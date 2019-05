Arvostelussa OnePlus 7

OnePlus 6T:tä muistuttava muotoilu saa puhelimen tuntumaan väistämättä vanhanaikaiselta OnePlus 7 Prohon verrattuna, mutta siitä ei kannata hämmentyä. OnePlus 7:llä on yhä paikkansa, sillä se on oikeasti budjettiluokan puhelin ja tarjoaa lyömättömän suorituskyvyn hintaansa nähden. Päivitykset jäävät kuitenkin vähäisiksi aiempaan lippulaivamalliin verrattuna.

2 minuutin pika-arvio

OnePlus 7 Pron ohella julkaistu OnePlus 7 ei innosta meitä samalla tavalla kuin sarjan tasokkaampi malli, mutta sen valintaan löytyy silti monia järkiperusteita. Vain 549 euron hintainen puhelin tarjoaa käyttäjälleen erinomaisen suorituskyvyn ja yhden markkinoiden parhaista käyttöliittymistä.

Puhelimen muotoilu tuntuu kuitenkin eittämättä vanhanaikaiselta, sillä sitä on nopealla vilkaisulla käytännössä mahdotonta erottaa edellisestä OnePlus 6T:stä. Näytössä on edelleen pisaramainen näyttölovi ja takana vain kaksoiskamera 7 Pron kolmoiskameran sijaan.

OnePlus 7:ssä on 6,41-tuumainen AMOLED-näyttö Full HD -resoluutiolla. Vaikka se ei olekaan yhtä hyvä kuin Pro-mallin 90 Hz:n QHD-näyttö, se riittää mainiosti tavalliselle käyttäjälle. Myös perusmallin näytössä on jälleen integroitu sormenjälkitunnistin – ominaisuus, jota ei ole tottunut näkemään 549 euron hintaisessa puhelimessa.

Kiinalaisvalmistaja on tunnettu erityisesti tasokkaasta suorituskyvystään, eikä OnePlus 7 tee poikkeusta sääntöön. Siinä on Snapdragonin tehokkain 855 -suoritin, jollaista ei löydy samasta hintaluokasta keltään muulta kuin Xiaomin Mi 9:ltä. RAM-muistia on 6 Gt:a ja tallennustilaa 128 Gt:a. Puhelin ei kuitenkaan tue microSD-korttia.

Entäs OnePlus 7 Pro 5G? OnePlus julkaisi myös OnePlus 7 Pro 5G -erityismallin, jossa on kaikkien 7 Pron perusominaisuuksien lisäksi myös tuki seuraavan sukupolven verkkoteknologialle. Puhelin saapuu aluksi vain Suomeen ja Iso-Britanniaan, mutta on määrä julkaista myöhemmin myös muilla markkinoilla. Se saapuu ennakkomyyntiin 6. päivä kesäkuuta ja tulee olemaan yksi Suomen ensimmäisistä 5G-puhelimista. OnePlus 7 Pro 5G lanseerataan aluksi vain yhteistyössä Elisan kanssa.

OnePlus 7:stä löytyy yksi selvä ero 6T:hen nähden: sen kamera ottaa selvästi edeltäjäänsä parempia otoksia. Tästä on kiittäminen pääasiassa 48 megapikselin pääkennoa, mutta sen tukena toimii myös 5 megapikselin kakkoskamera, jota hyödynnetään muotokuvissa.

Edestä löytyy puolestaan sama 16 megapikselin etukamera kuin aiemmassakin mallissa, mutta olimme siihen tyytyväisiä jo silloin.

OnePlus 7:stä on vaikea löytää mitään sellaista, joka herättäisi korkealle kaikuvia riemunkiljahduksia, sillä puhelinta vertaa väkisin etevämpään OnePlus 7 Prohon. Vaikka perusmallissa ei olekaan mitään wau-reaktiota herättäviä uutuusominaisuuksia, se on eittämättä vankka työmyyrä keskihintaisten puhelinten markkinoilla.

