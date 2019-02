PlayStation 5: julkaisupäivä, hinta, uutiset ja viimeisimmät huhut

Nyt kun PlayStation 4 on virallisesti Sonyn mukaan matkaamassa oman elinkaarensa loppupuolelle, olemme kääntäneet odotukset vääjäämättömästi saapuvaan PlayStation 5:een. Mitä PS5:ltä voidaan siis odottaa ja milloin se julkaistaan?

Sony pitää tiedot ymmärrettävästi vielä tiukasti itsellään, mutta tiedämme kuitenkin, että julkaisupäivä paljastetaan seuraavien kuukausien aikana. Asian kertoi suoraan Sony Interactive Entertainmentin toimitusjohtaja Shawn Layden, joka oli haastateltavana Golem.delle.

Tämän lisäksi Sonyn puheenjohtaja Kenichiro Yoshida on varmistanut Financial Timesille yhtiön kehittävän seuraavan sukupolven konsolia.

Viime toukokuussa Sony Interactiven toimitusjohtaja John Kodera paljasti Wall Street Journalille, ettei PS5:tä julkaista kuin aikaisintaan vuonna 2021. Toisaalta Ace Securitiesin julkaisema raportti väittää, että PlayStation 5 saattaisi ilmestyä jopa niinkin aikaisin kuin jouluna 2019 – eli huomattavasti aiemmin kuin seuraava Xbox-konsoli.

Vaikka emme tiedäkään, mitä PlayStation 5:ltä voidaan odottaa tai mikä sen lopullinen nimi on, olemme kuulleet huhuja, toiveita ja hälyttävän uskottavia vuotoja, jotka värittävät jokaista uutta konsolijulkistusta.

Yksi viimeisimmistä huhuista väittää, että PS5 tukisi taaksepäin yhteensopivuutta PS4:n, PS3:n, PS2:n ja alkuperäisen PlayStationin pelien kanssa, jolloin tulevan konsolin pelikirjasto voisi parhaimmillaan kattaa aina 90-luvun puolivälin kulta-aikoihin saakka.

Sen myötä olemmekin koonneet tähän artikkeliin kaiken sen, jonka toivomme PlayStation 5:n tarjoavan kun se viimein julkaistaan.

PS5:n julkaisupäivä

Koska Sony ei ole antanut PlayStation 5:lle vielä virallista julkaisuikkunaa, uuden konsolin tarkkaa julkaisupäivää on vaikea määrittää.

Osa analyytikoista ennustaa PS5:n julkaistavan vuoden 2020 tai 2021 tietämillä, kun taas osa pitää vuotta 2019 varmana. Käytännössä julkaisuikkuna on siis noin kolmen vuoden laajuinen.

GamingBoltille antamassaan haastattelussa Michael Pachter uskoo, että vaikka hän odottaa PS5:n olevan eräänlainen välimalli ja toimivan taaksepäin yhteensopivasti PS4 Pro -mallin kanssa, sitä ei todennäköisesti nähdä "ennen vuotta 2019 tai 2020". Hän epäilee kuitenkin vuoden 2019 olevan todennäköisempi.

Aikataulu tukisi myös 4K-televisioihin kohdistettuja ennusteita, joiden mukaan vuonna 2019 jo yli puolet Yhdysvaltain kotitalouksista omistaisi 4K-television. "Uskon, että Sonylla on jo seuraavan sukupolven konsolisykli valmiina. Uskon, että he tietävät jo, mitä heidän täytyy tehdä", Pachter kertoo.

Myös Ace Securitiesin julkaisema raportti väittää PS5:n julkaisun sijoittuvan jouluun 2019.

Hiljattain Pachter tarkensi väitettään ja sanoi, että Sony julkaisee uuden konsolin todennäköisesti vuonna 2020. Hän uskoo, että tuolloin PS4 Prosta on tullut nykyisen sukupolven perusmalli ja on myös hinnaltaan edullisempi.

Samaa väitettä tukee Kotakun toimittaja Jason Schreierin raportti. Hän puhui useiden eri kehittäjien kanssa konsolin mahdollisesta julkaisupäivästä, ja suurin osa keskusteluista osoitti vuonna 2020 tapahtuvaan julkaisuun. "PlayStation 5:stä liikkuu tietoa sekä konsolivalmistajan sisäisten että ulkopuolisten studioiden keskuudessa, mutta se on määrällisesti selkeästi vähäisempää kuin jos uusi konsolijulkistus olisi tapahtumassa välittömästi."

