Arvostelussa Nvidia GeForce RTX 3060

Nvidia GeForce RTX 3060 tuo viimein yhtiön Ampere-arkkitehtuurin saataville näytönohjainten budjettiluokkaan. Kyseessä on suositushinnan osalta 90 euroa edullisempi versio arvostetusta Nvidia GeForce RTX 3060 Ti -mallista, minkä myötä edullista näytönohjainta etsivät pääsevät 1080p-pelaamiseen käsiksi reilulla 300 eurolla. Tämä koskee myös GTX 1060:n omistajia, jotka ovat odottaneet oikeaa hetkeä ja sopivaa hintaa siirtyä seuraavaan sukupolveen.

Valitettavasti todellisuus on hinnoittelun suhteen kuitenkin toinen, sillä maailmanlaajuinen puolijohdepula on vaikuttanut näytönohjainten saatavuuteen ja ennen kaikkea hinnoitteluun. RTX 3060 -mallit tuntuvat kuitenkin olevan parhaiten saatavilla yhtiön muista nykyisistä malleista, mutta niidenkin hinnat ovat käytännössä tuplaantuneet.

Reilulla 300 eurolla ei ole siis vielä toistaiseksi asiaa uudelle sukupolvelle.

Mutta juuri GTX 1060:n omistajat tuntuvat olevan otollisinta asiakaskuntaa Nvidian uudelle näytönohjaimelle. Steam Hardware Surveyn mukaan GTX 1060 on edelleen suosituin malli pelaajien keskuudessa, ja RTX 3060 lähenee jo sitä hintapistettä, jolla korvaaja voisi löytyä. 1000-sarjalainen on kuitenkin jo lähes viisi vuotta vanha malli ja tarjoaa vain murto-osan RTX 3060:n suorituskyvystä.

Silti GTX 1060:ssa riittää edelleen tehoja pyörittää monia tämän hetken parhaita PC-pelejä, vaikka sen saatavuus Suomessa ei ole enää niin yleinen kuin muualla maailmassa. Vastaavasti RTX 3060 Ti tarjoaa huomattavasti parempaa suorituskykyä RTX 3060:aa harkitseville, että pyydetty lisähinta on melkein sen arvoinen.

Hinta ja saatavuus

Nvidia GeForce RTX 3060 julkaistiin 24. helmikuuta 2021. Tuotteen suositushinta on 339 euroa, mutta maailmanlaajuisen saatavuuspulan vuoksi nykyinen hinnoittelu on kaksin- tai jopa kolminkertainen. RTX 3060 -mallia tuntuu kuitenkin Suomesta saavan parhaiten verrattuna Nvidian muihin RTX 3000 -sarjalaisiin, kuten RTX 3080:aan.

Toisekseen hinnat vaihtelevat pitkälti mallimerkin mukaan. Nvidia ei julkaissut muiden Ampere-mallien lailla omaa Founder's Edition -mallia RTX 3060:sta, joten markkinoilla on useita eri valmistajien tekemiä Nvidia RTX 3060 -näytönohjaimia. Meillä arvosteltavana on EVGA GeForce RTX 3060 Black XC, jonka suositushinta oli likellä Nvidian omaa. Mutta kuten näytönohjainmalleilla on ollut tapana, eri valmistajat tarjoavat korteista erilaisilla muotoiluilla, jäähdytysratkaisuilla, ylikellotuksilla ja muilla varustettuja malleja, joiden hinnat myös vaihtelevat laajalti.

Nvidia näyttäisi suunnitelleen RTX 3060 -mallin niille pelaajille, jotka ovat pidättäytyneet Pascal-pohjaisessa GTX 1060:ssa. Tämä kävisi myös järkeen, sillä näytönohjainten päivitys joka toisen sukupolven kohdalla tarkoittaa myös hintojen suhteellista laskua. GTX 1060 -malleja myytiin kuitenkin julkaisussa 279 € alkaen, joten jo suositushinta on vanhempaa mallia 60 euroa kalliimpi.

