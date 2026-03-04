Apple frappe fort avec les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max

Apple a annoncé les nouveaux MacBook Pro M5 Pro et M5 Pro Max

Les deux ordinateurs portables sont proposés en versions 14 pouces et 16 pouces

Les prix débutent à 2 499 €

Apple a présenté de nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Pro Max, destinés à remplacer les versions M4 Pro et M4 Pro Max de l’an dernier.

Ces nouveaux MacBook haut de gamme sont disponibles en formats 14 pouces et 16 pouces et, comme les rumeurs l’avaient annoncé, le principal changement concerne l’intégration de ces nouvelles puces de dernière génération. Les nouveaux modèles de MacBook Pro sont identiques en apparence à leurs prédécesseurs M4, mais ils bénéficient également d’une mise à niveau des connexions sans fil avec le Wi-Fi 8 et le Bluetooth 6, grâce à la puce N1 d’Apple.

Apple affirme que les performances en intelligence artificielle sont quatre fois plus rapides que sur la génération précédente de MacBook Pro, et jusqu’à huit fois plus rapides que sur la puce M1. Le MacBook Pro 14 pouces avec M5 Pro est proposé à partir de 2 499 €, tandis que la version 14 pouces équipée de la M5 Pro Max débute à 4 199 €.

Le MacBook Pro 16 pouces avec M5 Pro démarre quant à lui à 2 999 €, tandis que la version M5 Pro Max est affichée à partir de 4 499 €. Les précommandes ouvriront dès demain, 4 mars, pour une disponibilité prévue le 11 mars.

Performances améliorées

(Image credit: Apple)

Apple a mis en avant les nouvelles capacités en intelligence artificielle des puces M5 Pro et M5 Max, indiquant qu’elles sont « conçues dès le départ pour l’IA » et qu’elles offrent « des gains de performance considérables » par rapport à la génération précédente.

En matière de traitement des requêtes liées aux grands modèles de langage (LLM), les M5 Pro et M5 Max offrent des performances quatre fois supérieures à celles de la puce M5 d’entrée de gamme et jusqu’à huit fois plus rapides en génération d’images par rapport aux M1 Pro et M1 Max. Un Neural Engine plus rapide ainsi qu’une bande passante mémoire améliorée sont également au programme, ce qui peut bénéficier aux projets d’intelligence artificielle.

Concernant les performances CPU hors IA, Apple annonce jusqu’à 30 % de puissance supplémentaire par rapport à la M4 Pro. Sur le plan graphique, Apple affirme que les M5 Pro et M5 Max apportent un gain de 50 % par rapport aux M4 Pro et M4 Max. En jeu, les performances seraient 1,6 fois plus élevées dans Cyberpunk 2077 comparé à la M4 Pro, selon Apple.

Ces progrès s’expliquent en partie par une augmentation du nombre de cœurs dans les nouvelles puces. La M5 Pro peut intégrer jusqu’à un CPU 18 cœurs et un GPU 20 cœurs, contre un CPU pouvant aller jusqu’à 14 cœurs sur la M4 Pro. La M5 Pro intègre également des accélérateurs neuronaux (absents de la M4 Pro) et offre une bande passante mémoire de 307 Go/s contre 273 Go/s pour la M4 Pro.

La M5 Max dispose elle aussi d’un CPU 18 cœurs et l’associe à un GPU 40 cœurs. Cela représente deux cœurs CPU supplémentaires par rapport à la M4 Max. La bande passante mémoire de la M5 Max passe de 546 Go/s à 614 Go/s.

Enfin, Apple a renommé les cœurs de performance de ses puces en « super cœurs ». Ils sont décrits comme « la conception de cœurs la plus performante, offrant les meilleures performances mono-thread au monde, notamment grâce à une bande passante front-end accrue, une nouvelle hiérarchie de cache et une prédiction de branchement améliorée ».

Des SSD plus rapides, à un prix plus élevé

(Image credit: Apple)

Si le CPU et le GPU enregistrent des améliorations notables, d’autres éléments évoluent également. L’autonomie, domaine dans lequel les puces Apple Silicon se distinguent depuis longtemps, a été optimisée. Le MacBook Pro 14 pouces avec M5 Max peut atteindre jusqu’à 20 heures d’autonomie, contre 18 heures pour le modèle M4 Max. Le MacBook Pro 16 pouces avec M5 Max atteint jusqu’à 22 heures, contre 21 heures l’an dernier. L’autonomie du M5 Pro reste inchangée par rapport à la M4 Pro.

Les performances de stockage, déjà rapides, progressent également, avec des vitesses de lecture et d’écriture doublées sur les nouveaux MacBook Pro par rapport aux modèles précédents.

Les capacités de stockage de base ont été revues à la hausse. Le MacBook Pro équipé de la puce M5 Pro débute désormais avec 1 To de stockage, contre 512 Go auparavant. La version M5 Max est proposée avec 2 To en standard, soit le double du précédent 1 To.

Dans un contexte mondial de tensions sur la mémoire, il est notable de voir des configurations de RAM plus généreuses sur les derniers MacBook Pro. Si les capacités de départ restent identiques, les modèles M5 Pro peuvent désormais être configurés avec jusqu’à 64 Go de mémoire, contre 48 Go auparavant. Les modèles M5 Max restent inchangés par rapport aux M4 Max.

Les amateurs d’Apple n’échappent toutefois pas totalement aux effets de la crise de la mémoire, Apple ayant revu à la hausse les prix de la gamme MacBook Pro.