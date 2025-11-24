Google soupçonné d’utiliser vos e-mails pour entrainer son IA se défend

Google a réfuté une information virale concernant la formation de son IA

Selon cette information, vos e-mails Gmail étaient utilisés pour former le modèle d'IA Gemini

Google affirme que cette information est « trompeuse » et explique ce que sont les « fonctionnalités intelligentes ».

La confidentialité et l'intelligence artificielle sont deux sujets très importants actuellement. Il n'est donc pas surprenant que les récentes allégations selon lesquelles Google utiliserait votre compte Gmail pour entraîner son modèle d'IA Gemini soient devenues virales. Heureusement, ces allégations étaient fausses, puisque Google les a désormais rejetées comme étant « trompeuses » et a expliqué ce qui se passe réellement.

Selon l'article original (et désormais corrigé) de la société de sécurité Malwarebytes, vous pouviez empêcher Gemini d'accéder à vos données en désactivant les fonctionnalités intelligentes de Gmail. Cependant, Google a désormais réagi en affirmant qu'il n'utilisait pas le « contenu Gmail » pour entraîner Gemini.

La réponse de Google a été donnée dans le cadre d'une déclaration faite à The Verge, dans laquelle la porte-parole de l'entreprise, Jenny Thomson, a déclaré : « Ces informations sont trompeuses : nous n'avons modifié les paramètres de personne, les fonctionnalités intelligentes de Gmail existent depuis de nombreuses années et nous n'utilisons pas le contenu de votre Gmail pour entraîner notre modèle d'IA Gemini. »

Peu après cette déclaration, Malwarebytes a corrigé son article original. La version mise à jour indiquait que, bien que les paramètres Gmail en question ne soient pas réellement nouveaux, « la manière dont Google les a récemment réécrits et mis en avant a conduit de nombreuses personnes (y compris nous) à croire que le contenu Gmail pouvait être utilisé pour entraîner les modèles d'IA de Google, et que les utilisateurs y étaient automatiquement inscrits ».

Alors, que sont les fonctionnalités intelligentes ?

L'explication officielle des fonctionnalités intelligentes de Google dans Gmail, Chat et Meet est qu'elles « utilisent votre contenu et votre activité dans ces produits pour personnaliser votre expérience dans ces applications ».

Qu'est-ce que cela signifie ? Parmi les exemples concrets, on peut citer le filtrage automatique des e-mails, la rédaction intelligente (les suggestions de texte que vous recevez dans vos e-mails) et les cartes récapitulatives au-dessus des e-mails (qui vous donnent un aperçu rapide du suivi des commandes, des événements, etc. Toutes ces fonctionnalités sont potentiellement utiles, mais elles ne sont pas comparables à l'entraînement de Google Gemini.

Vous pouvez vérifier si les fonctionnalités intelligentes sont activées dans Gmail en allant dans Paramètres > Général et en faisant défiler vers le bas jusqu'à « Fonctionnalités intelligentes ». Vous y trouverez une case à cocher pour activer ou désactiver le paramètre. Google affirme que cette fonctionnalité devrait être désactivée par défaut, mais certains utilisateurs affirment le contraire.

Nous avons vérifié auprès de Google que les fonctionnalités intelligentes sont toujours optionnelles pour Workspace et Gmail standard, et nous mettrons cet article à jour dès que nous aurons une réponse.

D'où vient cette confusion ?

Malwarebytes a précisé qu'après avoir examiné de plus près la documentation de Google, il ne semble pas que Google utilise le contenu de vos e-mails pour entraîner son IA. Bien que Google analyse vos e-mails pour activer ses fonctionnalités intelligentes (qui comprennent des filtres anti-spam, la catégorisation des e-mails, des suggestions de rédaction, etc.), il ne le fait pas pour entraîner Gemini.

Alors, d'où vient cette confusion ? Malwarebytes a affirmé que « la formulation mise à jour par Google concernant les « fonctionnalités intelligentes » est vague, et que le terme « intelligent » implique souvent l'IA, en particulier à un moment où Gemini est en cours d'intégration dans d'autres parties des produits Google. Lorsque la nouvelle formulation a commencé à apparaître pour certains utilisateurs sans beaucoup d'explications, beaucoup ont supposé qu'elle signalait un changement plus large », a-t-il déclaré.

De plus, toute cette agitation a eu lieu à peu près au même moment qu'un projet de recours collectif en Californie, qui « allègue que Google a donné à Gemini AI l'accès à Gmail, Chat et Meet sans le consentement approprié des utilisateurs », selon Malwarebytes.

Il ne semble donc pas que Google récupère vos e-mails privés pour les intégrer à un algorithme d'IA obscur. Cela dit, Google n'a pas toujours eu la meilleure réputation en matière de confidentialité des utilisateurs, avec de nombreuses controverses qui ont éclaté ces dernières années.

Si vous souhaitez bénéficier d'une expérience de messagerie véritablement privée, il existe de nombreuses bonnes alternatives.