OnePlus 7:ssä on yhä 6T:n tyylinen pisaramainen näyttölovi. Kuva: Joonas Nurmela/TechRadar (Image: © Joonas Nurmela/TechRadar Finland)

Hinta-laatusuhde

Saapuu myyntiin 4.6.

128 Gt + 6 Gt RAM 549 €

549 € 256 Gt + 8 Gt RAM: 599 €

OnePlus 7:n tekniset tiedot Paino: 182 g

Mitat: 157,7 x 74,8 x 8,2 mm

Käyttöliittymä: Android 9 (Oxygen OS 9.5)

Näyttö: 6,41 tuumaa

Resoluutio: Full HD+

Suoritin: Snapdragon 855

RAM-muisti: 6 Gt tai 8 Gt

Tallennustila: 128 tai 256 Gt

Akku: 3 700 mAh

Takakamerat: 48 MP + 5 MP

Etukamera: 16 MP

Vedenkestävyys: Ei virallista luokitusta

Kuulokeliitäntä: Ei

OnePlus 7 virallinen myyntipäivä on 4.6., mutta puhelin on tällä hetkellä jo ennakkomyynnissä. Puhelin on saatavilla kahdella eri kokoonpanolla, mutta molempien ainoa värivaihtoehto on peiliharmaa.

Edullisemmassa 549 euron mallissa on 6 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:a tallennustilaa, kalliimmassa 599 euron versiossa puolestaan 8 Gt:a RAM-muistia ja 256 Gt:a tallennustilaa.

Oma testilaitteemme oli varustettu kalliimmalla kokoonpanolla, mutta myös edullisempi laite riittää varmasti suurimmalle osalle käyttäjistä. Puhelinta valitessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, ettei sen tallennustilaa saa laajennettua microSD-kortilla. Jos siis otat paljon videoita ja valokuvia, kannattanee harkita kalliimpaa mallia.

OnePlus 7:n näyttö ei vesipisaroita pelkää, vaikka puhelimella ei olekaan virallista vedenkestävyysluokitusta. Kuva: Joonas Nurmela/TechRadar (Image: © Joonas Nurmela)

Näyttö ja muotoilu

6,41-tuumainen Full HD+ -näyttö

2 340 x 1 080, 402 pikseliä tuumaa kohden

Näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin

OnePlus 7:n muotoilukieli ei seuraa oikeastaan millään tavalla kalliimpaa Pro-mallia, vaan on pikemminkin kevyesti uudistettu versio edellisestä OnePlus 6T:stä . Näytön yläreunassa on siis edelleenkin pisaranmuotoinen lovi, joka näyttää kieltämättä jo hieman vanhanaikaiselta.

Laatuvaikutelma ei silti ole missään nimessä huono, vaan puhelin tuntuu ja näyttää paremmalta kuin tyypilliset keskihintaiset androidit. Näytön alta löytyy edelleen myös interoitu sormenjälkitunnistin, joka on tuttu jo OnePlus 6T:stä.

Kuva: Elisa Huttunen (Image: © Elisa Huttunen)

Koska sormenjälkitunnistinta ei ole tarvinnut sijoittaa puhelimen takaosaan, se on jäänyt mukavan sileäksi. Tasaisesta pinnasta erottuu vain kameramoduulin kevyt kumpu.

OnePlus 6T:n muotoilusta on lainattu paikka myös kätevälle ilmoitustilakytkimelle, josta saa vaihdettua yleisen, äänettömän ja värinän välillä. Ominaisuus on mielestämme mukava lisä parantamaan puhelimen käyttökokemusta, joten muutkin valmistajat voisivat ottaa oppia siitä. Voisiko vaikka Bixby-painikkeen korvata tällaisella?

Valmistaja ei ole hankkinut puhelimelleen vieläkään virallista IP-luokitusta, joten emme voi varmuudella suositella uuden puhelimesi upottamista veteen. Käytännön testien perusteella OnePlussan puhelimet kestävät kuitenkin hyvin elämän satunnaisia roiskeita.

