Au procès OpenAI, Sam Altman dépeint un Elon Musk incapable d’accepter un pouvoir partagé

Sam Altman a témoigné dans le procès en cours visant OpenAI

Il a affirmé qu’Elon Musk voulait avoir un « contrôle total » sur l’entreprise à ses débuts

Altman a soutenu que Musk avait suggéré de transmettre OpenAI à ses enfants

Le passage de Sam Altman à la barre, dans le cadre du procès intenté par Elon Musk contre OpenAI, n’a pas été moins tendu que les propres accusations de Musk aux accents de Terminator, même si les références étaient moins cinématographiques. Devant les jurés réunis à Oakland, en Californie, il a décrit Musk comme un homme qui refusait de construire OpenAI sans pouvoir, à terme, la dominer.

Le PDG d’OpenAI a affirmé que Musk avait poussé avec insistance pour obtenir le contrôle durant les premières années de l’entreprise, tout en s’opposant aux structures répartissant l’autorité entre plusieurs dirigeants. Selon Altman, Musk estimait être le seul à pouvoir prendre les décisions difficiles et de long terme autour de l’intelligence artificielle.

Musk « pensait très fortement que, si une structure à but lucratif devait être créée, il devait en avoir le contrôle total au départ », a déclaré Altman. « Il ne faisait confiance qu’à lui-même pour prendre les décisions non évidentes qui finiraient par se révéler justes. »

Ce témoignage s’est imposé comme l’un des moments les plus spectaculaires du procès très suivi Musk contre Altman, qui s’est transformé en vaste débat public sur l’argent, le pouvoir, l’ego et la question de savoir qui peut façonner l’avenir de l’IA.

Selon Altman, quelqu’un aurait demandé à Musk ce qu’il adviendrait de ce contrôle après sa mort. Musk aurait répondu qu’il n’y avait « pas énormément réfléchi, mais que le contrôle devrait peut-être revenir à ses enfants ».

Pour une entreprise fondée à l’origine autour de l’idée que l’IA avancée devait profiter largement à l’humanité, l’échange avait des airs franchement féodaux.

Lutte de pouvoir autour de l’IA

Sur le plan juridique, la bataille porte sur l’accusation de Musk selon laquelle OpenAI aurait trahi sa mission initiale d’organisation à but non lucratif à travers son partenariat commercial avec Microsoft. Musk affirme que l’entreprise est passée d’un laboratoire de recherche d’intérêt public à un géant de l’IA orienté vers le profit, davantage concentré sur la domination commerciale que sur l’ouverture.

Mais les témoignages livrés au tribunal suggèrent de plus en plus que le conflit profond a commencé des années plus tôt, et qu’il avait moins à voir avec les structures à but non lucratif qu’avec des visions fondamentalement différentes du contrôle.

La version d’Altman présente Musk comme quelqu’un qui voyait l’autorité concentrée comme une condition nécessaire pour construire une intelligence artificielle générale de façon sûre et efficace. Altman défendait la philosophie inverse. Il a témoigné que l’un des principes fondateurs d’OpenAI était qu’aucun individu ne devait disposer d’un contrôle sans limite sur les systèmes d’AGI, quelles que soient ses intentions.

Cette distinction semble désormais centrale dans toute l’industrie moderne de l’IA. Le pouvoir se concentre de plus en plus autour d’une poignée de dirigeants et d’entreprises, malgré les objectifs affichés par Altman. OpenAI elle-même est devenue l’une des entreprises d’IA les plus valorisées et les plus influentes au monde, en partie grâce à des investissements extérieurs massifs et à des produits commerciaux de plus en plus fermés. Musk a quitté OpenAI en 2018, avant de lancer plus tard xAI.

L’ironie d’un procès entre ces deux hommes, qui présentaient autrefois publiquement OpenAI comme un rempart contre la concentration du pouvoir dans l’IA, est évidente. Altman a décrit Musk comme profondément sceptique face aux structures de gouvernance qui diluaient son autorité. Il a témoigné avoir vu assez de conflits de contrôle dans des start-up au fil des années pour douter que Musk abandonne volontairement le pouvoir plus tard, une fois l’entreprise devenue prospère.

Contrôle de l’IA

Ce différend commercial est formulé en termes philosophiques pour une bonne raison. Les jurés entendent autant un débat entre visions rivales du fonctionnement de l’industrie de l’IA qu’un conflit autour d’éventuelles violations contractuelles.

L’équipe juridique de Musk affirme qu’OpenAI a abandonné la transparence et l’intérêt public au profit d’un immense succès commercial. Le témoignage d’Altman suggère que Musk voulait disposer d’une autorité personnelle dès le départ, et qu’il s’est frustré de ne pas pouvoir l’obtenir.

Aussi mesquin que certains aspects puissent paraître, les enjeux du procès sont considérables. La plainte de Musk pourrait entraîner des milliards de dollars de dommages et intérêts et, en cas de succès, remodeler l’avenir d’OpenAI en tant qu’entreprise. Mais les témoignages révèlent déjà que les grands discours sur les technologies avancées se résument souvent à une lutte pour savoir qui aura le droit de les contrôler.