Viimeisin Wall Street Journalin raportti osoittaa puolestaan julkaisun tapahtuvan kolmen vuoden päästä, jota tuetaan Sonyn John Koderan sanomisilla: "Käytämme seuraavat kolme vuotta valmistellen seuraavaa askeltamme. Kyyristymme nyt, jotta voimme hypätä korkeammalle tulevaisuudessa."

Hieman tämän jälkeen Sonyn uusi toimitusjohtaja Kenichiro Yoshida julkaisi yhtiön seuraavan kolmen vuoden taloussuunnitelman, jossa yhtiö ennustaa tuloksen laskevan juuri ennen vuotta 2021. Tällainen lasku johtuu helposti siitä, että PlayStation 4:n myynnit vähenevät juuri ennen PS5:n julkaisua.

Joten kootusti voitte merkata kalentereihin PS5:n julkaisupäiväksi vuodet 2019, 2020 ja 2021.

PS5:n kilpailijat

Vaikka emme malta odottaa virallisia uutisia PlayStation 5:n julkaisupäivästä, emme voi myöskään moittia Sonya hyödyntämästä vielä paria lisävuotta PS4:n valtavaa ja uskollista pelaajakuntaa. PS4 Pro on kuitenkin vielä verrattain uusi tulokas konsolisyklissä, ja sen kilpailija, Microsoftin Xbox One X, on sitäkin tuoreempi.

Microsoft näyttäisi olevan kuitenkin suunnittelemassa jo uutta Xbox-konsolia, kuten alan sisäpiiritietäjä Jez Corden sekä taannoinen työpaikkalistaus ovat vihjailleet. Seuraava Xbox-konsoli kantaa raporttien mukaan koodinimeä Xbox Scarlett, joten kuulostaisi epätodennäköiseltä, jos Sonylla ei olisi työstössä jo omaa vastinetta, joka on mahdollisesti kehitysvaiheeltaan paljon pidemmällä.

T3:n julkaiseman uutisen mukaan pelialan analyytikko Hideki Yasudan ja hänen perustamansa Ace Economic Research Instituten mukaan "PS5 esitellään vuoden 2019 loppupuolella". Vuosi 2019 olisikin odotuksia aiemmin ja antaisi Sonylle todellisen etumatkan kilpailijaansa seuraavaan konsolisukupolveen lähtiessä.

Mutta jos puhumme todenmukaisesti, emme näe välttämätöntä tarvetta aloittaa uutta konsolisukupolvea välittömästi. Ottaen huomioon myös Microsoftin kasvavan kiinnostuksen taaksepäin yhteensopivuutta kohtaan, mielestämme Sonyn kannattaa harkita seuraavia askeliaan todella huolella.

Yasudan raportista huolimatta kahden tai kolmen vuoden odotus kuulostaa mielestämme paljon järkevämmältä. Mutta toisaalta Sony voi haluta yllättää Microsoftin käynnistämällä seuraavan sukupolven odotettua aiemmin.

Lisäksi Slightly Mad Studios on paljastanut työskentelevänsä oman tehokkaan seuraavan sukupolven konsolin parissa, ja se kantaa nimeä Mad Box.

PS5: uutiset ja huhut

Varmistetut uutiset PlayStation 5:stä ovat toistaiseksi vain harvoja herkkuja, mutta kuten aina, verkko on pullollaan huhuja tulevan konsolin suhteen. Olemme koonneet ja arvioineet ne alapuolelle.

Patentti vihjaa taaksepäin yhteensopivuudesta

Hiljattain paljastuneen patentin mukaan PlayStation 5 saattaa pystyä emuloimaan PlayStation 4:n, PS3:n, PS2:n ja alkuperäisen PlayStationin pelejä kokonaan konsolille luotujen uusien tuotosten lisäksi.

Kenichiro Yoshida on varmistanut seuraavan sukupolven

Haastattelussaan Financial Timesille Sonyn puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Kenichiro Yoshida sanoi: "Tässä vaiheessa voin sanoa, että seuraavan sukupolven laitteiston tarve on välttämätön."