OnePlus 7:ssä on 6,41-tuumainen AMOLED-näyttö venytetyllä Full HD -resoluutiolla (2 340 x 1 080). Se vastaa käytännössä 402 pikseliä tuumaa kohden, mikä näytti riittävän hyvältä lyhyen testimme perusteella. Näytön kuva ei kuitenkaan aiheuta missään nimessä sellaista wau-reaktiota kuin OnePlus 7 Pron 90 Hz:n virkistystaajuudella höystetty QHD-näyttö.

Myös edullisempi OnePlus 7 on saanut lisäksi yhden mallistoon pitkään toivotun päivityksen: stereokaiuttimet. Niiden äänenlaatu on selvästi parempi kuin OnePlus 6T:ssä, mutta jää silti vielä kauas esimerkiksi iPhone XS:stä.

Kuva 1/2 Kuva: Joonas Nurmela/TechRadar (Image: © Joonas Nurmela) OnePlus 7:n etukamera ottaa erinomaisia omakuvia hyvässä valaistuksessa. Kuva 2/2 Kuva: Joonas Nurmela/TechRadar (Image: © Joonas Nurmela) Kuva pysyy terävänä ja valoisana jopa hämärässä kahvilassa.

Etukamera

Hintaansa nähden erinomainen laatu

Perinteinen kamera on sijoitettu pisaramaiseen näyttöloveen

16 MP, f2,0-aukko

Jos OnePlus 7:n takakamera on hintaluokkansa keskitasoa, sen etukamera on puolestaan suorastaan timanttinen. Sen päivänvalossa ottamat kuvat tuntuvat niin laadukkailta, että on vaikea uskoa niiden tulleen 550 euron puhelimesta.

Yllä oleva ensimmäinen valoisana päivänä otettu omakuva onnistuu vangitsemaan toimittajan kasvot erittäin terävästi, eikä taustalla näkyvä kirkas merimaisema ole häiritsevän ylivalottunut.

Toinen kuva on puolestaan otettu hämärässä kahvilassa haastavan väristä taustaa vasten, mutta kamera onnistuu silti yllättävän hyvin. Se ei yliterävöitä tai -pehmennä kasvoja edes heikommassa valaistuksessa. Verrokkina ollut OnePlus 6T ei onnistunut samassa kuvaustilanteessa yhtä hyvin.

Etukameralla otetuissa kuvissa on tarkat värit ja paljon yksityiskohtia, eikä mikään ihme – siinä on nimittäin sama Sony IM471 -kenno kuin Pro-mallissakin. Kamerassa on 16 megapikseliä, f2,0-aukko ja elektroninen kuvanvakautus.

Kameraa hyödynnetään myös kasvojentunnistukseen, joka on mainio lisä silloin, kun näyttöön integroitu sormenjälkitunnistin ei rekisteröi yritystä ensimmäisellä kerralla. Tunnistus toimii nopeasti myös silmälasien kanssa.

OnePlus 7:n kamerasovellus on helppokäyttöinen. Kuva: Elisa Huttunen (Image: © Elisa Huttunen)

Takakamera

48 MP + 5 MP

Selvästi parempi kuin edeltäjänsä

Ei pärjää Huawei P30:lle

Kamerat ovat olleet aina OnePlussan heikkous, mutta uusi OnePlus 7 on parantanut selvästi tällä osa-alueella. Se ei vieläkään vedä vertoja Huawei P30:lle tai Google Pixel 3:lle, mutta on nyt selvästi yli oman hintaluokkansa keskitason.

Pro-mallista poiketen OnePlus 7:ssä on vain kaksi kameraa. Sen selkärankana toimii Sonyn 48-megapikselinen IMX 586 -kenno f1,7:n aukolla. Pääkamerassa on sekä optinen että elektroninen kuvanvakautus. Varsinaista kennoa tukee 5 megapikselin kakkoskamera, jossa on selvästi kapeampi f2,4:n aukkko. Se on tarkoitettu käytännössä muotokuvien boke-efektin luomiseen.

Muotokuvista puheen ollen: ne eivät aina onnistuneet aivan toivomallamme tavalla. Esimerkiksi alla olevan kuvagallerian kolmannessa kuvassa pelastusrenkaan vasemmalla puolella näkyvä Uspenskin katedraali sumentui kuvassa selvästi enemmän kuin vasemmassa reunassa näkyvä talo. Yksinkertaiset kohteet ja erityisesti läheltä otetut kuvat onnistuivat kuitenkin paremmin.

