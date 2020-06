Fêtes des pères 2020 : les meilleures idées cadeaux pour les papas férus de tech

La Fête des Pères approche à grands pas (cochez le dimanche 21 juin dans vos agendas), et vous devez encore courir après le cadeau idéal pour papa ! Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Nous avons rassemblé de fantastiques idées cadeaux, pour tous les goûts et tous les budgets, afin qu’il n’oublie jamais cette édition 2020.

Qu'il soit fanatique de fitness, amateur de cinéma et de musique, ou qu'il apprécie une bonne tasse de café, notre guide spécial Fête des Pères est rempli de cadeaux high-tech et premium, qui lui serviront bien longtemps après ce jour tant attendu. Chacune de nos propositions est exposée aux prix les plus récents et les plus bas référencés. Parce qu’il est possible de faire plaisir, sans mettre à mal son compte en banque.

La plupart des boutiques en ligne propose une livraison dès le lendemain de votre commande. Mais en raison de la forte demande actuelle, mieux vaut passer votre commande le plus tôt possible pour éviter de rater le jour J.

Quel cadeau lui offrir cette année ?

1. Fitbit Versa 2

Les accros du fitness l’adorent

Montre fine et légère

Bonne autonomie

Assistant Amazon Alexa intégré

Playlists de 300 chansons disponibles au poignet

Fitbit a apporté des améliorations majeures à sa montre connectée forme et bien-être, la Versa. Cette deuxième édition offre en plus un affichage permanent des différents suivis d’activité, à l’instar de l’Apple Watch 5. Mais aussi un cadran rétréci pour s’adapter à tous les poignets. Et, cerise sur le gâteau, l’intégration d’Alexa, l’assistant personnel d’Amazon.

La Fitbit Versa 2 bénéficie surtout de l’excellence des capteurs d’activité, principalement de remise en forme, dont la marque est propriétaire. Fitbit délivre un programme d’entrainement polyvalent, couvrant la plupart des disciplines sportives. Avec un net penchant tout de même pour les exercices de fitness. Son suivi du sommeil est également le plus précis à ce jour. Le coach parfait pour Papa.

2. Sony WH1000XM3

Le champion des casques anti-bruit depuis 2018.

Annulation active du bruit incomparable

Son de grande qualité

Autonomie de 30 heures

Alexa est ici aussi

Le casque sans fil WH-1000XM3 de Sony est le meilleur appareil audio anti-bruit de l’Histoire. Si votre père cherche un moment de tranquillité dans les transports en commun, au bureau ou même dans son salon, il bénéficiera ici de la technologie de réduction du bruit la plus avancée. Ce qui lui permettra d’oublier complètement la pollution sonore de son environnement et de se concentrer sur l’écoute de ses playlists musicales ou de ses podcasts favoris. Mieux encore : il embarque de nombreux codecs audio premium, comme aptX HD et LDAC, pour une diffusion audio haute résolution, même à partir d’un téléphone mobile. Avec 30 heures d’autonomie, la recharge rapide, la connectivité Bluetooth en plus, son heureux propriétaire n’est pas prêt de le quitter.

3. Google Nest Hub

Un majordome virtuel à disposition.

Google Assistant obéit à la voix

Compatible avec des milliers d'appareils connectés

Toute votre musique à la demande

Intégration de Google Photos

Les écrans intelligents deviennent de plus en plus indispensables dans une maison (ou un appartement), et il n'est même pas nécessaire de les connecter à d'autres appareils connectés pour en tirer le meilleur parti. Aujourd’hui, le Google Nest Hub constitue l'un des meilleurs que vous puissiez offrir à votre père. Il se présente sous la forme d’un magnifique cadre photo numérique, avec des souvenirs de famille qui défilent automatiquement. En outre, l’assistant Google intégré lui permet de poser toutes les questions qui lui passent par la tête, mais aussi de programmer sa semaine, jouer de la musique, regarder des vidéos, allumer ou éteindre la lumière, régler le thermostat et, plus encore, tout cela par le pouvoir de la voix.

4. Anova Culinary Precision Cooker

Maîtriser toutes les techniques de cuisson comme un chef.

Application compagnon complète

Plus de 1 000 recettes au choix

Facile à utiliser

Bluetooth activé

Un gadget indispensable pour tous les pères qui adorent cuisiner ou qui ne manquent jamais une émission de Top Chef (en rêvant secrètement d’y participer). L’Anova Nano est un cuiseur sous vide de très haute précision. Il vous permet de chauffer des grands bains d’eau à 800W pour y plonger ensuite vos sachets d’aliments à température parfaite. De quoi maîtriser la cuisson d’une viande, d’un poisson, de sauces, de légumes ou de pâtes à tous les repas. L’appareil contrôle presque tout, l’apprenti chef de brigade n’a qu’à remplir une casserole d’eau et laisser faire. L'application lui permet même de mijoter à distance, et d’accéder à plus de 1 000 recettes vidéo pour parfaire la carte du nouveau restaurant familial.

5. Sonos Move

Un DJ d’ambiance puissant à l’intérieur comme à l’extérieur.