Ace Economic Research Instituten raportti

Ace Economic Researchin pelialan analyytikko Hideki Yasuda väittää tuoreessa raportissaan (T3:n kautta), että PS5 julkaistaan jouluksi 2019.

Raportti ennustaa, että "PS5 esitellään loppuvuodesta 2019". Jos väite pitää paikkansa, kyseessä on massiivinen isku Microsoftille, joka on varmistanut, ettei seuraavaa Xbox Scarlett -konsolia julkaista ennen vuotta 2020.

PS5-pelien kehitys on jo käynnissä

Daniel Ahmad, Niko Partnersin analyytikko, on keskustellut Sonyn sisäisten studioiden kanssa ja uskoo, että valtaosassa kyseisistä studioista PS5-pelien kehitys on heidän ainoa fokus. Kehittäjille suunnatut kehitystyökalut on jo lähetetty, jolloin kehityssuunnan muutos käy järkeen, mutta Ahmadin mukaan myös PS4:n tulevat pelijulkaisut on jo lyöty lukkoon.

Jos vertailemme tilannetta PlayStation 4:n alkuvaiheeseen, näemme todennäköisesti myös seuraavan sukupolven kohdalla runsaasti pelejä, jotka saapuvat sekä PS4:lle että PS5:lle.

John Kodera puhuu elinkaarista

PlayStationin John Kodera on keskustellut PS4:n tulevaisuudesta Sony Corporate Stratey Meeting -palavereissa ja luonut samalla tahtomattaan huhun PS5:n potentiaalisesta julkaisuikkunasta.

Palaverissa Kodera takasi muille, että Sony seisoo edelleen vahvasti konsolinsa takana, mutta varoitti samalla, että myyntien odotetaan tyrehtyvän tänä vuonna markkinoiden kyllästymisen seurauksena. Kun konsolit saapuvat elinkaaressaan tähän vaiheeseen, on luonnollista ryhtyä miettimään seuraavaa tuotetta.

Kodera kertoi, että tästä hetkestä aina vuoteen 2021 saakka Sony aikoo pysyä kyyryssä, mikä vihjaisi seuraavan ison idean odottavan jo nurkan takana. Kenties näemme PS5:n vuonna 2021?

Konsolista ei kuultu E3 2018 -tapahtumassa

Nyt kun E3 2018 -tapahtuma on jo takanapäin, tiedämme, ettei siellä esitelty mitään PS5:een liittyvää. Sen sijaan Sony keskittyi entistä syvemmin neljään tulevaan isoon peliin: Death Strandingiin, Spider-Maniin, The Last of Us 2:een ja Ghost of Tsushimaan.

E3 2019:ää odotellessa.

Eurogamerin tekniikkanalyysi

Eurogamer pyrki kaventamaan hiljattain julkaistussa artikkelissaan julkaisuikkunaa analysoimalla, milloin teknologia kehittyy tarpeeksi, että Sonyn olisi järkevää siirtyä seuraavaan sukupolveen. Kaikkein tärkein kehitys täytyisi tapahtua konsoleiden suorittimissa ja muistissa, ja kummankin osalta Eurogamer pitää hyvin epätodennäköisenä, että uusi konsoli julkaistaisiin ennen kuin aikaisintaan vuoden 2019 lopulla.

Vaikka Sony onnistuisikin julkaisemaan konsolin loppuvuodeksi, sen valmistuskustannukset tekisivät PS5:stä aivan liian kalliin. Siksi emme todennäköisesti näe konsolia kuin aikaisintaan loppuvuodesta 2020, jos Sony haluaa sille houkuttelevan hintalapun.

Andrew House puhuu seuraavasta sukupolvesta

Sonyn entinen pomo, Andrew House, on puhunut GamesBeat-konferenssissa siitä. miltä seuraavan sukupolven konsolit mahdollisesti näyttävät. Vaikka House ei suostu kommentoimaan juuri PlayStation 5:stä, hän uskoo fyysisten levyasemien jäävän vielä elämään joksikin aikaa. Tätä hän perustelee markkina-alueilla, joissa digitaalisesti ladattavat pelit eivät ole käytännöllisiä esimerkiksi rajallisten internetyhteyksien vuoksi.

Muiden markkinoiden kohdalla hän kuitenkin uskoo, että pelien striimaamisesta tulee iso juttu seuraavan konsolisukupolven kohdalla.