Selvää kehitystä on tapahtunut sen sijaan yökuvissa. Alla olevan gallerian seitsemäs ja kymmenes kuva ovat mainioita esimerkkejä siitä, miten upeisiin yökuviin OnePlus 7 parhaimmillaan pystyy. Kuvien onnistumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myös oman käden vakaus. Parhaat kuvat puhelimella saisikin erillisen kamerajalustan kanssa. Omat kuvamme on kuitenkin otettu käsipelillä.

Yökuviin kannattaa hyödyntää kamerasovelluksen erillistä yönäkymä-tilaa, joka valottaa kuvaa pidempään kuin automaattiasetus. Se onnistui testeissämme pääosin hyvin, mutta erittäin yksityiskohtaiset ja monia valolähteitä yhdistelevät asetelmat jäivät hieman yliteräviksi, kuten kuvagalleriamme yhdeksännessä kuvassa.

Kuva 1/10 Kuva: Joonas Nurmela (Image: © Joonas Nurmela) Takakamera ottaa mainioita kuvia hyvässä valaistuksessa. Kuva 2/10 Kuva: Joonas Nurmela (Image: © Joonas Nurmela) Kamera erottelee yksityiskohdat tarkasti kirkkaassa päivänvalossa. Kuvan värit ovat hyvin lähellä todellisuutta. Kuva 3/10 Kuva: Joonas Nurmela (Image: © Joonas Nurmela) Muotokuvat eivät aina onnistu täydellisesti. Tässä boke-efekti on voimakkaampi keskellä ja kevyempi reunoilta. Kuva 4/10 Kuva: Joonas Nurmela (Image: © Joonas Nurmela) Automaattiasetuksilla otettu katukuva onnistui mainiosti kirkkaassa valaistuksessa. Kuva 5/10 Kuva: Joonas Nurmela (Image: © Joonas Nurmela) Samasta paikasta otettu kuva kaksinkertaisella optisella zoomilla. Kuva 6/10 Kuva: Elisa Huttunen (Image: © Joonas Nurmela) Kuva Helsingin tuomiokirkosta yöaikaan automaattiasetuksilla. Kuva 7/10 Kuva: Elisa Huttunen (Image: © Joonas Nurmela) Yönäkymä-tila saa kuvan näyttämään selvästi yksityiskohtaisemmalta. Värit ovat tarkat, eikä valaistu kirkko ylivalotu hämärästä taustasta huolimatta. Kuva 8/10 Kuva: Joonas Nurmela (Image: © Joonas Nurmela) Märkä kivetys ja yöaikaan valaistu katu muodostivat haasteita kameran automaattiasetuksille. Kuva 9/10 Kuva: TechRadar (Image: © Joonas Nurmela) Sama kuva näyttää selvästi paremmalta yönäkymä-toiminnolla, mutta lopputulos jättää silti vielä parantamisen varaa. Yönäkymällä on tapana yliterävöittää kuvia turhan paljon, joten monimutkaisemmat kohteet alkavat melkein vilistä silmissä. Kuva 10/10 Kuva: Elisa Huttunen (Image: © Joonas Nurmela) Hyvin valaistut hämäräkuvat onnistuvat välillä erinomaisesti.

Kamera on silti parhaimmillaan hyvässä valaistuksessa. Päiväsaikaan otetut kuvat ovat tasokkaita ja väritarkkoja. Kuviin saa vangittua paljon yksityiskohtia, eikä kameralla ole tapana ylivalottaa kirkkaita taustoja.

OnePlus 7:ssä on kaksinkertainen optinen zoomi, joka auttaa tuomaan kohteen käytännössä yhtä lähelle kuin sen omilla silmillä näet. Ero 7 Pron kolminkertaiseen optiseen zoomiin on kuitenkin melko suuri, kun puhelimia kokeilee rinnakkain. Se onkin yksi niistä ominaisuuksista, joita jäimme kaipaamaan myös perusmalliin. Vertailun vuoksi myös samassa hintaluokassa painiva Huawei P30 tarjoaa kolminkertaisen optisen zoomin.

