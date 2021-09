Arvostelussa Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti todistaa hyvin, ettei kaikkien mallien tarvitse aina mullistaa näytönohjainten mahdollisuuksia. Monille käyttäjille Nvidia GeForce RTX 3080 ja vielä kalliimpi RTX 3090 tarjoavat todennäköisesti enemmän suorituskykyä kuin he edes tarvitsevat. RTX 3060 Ti tuo sen sijaan Nvidian Ampere-teknologian entistä useamman saavutettavaksi.

Aivan kuten pikkusisarena toimiva RTX 3060:n, 3060 Ti tarjoaa upean tasapainon suorituskyvyn ja hinnan välillä. Vaikka kyseessä on Ampere-mallien uusin budjettimalli, se kykenee suorituskyvyllään kilpailemaan ja jopa päihittämään RTX 2080 Superin, joka on yksi viime sukupolven tehokkaimmista näytönohjaimista. Pelaajat voivat siten nauttia lempipeleistään täysillä asetuksilla ja säteenseurannan kera 1440p-resoluutiolla ilman, että heidän tarvitsee tyhjentää pankkia.

Tällä hetkellä RTX 3060 Ti -mallin saatavuus ja hinta ovat kuitenkin kaikkea muuta kuin normaalit, kiitos maailmanlaajuisen komponenttipulan. RTX 3000 -sarjalaisista 3060- ja 3060 Ti -mallit ovat silti yleisimmin tarjolla olleet kortit, joskin näidenkin hinnat ovat nousseet yli tuplaten alkuperäisistä. Nykytilanteessa ne ovat silti yksi edullisimmista tavoista päästä käsiksi erinomaiseen 1080p- ja 1440p-pelaamiseen.

Hinta ja saatavuus

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti saapui myyntiin 2. joulukuuta 2020. Suomessa sen suositushinta oli 429 €, mikä on melko odotettu hintapiste keskihintaisille näytönohjaimille. Verrattuna RTX 2060 Superin 439 euron suositushintaan julkaisussa hintapiste on pysynyt vuosien aikana samana.

Silti RTX 3060 Ti vastaa tehoiltaan likemmin RTX 2080 Superia, jonka suositushinta julkaisussa oli puolestaan 739 €. Kyseinen kortti oli julkaisussa uusi 1440p-kuningas, mutta nyt samaan ja jopa parempaan ylletään yli 300 euroa halvemmalla mallilla.

Toki maailmanlaajuisen komponenttipulan vuoksi kaikkien näytönohjainten hinnat ovat nousseet moninkertaisesti, mukaan lukien RTX 3060 Ti:n. Pahimmillaan kortista joutuukin maksamaan yli kaksinkertaisia summia, minkä lisäksi myös saatavuus on ollut heikkoa. RTX 3000 -sarjan korteista silti juuri RTX 3060 ja 3060 Ti ovat tuntuneet päätyneen varmimmin kotimaisten jälleenmyyjien hyllyille.

Ominaisuudet ja piirisarja

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti perustuu samaan Ampere-arkkitehtuuriin kuin RTX 3080 ja esittelee, miten uusi teknologia soveltuu keskihintaisten ja budjettiluokan näytönohjainmarkkinoille. 3060 Ti ei kuitenkaan pyöritä Watch Dogs Legionia 4K-resoluutiolla ja säteenseurannalla, mutta se on riittävän kyvykäs laadukkaaseen 1080p-pelaamiseen.

Näytönohjaimessa on 8 Gt samaa GDDR6-muistia kuin RTX 3070:ssa, ja 38 Streaming Multiprocessor -yksikköä (SM). Amperen ja edellisen Turing-arkkitehtuurin välillä tehtyjen muutosten johdosta yhdessä Amperen SM-yksikössä on 128 CUDA-ydintä, kun Turingissa SM-yksiköissä on vain 64 CUDA-ydintä. Toisin sanoen RTX 3060 Ti:ssä on 4 864 CUDA-ydintä verrattuna RTX 2060 Superissa olevaan 2 176:een.