House myös uskoo, että PS4:llä ja PS4 Prolla on vielä monta vuotta elinaikaa jäljellä. Tämä ei kuitenkaan sodi niitä huhuja vastaan, joiden mukaan PS5 julkaistaan vuoden tai pari sisällä; jos väitteet konsolin taaksepäin yhteensopivuudesta pitävät paikkansa, PS4:n elinkaari nousee ajankohtaiseksi myös PS5:n aikana.

Mutta koska House ei suostunut kommentoimaan PS5:stä, vaikka häneltä tivattiin asiasta, yllä olevat yksityiskohdat kannattaa ottaa pelkkänä spekulaationa.

SemiAccuraten raportti

SemiAccurate (ResetEran kautta) väittää perustuen vuotaneeseen tietoon tulevasta konsolista, että kehittäjille jaettujen kehitystyökalujen määrän perusteella konsoli julkaistaneen odotettua aiemmin.

Tämän lisäksi SemiAccurate väittää, että Sony aikoo viedä omia VR-aloitteita eteenpäin seuraavan konsolin myötä. Laitteen huhutaan sisältävän AMD:n Navi-arkkitehtuuriin perustuvan grafiikkaprosessorin ja potentiaalisesti kustomoidun suorittimen, joka perustuu AMD:n Zen-malleihin.

Vaikka SemiAccuratella on verrattain luotettava historia vuotojen suhteen muun muassa Nintendon ja Nvidian yhteistyöstä Switchin sekä PS4:n speksien suhteen, emme usko tätä aivan varauksetta.

Vaikka speksit kuulostavat uskottavilta, vuonna 2019 tapahtuva julkaisu kuulostaa turhan ennenaikaiselta. Huolimatta jaettujen kehitystyökalujen määrästä, uuden konsolin julkaisu niin likellä PS4 Prota tuntuu liian varhaiselta.

Marcus Sellarsin väitteet

Maineikas vuotaja Marcus Sellars on on tehnyt rohkeita väittämiä Twitterissä (GameRantin kautta), jossa hän väittää PS5:n kehitystyökalujen olevan jo kolmannen osapuolen kehittäjillä. Hän myös väittää Nintendon pitävän Direct-lähetyksen 8. maaliskuuta (joka osoittautui todeksi). Sellars on itse asiassa osunut oikeaan jo pariin otteeseen aiemmin, paljastaen muun muassa Metroid Prime 4:n olevan kehitteillä Bandai Namcolla.

Sellars ei kuitenkaan tukenut väitettään millään tapaa, joten niitä ei voi ottaa toistaiseksi muutoin kuin huhuna.

Tähän liittyen CD Projekt Red paljasti kuitenkin tulevan Cyberpunk 2077:n olevan kehitteillä nykyisille ja seuraavan sukupolven konsoleille, mikä yllätti monet. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan tiedossa, ovatko he yksi Sellarsin väittämistä ulkopuolisista studioista.

Ja vaikka kehitystyökalut olisivatkin jo kehittäjille, se ei tarkoita sitä, että PS5 julkaistaisiin pian. Uusi laitteisto saatetaankin nähdä vasta vuosien päästä.

Patentti

Sellarsin väitettä tukee hiljattain päivitetty patentti, jonka Sony on hakenut taaksepäin yhteensopivuutta varten. Alkujaan sitä haettiin jo vuonna 2015, mutta helmikuussa sitä päivitettiin sanoilla "taaksepäin yhteensopivuuden testaamista sovelluksessa, joka häiritsee aikautusta".

Tämä ei tietenkään takaa, että Sony kehittää teknologiaa juuri PS5:lle, vaan kyseessä voi olla myös täysin erillinen laite. Mutta toisaalta ei ole täysin mahdotontakaan, että kyseessä voisi olla juuri uusi konsolisukupolvi.

PlayStation Plus -uutiset

Vaikka Sony ei ole virallisesti kertonut PlayStation 5:n olevan jo kehityksessä, hiljattain julkaistu tiedote PlayStation Plus -palvelun osalta on herättänyt spekulaatioita. PS Plus ilmoitti, että maaliskuusta 2019 lähtien palvelu ei tarjoa enää ilmaisia PS3- ja PS Vita -pelejä, vaan keskittyy jatkossa vain PS4-nimikkeisiin.