OnePlus ei ole edelleenkään markkinoiden paras kamerapuhelin, mutta sen kamera ei toisaalta myöskään jää harmittamaan päivittäiskäytössä.

OnePlus 7:n Geekbench 4 -tulokset ovat samalla tasolla 1 000 euron puhelinten kanssa. Kuva: TechRadar (Image: © TechRadar)

Suorituskyky

Tehokas Snapdragon 855 -suoritin

6 tai 8 Gt:a RAM-muistia 128 tai 256 Gt:a tallennustilaa

Peittosi benchmark-testeissä Galaxy S10+:n ja P30 Pron

Puhelimen suorituskyky on jälleen taattua OnePlussaa. Sen sydämenä sykkii Snapdragonin tehokkain 855-suoritin, jota ei löydy OnePlussan lisäksi käytännössä mistään muusta keskihintaisesta puhelimesta kuin Xiaomin Mi 9:stä.

Myöskään muistipuolella ei olla tingitty, sillä seiskassa on joko 6 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:a tallennustilaa tai 8 Gt:a RAM-muistia ja 256 Gt:a tallennustilaa. RAM-muistien välillä ei ole mielestämme kovin suurta käytännön merkitystä, mutta on hyvä pitää mielessä, ettei tallennustilaa pysty laajentamaan microSD-kortilla. Esimerkiksi paljon kuvaavan kannattaa siis harkita 50 euroa kalliimpaa vaihtoehtoa, koska tallennustilaa ei saa laajennettua enää jälkikäteen.

OnePlussan mainoslause go beyond speed pätee erinomaisesti myös OnePlus 7:n kohdalla. Se pyörittää vaivatta kaikkia tämän hetken vaativimpia pelejä ilman mitään havaittavaa hidastumista. Uskaltaisimmekin sanoa, että se on tehokkain puhelin tässä hintaluokassa. Vaikka se ei olekaan virallisesti mikään pelipuhelin, se on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi pelaamisesta innostuneelle nuorelle, jolla ei ole varaa 1 000 euron puhelimiin.

OnePlus 7 saavutti jälleen käsittämättömän korkeat pisteet Geekbench 4 -testissä. Se sai multicore-tulokseksi huimat 10 955 pistettä, mikä on käytännössä kovin Android-tulos, jonka olemme nähneet. Se peittoaa jopa Galaxy S10 Plussan ja Huawei P30 Pron. Sitä parempaan tulokseen yltää ainoastaan iPhone XS ja XS Max. Tämä on todella kova meriitti 550 euron puhelimelle.

OnePlussan Oxygen OS on yksi markkinoiden parhaista käyttöliittymistä. Kuvassa OnePlus 7 Pro.

Käyttöliittymä

Android Piehen pohjautuva Oxygen OS 9.5 on yksi markkinoiden parhaista käyttöliittymistä

Kehitetty kuvakaappaustoiminto on entistä parempi

Zen Mode on tarpeellinen lisä rajoittamaan monen älypuhelinaddiktiota

OnePlus 7 käyttää oletuksena Android 9 Pieta, ja puhelin tulee saamaan mitä todennäköisesti myös Googlen lähivuosien käyttöjärjestelmäpäivitykset.

Laitteen käyttöliittymä ei silti ole aivan puhdas tehdas-Android, vaan kiinalaisvalmistajan oma Oxygen OS 9.5. Kyseinen käyttöliittymä on kuitenkin ehkäpä Andorid-maailman pidetyin, koska se on huomattavasti lähempänä Googlen omaa käyttöjärjestelmää kuin monen kilpailijan vaihtoehdot. Se on yleisesti ottaen erittäin kevyt ja looginen.

OnePlus on toki tuonut käyttöjärjestelmään pieniä lisäominaisuuksia, kuten uuden Zen-tilan, jonka avulla voit pitää 20 minuutin tauon digitaalisesta elämästäsi. Se estää tuona aikana kaiken muun käytön paitsi puhelut ja kameran.