Vastaavasti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti tarjoaa suositushinnan osalta 90 € lisämaksua vastaan huomattavasti tehokkaamman mallin. 90 euroa on kuitenkin iso summa, mutta alle 300 € näytönohjainta etsiville Nvidialta ei ole toistaiseksi tarjolla vaihtoehtoja. Mutta mitä likemmäksi RTX 3060:n ja RTX 3060 Ti:n hinnat ovat toisiaan, sitä huonommalta vaihtoehdolta ensiksi mainittu tuntuu.

Nvidia on pyrkinyt lisäksi estämään RTX 3060 -mallien päätymisen kryptovaluuttoja louhivien käsiin tuomalla laitteisto- ja ohjelmistotason rajoituksia laskentatehoon.

Ominaisuudet ja piirisarja

Muiden Nvidia RTX 3000 -sarjan näytönohjaimien lailla myös GeForce RTX 3060 perustuu yhtiön uuteen Ampere-arkkitehtuuriin. Siirtymällä Turingista Ampereen yhtiö pystyykin tarjoamaan entistä suorituskykyisempiä malleja pelaajille.

Merkittävin muutos Amperessa on Streaming Multiprocessor -yksikköjen (SM) datapolku. Aiemman sukupolven malleissa oli erilliset väylät Integer- ja Floating Point 32 (FP32) -työkuormille, kun taas nyt Nvidia on käytännössä tuplannut FP32-töihin kykenevien ydinten määrän –ja tällä on myös valtava vaikutus suorituskykyyn pelatessa. Tämän myötä CUDA-ydinten määrä jokaista SM-yksikköä kohti on tuplattu 128:aan. RTX 2060:ssa vastaava määrä oli puolestaan 64.

Joten vaikka RTX 3060:ssa on oikeasti vähemmän SM-yksiköitä, 28, kuin RTX 2060:ssa, 30, CUDA-ydinten määrä nousee RTX 3060:ssa 3 584:ään, kun se viime sukupolvessa oli 1 920. Ero on massiivinen ja samalla tärkein syy, miksi RTX 3060 yltää valtavasti parempaan suorituskykyyn pelatessa.

Vastaavasti Nvidia GeForce GTX 1060 -omistajiin verrattuna vanhassa Pascal-arkkitehtuurissa oli ainoastaan 1 280 CUDA-ydintä.

Skaalaus ei ole kuitenkaan täysin suoraviivainen, mutta kiitos RTX 3060:ssa olevan valtavan eron käytettävissä olevien varjostimien määrässä, uuden mallin suorituskyky on käytännössä tuplasti parempi pelatessa kuin GTX 1060:lla.

Nvidia GeForce RTX 3060:ssa on myös 12 Gt GDDR6 VRAM-muistia, joka käyttää 192-bittistä muistiväylää. Ja on hieman ihmeellistä, että tässä mallissa on ylipäätään näin paljon muistia käytettävänä.

Perspektiivin vuoksi ainoa toinen Ampere-näytönohjain, jossa on yhtä paljon RAM-muistia, on RTX 3090, joka on suunniteltu luovaan työskentelyyn ja pelaajille, joilla riittää rahaa, jolla mällätä.

Näin valtavan VRAM-määrän laittaminen näytönohjaimeen, joka on tarkoitettu 1080p-pelaamiseen, ei vain käy järkeen. Se on myös todennäköisin syy, miksi tällä mallilla on niin outo hintapiste ja jota ilman Nvidia olisi voinut luultavasti tarjota alle 300 € maksavan näytönohjaimen suositushinnaltaan.

RTX 3060 ei myöskään suoriudu erityisen hyvin 1440p-pelaamisesta, ja useimmat pelit eivät vaadi 1080p-pelaamisessa 12 Gt edestä VRAM-muistia vielä pitkään aikaan. Osa nykyisistä peleistä saattaa hyödyntää jo enemmän kuin 8 gigatavua, mutta tätä suuremmalla muistimäärällä ei ole juurikaan näkyviä eroja suorituskyvyssä.

