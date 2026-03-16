Claude double ses limites d’utilisation pour tous les utilisateurs — mais l’offre cache une condition

Claude offre à tous ses utilisateurs le double d’usage pendant deux semaines

Ce bonus d’utilisation ne peut être utilisé qu’en dehors des heures de pointe

Les utilisateurs affluent vers Claude en raison de sa position sur l’IA militaire

Il est désormais établi que les utilisateurs de chatbots IA se tournent massivement vers Claude ces derniers jours — en partie en raison de la position adoptée par sa maison mère, Anthropic, concernant les contrats avec l’armée américaine — et tous les utilisateurs de Claude bénéficient maintenant du double de leurs limites d’utilisation pendant les deux prochaines semaines.

Selon le compte officiel de Claude sur X, ce geste constitue « un petit remerciement » adressé aux utilisateurs. Il s’applique à tous les types d’usage, à tous les niveaux d’abonnement et à toutes les formules (y compris la version gratuite), et aucune action n’est nécessaire pour en profiter.

Il existe toutefois une condition : ces limites d’utilisation supplémentaires ne sont disponibles qu’en dehors des heures de pointe. En semaine, cela correspond à la plage horaire de 14 h à 17 h (heure de Paris).

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Le week-end, ces limites supplémentaires sont accessibles toute la journée. Cela peut constituer le moment idéal pour développer un projet avec Claude Code ou tester la nouvelle fonctionnalité de visualisations interactives récemment déployée sur le chatbot.

Jusqu'au 27 mars

A small thank you to everyone using Claude: We’re doubling usage outside our peak hours for the next two weeks. pic.twitter.com/W7TEBPditqMarch 14, 2026

Des informations complémentaires sont disponibles sur la page dédiée à la promotion. L’offre est valable du vendredi 13 mars jusqu’à la fin du vendredi 27 mars. Les comptes Enterprise ne sont pas éligibles à la promotion et l’usage bonus n’est pas décompté des limites hebdomadaires.

Pour celles et ceux qui s’interrogent sur leurs limites d’utilisation actuelles, la réponse est complexe : elles dépendent notamment de la complexité des requêtes, de la durée des conversations avant l’ouverture d’un nouveau chat et d’autres paramètres. De manière évidente, plus l’abonnement est élevé, plus les limites d’usage le sont également.

Comme cela a déjà été indiqué, même les abonnements payants ne donnent pas accès à des conversations illimitées avec Claude. Les limites peuvent donc être atteintes plus rapidement que prévu. Dans ce contexte, ce bonus d’utilisation devrait être bien accueilli.

Les principes défendus par Claude en matière d’éthique de l’IA et d’usage militaire ont conduit certaines agences gouvernementales américaines à s’en détourner. Les membres du personnel de la Maison-Blanche et du Pentagone figurent ainsi parmi ceux qui ne pourront pas bénéficier de cette promotion.