Virrankulutus kasvaa kuitenkin RTX 2060 Superista, mutta se ei ole niin merkittävä kuin Nvidian muissa Ampere-korteissa. Virrankulutus (TGP) on 200 W, kun taas RTX 2060 Superissa vastaava on 175 W. Sen ei kuitenkaan pitäisi olla niin iso, että näytönohjaimen päivittävä joutuisi vaihtamaan samalla myös virtalähteen. Tämä toki riippuu täysin omasta kokoonpanosta.

Turing-arkkitehtuurissa jokaisella SM-yksiköllä olisi myös kaksi datapolkua – yksi Floating Pointin (FP32) työkuormalle ja toinen Integerille. Amperen ja siten RTX 3060 Ti:n myötä Nvidia on onnistunut kehittämään SM-yksikköä siten, että yksi datapolku voi hoitaa molempia tehtäviä. Tämän vuoksi myös näytönohjainten CUDA-ydinten määrä on käytännössä tuplaantunut.

CUDA-ydinten ohella SM-yksiköissä on Tensor-ytimiä tekoälyn työkuormaa varten, mitä käytetään muun muassa Deep Learning Super Samplingissa (DLSS), sekä säteenseurannalle erikoistuneita ytimiä. Jokaisessa SM-yksikössä on siten yksi RT-ydin ja neljä Tensor-ydintä. Tensor-ydinten kohdalla määrä on tuplasti pienempi kuin Turing-arkkitehtuuria edustaneissa malleissa, mutta ne ovat tällä kertaa myös tuplasti nopeampia.

RT-ydin vastaa puolestaan kaikkien puhumasta säteenseurannasta. Erillisen ytimen tarkoitus on nimenomaan viedä säteenseurannan vaatima massiivinen työkuorma kokonaan erilliselle prosessille, jotta muu näytönohjain pystyisi keskittymään sulavan ruudunpäivityksen tuottamiseen.

Periaatteessa aina kun pelimoottori lähettää valonsäteen, SM lähettää saman informaation RT-ytimelle, joka laskee kuinka valo käyttäytyy ja lähettää sen takaisin SM-yksikölle renderöintiä varten. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että säteenseurannan käyttäminen ei näkyisi ruudunpäivityksessä, vaan päinvastoin. Metro Exoduksen kaltaisessa pelissä säteenseuranta laskee suorituskykyä merkittävästi.

Mutta ilman erillisiä RT-ytimiä ruudunpäivitys tippuisi diashow'n tasolle.

Onneksi Tensor-ytimet ovat ovat yhtälön toinen osapuoli, jonka avulla säteenseuranta on jollain tavalla käytännöllistä laittaa päälle PC-pelien osalta. Näiden ydinten avulla kehittäjät voivat integroida peleihinsä DLSS:n, joka on käytännössä tekoälyn avittama ylöspäinskaalausteknologia. Sen avulla suorituskykyä voidaan parantaa antamalla SM-yksikön renderöidä kohtaus alhaisella resoluutiolla, ja sitten käyttää Tensor-ydinten saamaa dataa Nvidian supertietokoneilta skaalatakseen se älykkäästi täyteen resoluutioon asti.

DLSS:n avulla voidaankin kompensoida valtava osuus säteenseurannan tekemästä piikistä suorituskykyyn, jolloin käyttäjät voivat nauttia erinomaisesta kuvanlaadusta JA säteenseurannasta samanaikaisesti ilman merkittävää pudotusta suorituskykyyn. Ilman DLSS:ää säteenseurantaa ei kannattaisi itse asiassa edes juuri käyttää.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti:ssä on monia muitakin ominaisuuksia mukana. Kilpapelaajat rakastuvat Nvidia Reflexiin, joka pyrkii vähentämään järjestelmästä syntyvää latenssia. RTX IO toimii Microsoft DirectStoragen kanssa ladatakseen datan suoraan järjestelmästä VRAM:iin, kun taas Nvidia Broadcast suodattaa taustaäänet ja taustan videopuheluissa.