Nvidian mukaan tähän malliin lisättiin 12 Gt VRAM-muistia, koska 192-bittisellä muistiväylällä näytönohjaimeen saatiin joko 6 tai 12 Gt muistia, ja yhtiö halusi antaa käyttäjilleen maksimimäärän tarjolle. Olemme toki päätöksestä kiitollisia, mutta samalla ihmettelemme, miksi samaan ei päädytty myös Nvidia RTX 3080:n ja RTX 3070:n kohdalla, jossa ylimääräisellä VRAM-muistilla olisi ollut todellista hyötyä 4K-pelaamisessa.

Ja Nvidia Amperesta ei voi oikeastaan puhua ilman mainintaa säteenseurannasta ja Deep Learning Super Sampling -teknologiasta (DLSS). RTX 3060 tukee näitä molempia, joskin pienempi grafiikkaprosessori tarkoittaa sitä, ettei näille dedikoitua laitteistoa ole aivan niin paljoa kuin isosisaruksissaan.

Mutta pienemmän määrän ei pitäisi juuri näkyä 1080p-pelaamisessa. Ja säteenseurantaa tärkeämpi ominaisuus on nimenomaan DLSS, sillä mahdollisuus tämän hintaluokan näytönohjaimessa saavuttaa muutama ylimääräinen fps on vain eduksi. Se voi oikeasti tarkoittaa eroa 45 ja 60 ruudun kuvataajuuden välillä jopa säteenseurannan kera.

DLSS 2.0 -algoritmi on kehittynyt lisäksi niin laadukkaaksi, että suosittelemme käyttämään sitä aina kuin mahdollista. Ja ennen kuin AMD onnistuu tuomaan oman toimivan vastineensa teknologialle, DLSS säilyy luultavasti merkittävimpänä etuna Nvidialle taistelussaan Radeonia vastaan.

Muotoilu

EVGA GeForce RTX 3060 Black XC on ominaisuuksiltaan melko perusmalli Nvidia GeForce RTX 3060:n mahdollisesta tarjonnasta. Siinä ei ole RGB-valaistusta tai kustomoituja taustapaneeleita, mutta sen yksinkertaisuus toimii myös kortin eduksi.

Näytönohjaimessa on kaksi tuuletinta, joissa on EVGA:n logo ja jotka on aseteltu lämpönielun ylle. Muotoilu ei poikkea oikeastaan yhdestäkään näytönohjaimesta kautta aikain, mutta kiitos mustan muotoilun yksinkertaisuuden, se sopii käytännössä mihin tahansa koppaan.

EVGA RTX 3060 Black XC on lisäksi poikkeuksellisen pieni. Se vaatii silti kaksi korttipaikkaa, mutta se on äärimmäisen lyhyt, ainoastaan 201,8 mm pitkä. Siten sen pitäisi sopia käytännössä mihin tahansa koteloon. Ottaen huomioon, kuinka isoja suurin osa RTX 3000 -sarjan malleista on ollut, on virkistävää törmätä näytönohjaimeen, joka sopii jopa mini-ITX-koteloon.

Virtansa näytönohjain saa 8-pinnisestä PCIe-liitännästä, joten tämän mallin kohdalla ei tarvitse pelätä 12-pinnistä adapterin möhkälettä. Tämä toimii jälleen eduksi pienempää koteloratkaisua suunnitteleville. I/O-liitännät ovat niin ikään yksinkertaiset: kolme DisplayPortia ja yksi HDMI 2.1.

Videoulostulolle ei ole edelleenkään kuitenkaan tarjolla USB-C:tä, mikä on harmi. Ottaen huomioon näytönohjainten tärkeyden luovilla aloilla kuvankäsittelystä 3D-mallinnukseen, olisi ollut kiva saada Nvidian uusiin malleihin myös USB-C-tuki.

Suorituskyky ja benchmark-tulokset

Testatun järjestelmän tekniset tiedot Tällaisella koneella testasimme EVGA GeForce RTX 3060 Black XC:n: Suoritin: AMD Ryzen 9 5950X (16-ytiminen, jopa 4,9 GHz)

Suorittimen jäähdytin: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM-muisti: 64 Gt Corsair Dominator Platinum @ 3 200 MHz

Emolevy: ASRock X570 Taichi

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1 Tt

Virtalähde: Corsair AX1000

Kotelo: Praxis Wetbench

Nvidia pyrkii RTX 3060:n avulla houkuttelemaan GTX 1060:ssa roikkuvia käyttäjiä tekemään viimein päivityksen. Yhtiö lupaakin suorituskyvyn parantuvan tuplaten, ja sen osalta Nvidia pitää myös lupauksensa.