Commandes vocales intuitives

10 heures d'autonomie

Résistant aux intempéries

Système multi-pièces

Le meilleur papa du monde ne mérite-t-il pas la meilleure enceinte Bluetooth du moment ? Si c'est ce que vous recherchez, la Sonos Move se place au-dessus de toutes ses concurrentes. Elle délivre un son incroyable, à partir de n’importe quelle source audio (même un smartphone d’entrée de gamme) et dans n’importe quelle pièce. A l’intérieur comme à l’extérieur. C'est donc le haut-parleur idéal si votre père aime recevoir ou s’il apprécie simplement le son haute-fidélité. Il n'aura pas non plus à s'inquiéter de la faire tomber accidentellement. La Sonos Move est extrêmement robuste avec un indice de protection IP56 qui garantit son étanchéité contre les poussières et la pluie.

6. Nintendo Ring Fit Adventure

Pour les papas gamers qui trainent les pieds.

Un RPG étonnamment amusant

Travailler ses muscles sans s’en rendre compte

Des mini-jeux à gogo

Entraînements personnalisables

Comme tout le monde, votre père a juré de se mettre au sport pendant le confinement… mais il a vite abandonné ses bonnes résolutions pour se poser devant quelques-unes des meilleures séries Netflix ou face-à-face aux meilleurs jeux PC. Nintendo a mis au point un stratagème infaillible pour convertir ce vétéran de la procrastination au fitness. Son nom : Ring Fit Adventure, un RPG couplé à deux accessoires - le leg strap et le ring con - qui rendent les tractions, jumping jacks et même les séances de yoga amusants. Non seulement, vous ne voyez pas le temps passer mais en plus, Ring Fit Adventure contribue réellement à brûler les calories. Remplace-t-il la pratique d’un vrai sport ? Non. Reste une transition sérieuse qui plaira aux non-athlètes comme aux amateurs de gamification.

7. GoPro Hero 7 White

La qualité GoPro sans le prix exorbitant.

Prise en main rapide

Très bonne stabilité

Se fixe facilement

Résolution appréciable

Assurément le meilleur compagnon pour les amateurs d’adrénaline et de sports extrêmes… qui possèdent déjà un équipement des plus complets ! La GoPro Hero 7 est plus ou moins le modèle lite de la Hero 8 sortie l’an dernier. Elle se veut donc une excellente option avec une qualité d’image en mouvement supérieure. Facilement manipulable tout en gardant une stabilité exemplaire, la Hero 7 est idéale pour prendre des clichés de randonnées VTT ou de descentes en rafting (il est étanche à 10 mètres). Avec les économies réalisées, vous pourrez même accompagner Papa dans ses folles expéditions et d’investir dans quelques accessoires utiles comme le harnais poitrine ou la perche flottante.

8. Tile Mate

Le parfait remède au syndrome « tête-en-l’air »

Un radar polyvalent pour les objets perdus

Portée Bluetooth à 60 mètres

Compatible avec Amazon Alexa

Résistant à l'eau

Votre père cherche fréquemment ses clés en mettant la maison sans dessus-dessous ? Et toujours au moment de sortir ? Dans ce cas, alliez l’utile à l’agréable et offrez-lui le traceur Bluetooth Tile Mate. Ce dernier est conçu comme un porte-clés et peut être attaché à divers objets : clés, portefeuille ou même à l'animal de compagnie de la famille (s'il a l'habitude de jouer à cache-cache). Fixez-le aux objets les plus fréquemment égarés, de sorte que la prochaine fois que votre père vous demandera « tu as vu mon... », vous pourrez l’inviter à lancer l'application compagnon qui l’aidera à localiser ses précieux trésors. Tile Mate dispose d’une portée de 60 mètres et sonne à proximité de l’objet perdu.

9. Ring Video Doorbell Pro

Le judas préféré des papas protecteurs.

Envoi d’alertes en temps réel sur votre smartphone

Fonctionne avec Alexa

Facile à installer

Détection de mouvements avancée

Votre parent est du genre à stresser facilement ? Principalement lorsqu’il quitte son « home, sweet home » sans protection ? Offrez-lui un cadeau qui le rassurera assurément : la sonnette vidéo Ring Pro. Celle-ci s’appaire avec l’assistant Alexa d’Amazon et envoie des alertes sur son smartphone, comme sur n’importe quel appareil Echo. Ce qui lui permet d'entendre et de parler à tous ses visiteurs attendus ou s’invitant à l’improviste. Le Ring Video Doorbell Pro détecte également le moindre mouvement suspect et permet de surveiller sa porte d’entrée 24/7.

10. Nespresso VertuoPlus

Un espresso authentique en quelques minutes ? What else…

Peut infuser cinq tailles de tasses différentes

Les capsules Nespresso sont plus pratiques

Une large variété de cafés et de chocolats chauds

Taille compacte

Grâce à la cafetière Nespresso VertuoPlus, Papa peut préparer la tasse de café dont il a besoin, aux moments de la journée qu’il préfère. La VertuoPlus prend en charge jusqu’à cinq tailles de tasse différentes et est capable de faire couler un café noisette, un crème, un allongé ou un espresso authentique. Voire même un chocolat chaud, s’il n’est pas du tout porté sur la caféine…

La machine Nespresso utilise des capsules imprimées avec un code-barres qui indique à la cafetière l’intensité et le temps adéquats pour chaque dose. Il suffit d’appuyer sur le bouton Marche, sans modifier le moindre réglage. La VertuoPlus possède également une technologie d'extraction qui permet de faire jusqu'à 7 000 rotations par minute, en mélangeant le café favori de votre père pour obtenir une consistance parfaite. C’est George qui va être jaloux.