Etenkin viimeisin ominaisuus on ollut korona-aikana valtava etu, sillä monet meistä on joutunut tekemään työpuhelut makuuhuoneista käsin. Ja vaikka niin Zoom, Google Meet kuin Microsoft Teams tarjoavat vastaavanlaisia ominaisuuksia sisäänrakennettuina, näiden määrittely yhden ainoan sovelluksen kautta säästää aikaa huomattavasti.

Muotoilu

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition on käytännössä täsmälleen samannäköinen kuin Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition. Kummatkin ovat samankokoisia, niissä on yhtä monta tuuletinta ja paljaat eväät kortin takana, jota kautta kuuma ilma puhalletaan ulos koteloon.

Ainoa merkittävä ero on aavistuksen vaaleampi harmaa sävy verrattuna RTX 3070:aan. Mutta muiden Founders Editionien lailla Nvidia on onnistunut tuomaan markkinoille todella upeannäköiset näytönohjaimet.

Eivätkä mallit jää ainoastaan tyylikkäiksi, vaan ne ovat myös tehokkaita. Testiemme aikana kortin lämmöt eivät nousseet kertaakaan yli 72 asteen, joka on suunnilleen sama kuin RTX 2060 Superissa. Silti virrankulutus on 10 % tätä pienempi.

Kortissa on tosin puutteensakin. Vaikka jäähdytys itsessään on loistava, sitä varten on jouduttu nipistämään itse näytönohjainta, minkä vuoksi myös RTX 3060 Ti:ssä on tarjolla sama 12-pinninen virtaliitin. Nvidia tarjoaa myyntipakkauksen mukana adapterin, jolla voi kiinnittää yhden 8-pinnisen PCIe-kaapelin 12-pinniseksi, mutta se vaatii ylimääräistä kaapelinhallintaa. Onneksi monet virtalähteiden valmistajat ovat alkaneet jo tehdä 12-pinnisiä PCIe-kaapeleita.

Suorituskyky ja benchmark-tulokset

Testijärjestelmän tekniset tiedot Testasimme Nvidia GeForce RTX 3060 Ti -mallin seuraavalla kokoonpanolla: Suoritin: AMD Ryzen 9 5950X (16-ytiminen, jopa 4,9 GHz)

Suorittimen jäähdytys: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM-muisti: 64 Gt Corsair Dominator Platinum @ 3 200 MHz

Emolevy: ASRock X570 Taichi

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1 Tt

Virtalähde: Corsair AX1000

Kotelo: Praxis Wetbench

Rakastamme RTX 3060 Ti:n kaltaisia keskihintaisia näytönohjaimia siksi, että ne nostavat PC-pelien suoritustasoa alati ylöspäin saavutettavuutensa ansiosta. Nvidia GeForce RTX 3060 Ti suorastaan puhaltaakin RTX 2060 Superin alas rinteeltä, aivan kuten kaikki muutkin Ampere-mallit ovat tehneet edeltäjilleen.

4K-pelaamista DirectX 12:lla testaava 3DMark Time Spy Extremessä RTX 3060 Ti on 38 % nopeampi kuin 2060 Super. Säteenseurantaa testaavassa Port Royal -testissä erot ovat puolestaan 39 prosenttia Ampere-mallin eduksi.

Mutta vielä mielenkiintoisemmaksi tilanne nousee, kun RTX 3060 Ti:tä vertaa RTX 2080 Superiin. Nvidia väittää RTX 3060 Ti:n olevan nopeampi kuin RTX 2080 Super, mutta valitettavasti se ei pidä aivan paikkaansa. Silti RTX 3060 Ti on suunnilleen saman tehoinen kuin RTX 2080 Super, mikä on äärimmäisen vakuuttavaa ottaen huomioon lähes 300 euroa edullisemman hintalapun.

Kahdessa aiemmin mainitussa testissä, Time Spy Extremessä ja Port Royalessa, RTX 3060 Ti on 7 % ja 0,5 % nopeampi kuin RTX 2080 Super.

