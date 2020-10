Tämän kaiken PS5:n myyntipakkaus pitää sisällään

Olemme odottaneet jo kuukausien ajan, milloin saamme viimein PS5:n olohuoneisiimme. Joidenkin osalta vastaus on tästä päivästä alkaen, sillä Sony on lähettänyt ensimmäiset kappaleet toimittajille ja vaikuttajille ympäri maailmaa.

Konsoleiden saavuttua ensimmäisten käsiin, saamme samalla vastauksen monia polttaneeseen kysymykseen: mitä kaikkea myyntipakkaus pitää sisällään?

Vastaus on nähtävästi melko yksinkertainen: myyntipakkaus sisältää konsolin, langattoman ohjaimen, alustan, HDMI-kaapelin, virtajohdon, USB-C-to-USB-A-kaapelin sekä ohjekirjan.

Teknisesti ottaen pakkaukseen lukeutuu myös yksi peli, sillä Astro's Playroom on esiasennettu kaikkiin PlayStation 5 -konsoleihin.

Can't wait to share some #PS5 impressions with everyone - but for today, we'll have to settle for the outside of the box. More to come on @TechRadar soon, though! (Small detail: check out the last photo for the content list inside the box.) pic.twitter.com/tOcU1MBJQjOctober 23, 2020