Käyttöliittymään on lisätty uutena myös paranneltu kuvankaappaustoiminto, joka mahdollistaa kaiken näytöllä tapahtuvan toiminnan vaivattoman tallennuksen. Se onkin kätevä vaikkapa video-oppaiden tekemiseen tai pelivideoiden luomiseen. Voit valita äänilähteeksi joko puhelimen sisäiset äänet (esimerkiksi pelistä) tai ulkoisen mikrofonin oman puheesi äänittämiseksi.

Yhtiö myös päivittää ohjelmistoaan toiseksi eniten koko Android-maailmassa – heti Googlen jälkeen. OnePlus testaa itse asiassa jo seuraavaa Android 10 Q:ta.

OnePlus 7:n pikalaturi lataa puhelimen täyteen todella ripeästi. Kuva: Joonas Nurmela/TechRadar (Image: © Joonas Nurmela)

Akunkesto

3 700 mAh:n akku kestää koko päivän

Full HD -näyttö kuluttaa vähemmän akkua kuin 7 Pro

Äärimmäisen nopea Warp Charge 30 -pikalataus

OnePlus 7:ssä on 3 700 mAh:n akku, joka kestää helposti koko päivän. Akku on vain 300 mAh:a pienempi kuin 7 Prossa, mutta pienempi näyttö, matalampi resoluutio ja hitaampi virkistystaajuus auttavat säästämään akkua paremmin kuin Prossa.

Tyypillinen testipäivämme koostui parista tunnista pelaamista, parista tunnista Spotifyta, noin tunnin YouTuben katselusta sekä tietysti sosiaalisten medioiden selaamisesta, sähköposteihin vastaamisesta ja satunnaisista puheluista. Aktiivisesta käytöstämme huolimatta akku selvisi vaivatta aamuvarhaisesta iltamyöhään.

Toisaalta meitä ei juuri hermostuttaisi vaikka akku pääsisikin loppumaan, sillä mukana tuleva OnePlussan Warp Charge 30 -pikalaturi lataa puhelimen täyteen äärimmäisen nopeasti. Yllätyimme kerta toisensa jälkeen siitä, kuinka paljon puhelimeen oli ehtinyt latautua akkua jo 15 minuutin latauksen jälkeen.

OnePlus ei kuitenkaan tue monesta kilpailijastaan poiketen langatonta latausta. Se on harmillinen takaisku, mutta ei todennäköisesti vaikuta kaikkien käyttäjien arkeen. Toisaalta hidasta langatonta latausta ei olisi edes tehnyt mieli käyttää nopean pikalaturin rinnalla.

Kenelle OnePlus 7 sopii?

Rakastat pelata puhelimellasi

OnePlus 7:n erittäin tehokkaat komponentit ja suuri näyttö tekevät siitä täydellisen kohtuuhintaisen pelipuhelimen. Vaikka se ei vedäkään vertoja OnePlus 7 Pron 6,67-tuumaisen QHD-näytön 90 Hz:n sulavalle katselukokemukselle, se riittää erinomaisesti kaikkien peli-intoilijoiden käyttöön.

Haluat mahdollisimman tehokkaan puhelimen kohtuulliseen hintaan

OnePlus 7 on hintaluokkansa tehokkain puhelin. Siinä on Android-maailman tehokkain Snapdragon 855, joka peittoaa kaikki muut paitsi Applen oman A12 Bionicin. Puhelimessa on myös enintään 12 Gt:a RAM-muistia ja ensimmäisenä maailmassa nopea UFS 3.0 -tallennustila.

Haluat puhelimen, jota voi käyttää yhdellä kädellä

OnePlus 7 on ihanteellisen kokoinen käytettäväksi yhdellä kädellä. Edes pienikätisten ei tarvitse pelätä jatkuvasti pudottavansa puhelinta kurottaessaan sen ylänurkkiin. Kokeillessamme sitä rinnakkain 7 Pron kanssa, ihastelimme sen keveyttä ja käsituntumaa isoveljeensä verrattuna.

