !”

Steve Wozniak critique fortement Tesla, dont t rois Roadsters ont été retrouvés dans un conteneur. Le cofondateur d’Apple met ainsi en avant l’accident mortel à bord d’une Tesla qui a eu lieu quelques années plus tôt. Et si l’enquête a prouvé que la victime n’a pas écouté les alertes de sécurité générées par l’Autopilot, Elon Musk va tout de même devoir se justifier . Néanmoins, Steve Wozniak estime que ce système de conduite autonome laisse beaucoup à désirer et rend les Teslas incroyablement dangereuses à conduire.

Lors d’une interview donnée à CNN plus tôt cette semaine, Steve Wozniak déclare ainsi : "Et si vous voulez une étude sur l'IA qui a mal tourné et qui prend beaucoup de revendications et essaie de vous tuer à chaque fois qu'elle le peut, prenez une Tesla". Ensuite, le milliardaire précise sa pensée.

En effet, le cofondateur d'Apple a un solide argument à faire valoir. Il s’agit de ce qu’on qualifie de “freinage fantôme”, un problème signalé par certains propriétaires de Tesla. Il se produit lorsqu'un véhicule électrique de la marque Tesla ralentit de manière inattendue et brusque, même s'il n'y a pas d'obstacle ou de danger imminent.

Ce phénomène peut être causé par les capteurs de la voiture, qui détectent parfois des objets inexistants sur la route et déclenchent le freinage automatique d'urgence. Le freinage fantôme peut être effrayant pour les conducteurs et peut causer des situations dangereuses sur la route.

En 2013, Elon Musk aurait convaincu Steve Wozniak d’acquérir une voiture Tesla, lui promettant : “La voiture traversa le pays toute seule avant la fin de l'année 2016". Mais, selon l’intéressé, le système n’est toujours pas au point, notamment à cause de ce problème de freinage. Celui-ci ajoute : "C'est tellement dangereux [...] Cela nous est arrivé une centaine de fois, au moins, parce que nous conduisons beaucoup.”