Sama suoritustehon parannus näkyy myös peleissä. Metro Exodus ilman säteenseurantaa ja Ultra-asetuksilla 1440p-resoluutiolla yltää 69 ruudun kuvataajuuteen. RTX 2080 Superissa vastaava lukema oli 68. Säteenseurannan kanssa ero Amperen eduksi kasvaa 8 prosentilla.

Käytännössä kaikkien testaamiemme pelien kohdalla Nvidia GeForce RTX 3060 Ti todisti kykynsä 1440p-pelaamisessa. Ainoastaan Red Dead Redemption 2 ja Total War: Thee Kingdoms jäivät alle 60 ruudun kuvataajuudesta täysillä kuva-asetuksilla. Ottaen kuitenkin huomioon näiden pelien raskauden, RTX 3060 Ti ylsi silti varsin vakuuttaviin 55 ja 59 fps:n lukemiin.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti mullistaakin keskihintaisten näytönohjainten 1440p-suorituskyvyn ja jäänee todennäköisesti pitkäksi aikaa nimenomaan 1440p-pelaamisen ykköskortiksi.

Ja kun vertaamme pelkästään 1440p-suorituskykyä, RTX 3060 Ti leijuu täysin omalla tasolla niin suorituskyvyn kuin hinnan osalta. Hintaluokassaan se vastaa AMD Radeon RX 5700 XT:tä, mutta yltää suorituskyvyltään kuitenkin 35 % tehokkaampaan suoritukseen.

Suurimmalle osalle käyttäjistä RTX 3060 Ti onkin todennäköisesti paras mahdollinen näytönohjain. Tämänhetkinen tilanne korttien saatavuuden ja hinnan suhteen vaikuttaa luonnollisesti väitteen paikkaansa pitävyyteen, mutta ainakin Suomessa RTX 3060- ja RTX 3060 Ti -mallit tuntuvat olevan parhaiten saatavilla tällä hetkellä. AMD:llä ei myöskään ole kunnollista haastajaa kortille, mikä on yllättävää.

Vaikka tulevaisuudessa siintävät seuraavan sukupolven pelit kertovat lopulta totuuden, kestääkö 3060 Ti aikaa, juuri tällä hetkellä se on paras 1440p-pelaamiseen tarkoitettu näytönohjain. Kyseisellä resoluutiolla käyttäjät voivat huoletta iskeä asetukset maksimiin ja unohtaa ruudunpäivityksen kanssa taistelun, eikä tämä ole suinkaan ollut aiemmin itsestäänselvyys tässä hintaluokassa. Se kykenee jopa jossain määrin 4K-pelaamiseen, kunhan ei odota RTX 3080:n tasoista pelikokemusta.

Osta jos...

Haluat pidättäytyä 1080p-pelaamisessa

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti yltää lähtötason 4K-pelaamiseen, mutta se loistaa eritoten 1080p- ja 1440p-pelikäytössä. Kortti tarjoaakin loistavat ruudunpäivitykset 1080p-peleihin vuosiksi eteenpäin.

Et halua käyttää liiaksi rahaa näytönohjaimeen

Koska Nvidia GeForce RTX 3060 Ti maksaa suositushinnaltaan vain 429 €, se ei tyhjennä koko pankkia tarjotakseen upean suorituskyvyn.

Haluat säteenseurannan edulliseen hintaan

1080p-pelikäytössä RTX 3060 Ti on todellinen hallitsija säteenseurannan kera, eikä puuttuvista fps-lukemista tarvitse huolehtia 1080p- tai DLSS:n kanssa edes 1440p-resoluutiolla.

Älä osta, jos...

Tähtäät 4K-pelaamiseen

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti kykenee kyllä jonkinasteiseen 4K-pelaamiseen, mutta jos aiot pelata kaikkia pelejä kyseisellä resoluutiolla, tarvitset silloin joko RTX 3070:n tai RTX 3080:n.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: joulukuussa 2020