Kenelle OnePlus 7 ei sovi?

Etsit markkinoiden parasta kamerapuhelinta

OnePlus on kehittänyt jatkuvasti kameroidensa laatua, mutta ne eivät vedä vieläkään vertoja Huawei P30 Prolle ja P30:lle tai Google Pixel 3:lle ja Pixel 3a:lle. OnePlus 7 pääsee kuitenkin lähelle kalliimpaa OnePlus 7 Prota.

Haluat jotain täysin uutta ja innovatiivista

OnePlus 7 on järkivalinta, mutta ei herätä erityistä ihastusta tai häkellystä. Se näyttää 7 Pron rinnalla suorastaan vanhanaikaiselta ja tuntuu eittämättä vuoden 2018 puhelimelta. Kokeiltuamme ensin OnePlus 7 Pron reunatonta 90 Hz:n QHD-näyttöä ja pop-up-etukameraa kahden viikon ajan, siirtyminen OnePlus 7:ään tuntui melkoiselta downshiftaukselta.

Pohdit yhä OnePlus 7:n ja OnePlus 7 Pron välillä

Luota meihin, jos pohdit vielä 7:n ja 7 Pron välillä, valitse jälkimmäinen. Perusmalli on toki vähintään 160 euroa halvempi, mutta niille euroille saa todella paljon vastinetta. Pro edustaa nykyaikaa tai jopa tulevaisuutta, kun taas seiska tuntuu lähinnä 6T:n ylimääräiseltä T-päivitykselät. Suosittelemme vähintään kokeilemaan puhelimia rinnakkain ennen ostopäätöstä.

Kilpailijat

Kuva 1/3 Kuva: TechRadar OnePlus 7 Pro Jos etsit jotain aidosti uutta ja innovatiivista alle tuhannen euron hintalapulla, valintasi on helppo. OnePlus 7 Pro tarjoaa upean 6,67-tuumaisen QHD-näytön 90 Hz:n virkistystaajuudella, kiinnostavan pop-up-etukameran ja hieman paremmat kameraominaisuudet. Puhelin on kuitenkin myös selvästi suurikokoisempi, joten sitä voi olla hankalaa käyttää yhdellä kädellä. Lue koko arvostelu: OnePlus 7 Pro Kuva 2/3 Kuva: TechRadar (Image: © TechRadar) Samsung Galaxy S10e Samsungin uuden Galaxy S10 -sarjan edullisimmassa S10e:ssä on pienempi 5,8-tuumainen näyttö ja kamerareikä, mutta se ei menoa haittaa. Siinä on erinomainen kamera ja vankka suorituskyky, joka riittää mainiosti kaikille peruskäyttäjille. Jos etsit OnePlus 7 Pron hintaista premium-luokan puhelinta yhdellä kädellä käytettävissä ulkokuorissa, suosittelemme tutustumaan Galaxy S10e:hen. Lue koko arvostelu: Samsung Galaxy S10e Kuva 3/3 Kuva: TechRadar Huawei P30 Huawei P30 on ennen kaikkea yksi markkinoiden parhaista kamerapuhelimista. Jos siis etsit parasta mahdollista kameraa OnePlussan hintaluokasta, valintasi on helppo. Huawein lippulaivasarjan keskimallissa on 6,1-tuumainen OLED-näyttö, jossa on heikompi Full HD+ -resoluutio kuin OnePlussassa, mutta näyttö on silti riittävän hyvä normaaliin käyttöön. P30 loistaa myös tehokkaalla suorittimellaan, joka pääsee niin lähelle OnePlussaa, ettei käytännön eroa puhelinten toiminnassa huomaa kuin kaikkein rankimmassa tehokäytössä. OnePlus vetää Huaweita pidemmän korren puhtaassa suorituskyvyssä ja innovatiivisemmassa muotoilussa, mutta aavistuksen OnePlus 7 Prota edullisempi Huawei P30 on varteenotettava vaihtoehto kaikille kohtuuhintaista kamerapuhelinta etsiville. Lue koko arvostelu: Huawei P30

Arvosteltu alun perin toukokuussa 2019