Testeissämme RTX 3060 saavutti 80-120 % paremman suorituskyvyn kauttaaltaan verrattuna GTX 1060:aan. Ainoa peli, jossa parannukset jäivät vähäisemmiksi, oli huonolla näytönohjaimen skaalautuvuudella varustettu Assassin's Creed Valhalla. Vanha kortti onkin alkanut näyttää ikänsä viimeistään viime vuosina, jolloin Watch Dogs Legionin, Cyberpunk 2077:n ja Dirt 5:n kaltaiset pelit ovat alkaneet takkuilla.

RTX 3060 on siten täydellinen korvaaja. Se suoriutuu uuden sukupolven peleistä 1080p-resoluutiolla ongelmitta ja pystyy heittämään päälle vielä säteenseurannan. Siten RTX 3060:lle voi ennustaa GTX 1060:n kaltaista pitkäikäisyyttä. Kannattaa silti muistaa, että GTX 1060 oli julkaisussa silti 60 euroa edullisempi, joten alle 300 € mallia odottavat joutuvat jatkamaan odotteluaan.

Yleisesti ottaen Nvidia GeForce RTX 3060:n suorituskyky on noin 30 % heikompi kuin Nvidia GeForce RTX 3060 Ti -mallin, vaikka sillä on käytettävissä paljon enemmän VRAM-muistia. Näiden mallien suositushinnassa oleva ero on kuitenkin vain 26 prosenttia – ennen saatavuusongelmia. Meidän suosituksemme olisikin normaalissa maailmassa pistää ennemmin ylimääräinen 90 euroa näytönohjaimeen ja ostaa RTX 3060 Ti.

Suorituskyvyn osalta Nvidia GeForce RTX 3060 jääkin lepäämään hieman outoon paikkaan. Jos se olisi aavistuksen edullisempi, se olisi silloin loistava vaihtoehto edullista pelitietokonetta kasaaville. Silti 1080p-pelikonetta harkitseville RTX 3060 on jopa nykyhinnoilla hinta-laatusuhteeltaan paras ja käytännössä ainoa saatavilla oleva vaihtoehto.

Osta jos...

Haluat erinomaisen suorituskyvyn 1080p-peleille

1080p-pelaaminen on edelleen suosittua ja entistä edullisempaa. Jos haluat pysyä tässä resoluutiossa ja nauttia säteenseurannasta, Nvidia GeForce RTX 3060 saa sen aikaiseksi.

Olet aikeissa rakentaa pienen pelikoneen

Koska Nvidia GeForce RTX 3060 ei vaadi paljoa tehoja tai isoa jäähdytintä, voit kasata tämän ympärille melko pienenkin kokoonpanon lähes mihin tahansa koteloon.

Haluat säteenseurannan ja DLSS:n edullisesti

Edellisen sukupolven RTX 2060:n lisäksi Nvidia GeForce RTX 3060 on edullisin tapa päästä käsiksi säteenseurantaan ja DLSS-teknologiaan.

Älä osta, jos...

Haluat näytönohjaimen GTX 1060:n hinnalla

Jos ostit aikanaan GTX 1060:n, koska se oli tehokkain näytönohjain budjetillesi, suosittelemme odottamaan vielä hetken, että Nvidia tuo vielä edullisemman vaihtoehdon valikoimiinsa.

Haluat pelata pelejä 1440p-resoluutiolla

Vaikka 12 Gt kuvapuskuri sanoo toisin, RTX 3060 ei oikeastaan sovellu 1440p-pelaamiseen etenkään raskaimpien pelien osalta. Jos haluat nostaa resoluutiota, silloin RTX 3060 Ti on paljon parempi vaihtoehto.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: maaliskuussa 2020