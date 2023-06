Mercedes se lance dans la conduite 100% autonome

D'habitude, les systèmes de pilotage automatique requièrent l'attention du conducteur, qui est censé être en mesure de reprendre le contrôle du véhicule à tout moment. L'Autopilot de Tesla a connu de nombreux problèmes liés à cette exigence, qui n'est pas toujours respectée, à tel point qu'Elon Musk, PDG de l'entreprise, devra bientôt se justifier . Tesla a d'ailleurs reçu des milliers de plaintes concernant son système de pilotage automatique. Mais Mercedes semble avoir mis au point un système de pilotage totalement autonome, appelé Drive Pilot.

Le système "mains libres, yeux fermés" peut être utilisé sur des autoroutes californiennes désignées, dans certaines conditions, sans le contrôle actif d'un conducteur humain. En d'autres termes, les conducteurs peuvent regarder des vidéos, envoyer des SMS ou même jouer à des jeux vidéo sans regarder la route ni avoir les mains sur le volant.

Mercedes : une conduite 100% autonome, mais sous certaines conditions contraignantes

Le système Drive Pilot de Mercedes utilise une combinaison de capteurs tels que le lidar, le radar et la caméra couplés à un logiciel pour gérer la conduite. Celui-ci n'est disponible qu'à des vitesses allant jusqu'à 65 km/h, sur certaines autoroutes et uniquement pendant la journée. Son utilisation sans conducteur au volant est totalement interdite la nuit.

De plus, le système ne sera pas activé sur les routes urbaines ou départementales, ni dans les zones de construction. Le Drive Pilot ne pourra pas non plus être utilisé dans des conditions météorologiques susceptibles d'avoir un impact sur les performances du système, comme de fortes pluies ou un brouillard épais.

Les autorités américaines ont également imposé d'autres conditions à Mercedes. En effet, le propriétaire du véhicule doit regarder une vidéo obligatoire expliquant les capacités du système et comment engager et désengager la technologie avant de pouvoir y accéder. Le fabricant doit également satisfaire à un certain nombre d'exigences en matière de sécurité, d'assurance et d'immatriculation des véhicules.