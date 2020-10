L’iPhone 12 est sur le point de briller là où le Google Pixel 5 se tient en retrait

Le Google Pixel 5 a enfin été dévoilé et, comme le prédisaient les rumeurs, c'est un smartphone légèrement moins puissant que les modèles phares actuels… mais à un prix résolument inférieur pour concurrencer des séducteurs comme l'iPhone 11 Pro et le OnePlus 8.

Cela signifie que les éditions les plus premium de la prochaine série iPhone 12 seront, selon toute vraisemblance, les derniers smartphones haut de gamme de 2020. Ils pourraient même créer la surprise et prendre la tête définitive de notre classement des meilleurs smartphones de l’année.

Plus précisément, nous nous attendons à ce que les iPhone 12 Pro et de iPhone 12 Pro Max soient équipés d'un nouveau jeu de puces A14 Bionic (que l'on a découvert pour la première fois sur l'iPad Air 4), d'une mémoire vive potentiellement plus importante et d'une connectivité 5G (sub-6 et mmWave). Nous prévoyons une triple caméra arrière similaire à celle des iPhone 11 Pro et le Pro Max, améliorée bien évidemment, entre autres avec l’ajout d’un capteur de profondeur LiDar.

(Image credit: Google)

Si les rumeurs les plus récentes se vérifient, le nouvel iPhone 12 devrait nous offrir plus de fonctionnalités et de meilleures spécifications que le Google Pixel 5. Ce dernier se place donc en retrait de la course opposant les futurs iPhone 12 Pro et Pro Max aux présents Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra et OnePlus 8 Pro.

Google a jugé le terrain haut de gamme trop coûteux, préférant jouer dans celui des smartphones de milieu de gamme, avec un excellent logiciel photo et suffisamment de fonctionnalités standard pour en faire un choix solide à seulement 629 €. Dès lors, il s’opposera plutôt à des appareils tels que l’iPhone 12 standard et le OnePlus 8T.

(Image credit: Future)

Ce qu'il faut pour être au top en 2020

Les iPhone 12 Pro et Pro Max, eux, sont attendus sur une toute autre configuration. Si les smartphones Apple n'ont pas misé sur un capteur d’empreintes digitales ni un écran haute résolution depuis longtemps, ils pourraient de nouveau créer la surprise avec des écrans incluant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et, bien sûr, ils devraient être dotés d'une connectivité 5G.

Le module photo, lui, devrait pousser la prochaine génération iPhone un peu plus haut sur son domaine de prédilection. Ici, seraient fermement attendus l’enregistrement vidéo 4K à 120fps, des capteurs de profondeur ToF permettant le contrôle des gestes en vol, et des capacités AR encore plus importantes grâce au capteur LiDar mentionné plus haut. Combinée aux spéculations d'un objectif principal de 64 Mpx et d'une nouvelle technologie de stabilisation d'image, la gamme iPhone 12 Pro chercherait à imposer le meilleur photophone de ce début de décennie.

Ainsi, les iPhone 12 Pro et Pro Max pourraient concurrencer plus favorablement la gamme Samsung Galaxy S20, qui a amélioré son téléobjectif à 64 Mpx (avec zoom 30x) ainsi que l’enregistrement vidéo porté à 8K/24 fps. De même, le OnePlus 8 Pro gère également un zoom 30x et un ultra grand angle de 48 Mpx - bien que sa véritable évolution réside dans la batterie (maintenant à 4 510 mAh) et un taux de rafraîchissement de 120Hz.

C'est dans cette voie que les iPhone 12 Pro et le Pro Max devront s'engager pour devenir peut-être les meilleurs smartphones premium de 2020. Nous sommes toujours impatients de tester le Google Pixel 5, mais il est clair que ce téléphone s'adresse à une autre catégorie de consommateurs. Pour ceux qui veulent le meilleur des meilleurs, restez à l'écoute de la gamme Apple.