Tuleva muutos on herättänyt epäilyt, onko Sonyn tarkoituksena häivyttää vanhemmat sukupolvet uuden tieltä. Tämä on tietenkin pelkkää spekulaatiota, mutta on mielenkiintoista, että yhtiö aikoo Polygonille kertomansa mukaan vähentää pelitarjontansa jatkossa vain kahteen peliin.

Toistaiseksi on epäselvää, aikooko Sony raivata tilaa PS5:lle vai keskittyä jatkossa laadukkaiden PS4-pelien tarjoamiseen, ja nähtävästi joudumme odottamaan tarkemmin, mitkä PS Plussan todelliset suunnitelmat ovat.

PS5: Saammeko viimein todellisen 4K-pelaamisen?

PS4 Pro antaa kiusoittelevan vihjeen siitä, mitä 4K-pelaaminen voisi todella olla. Mutta totuus on silti se, ettei konsolissa riitä tehoja todelliseen 4K-pelaamiseen.

Sen checkerboard-tekniikka, joka hyödyntää yksittäistä pikseliä ja renderöi sen neljäksi pikseliksi 4K-resoluutiota varten, on todella nerokas. Konsoli pystyy myös natiiviin 4K-ulostuloon, mutta useimmiten resoluution kustannuksella, jotta suorituskyky pysyy tasaisena.

Rebellionin teknologiajohtaja ja toinen perustaja, Chris Kingsley, heristelee vielä mehukkaampaa teknologista porkkanaa potentiaalisen PS5:n edessä: "Uuden sukupolven täytyy tietenkin tukea 4K-televisioita sekä mahdollisesti jopa 8K:ta!"

Natiivi 4K-tuki onkin melko varma lisä PlayStation 4:lle. Ja jos Sony onnistuu ratkaisemaan ongelman odotettua aiemmin, myös konsoli saatetaan julkaista ennakoitua aikaisemmin.

PS5-pelit

4K:n visuaalisen annin lisäksi, ja ainakin jos taannoisiin GDC 2018 -esittelyihin on luottaminen, seuraavan sukupolven visuaaliset parannukset koskevat myös hahmomalleja.

GDC:ssä esiteltiin pieni vilkaisu siitä, miltä seuraavan sukupolven pelit mahtavat näyttää, ja näkemämme sai todella odottamaan innolla PS5:tä.

Reaaliajassa toimiva säteenseuranta on seuraava iso teknologinen harppaus renderöinnissä, kun Epic esitteli, kuinka tekniikkaa voidaan hyödyntää elävien hahmojen mallintamisessa. Omaa kaappausteknologiaa hyödyntäen Unreal Enginestä tunnettu kehittäjä esitteli hahmomalleja, jotka näyttivät jo pelottavan todenmukaisilta.

Alla oleva Andy Serkisin suoritus on vain yksi esimerkki, miten pitkälle teknologia on kehittynyt tällä saralla.

"Totta puhuakseni en usko, että viiden tai kymmenen vuoden päästä tästä, ihmiset pystyvät enää erottamaan todellisen ja virtuaalisen maailman välillä", Epicin teknologiajohtaja Kim Libreri kertoi GamesIndustry.bizille. "Näemme jo laitteita, jotka kykenevät tukemaan tällaista kehitystä melko pian. Kymmenen vuoden päästä pystymme luomaan jo kaikkein näyttävimpiä ja monimutkaisimpia ilmestyksiä reaaliajassa."

Kun Libreri puhuu teknologiaa tukevista laitteista ja niiden ilmestymisestä pian, emme voi tietenkään olla varmoja, mutta tahdomme ainakin uskoa, että hän puhuu julkistamattomasta PS5:stä.

PS5: VR:ää tositarkoituksella?

Sony oli ensimmäinen konsolivalmistaja, joka valloitti myös virtuaalisen todellisuuden, kiitos PlayStation VR:n. Mutta jos tarkastelemme PlayStation VR:ää tarkemmin ja kuinka se toimii PS4 Prolla, voimme spekuloida, kuinka PlayStation 5 saattaa viedä VR:n kokonaan uudelle tasolle.

Toistaiseksi PS VR toimii huomattavasti alhaisemmalla resoluutiolla kuin Oculus Rift tai HTC Vive, mutta jo nykyisellään se puristaa PlayStation 4:n tehot äärimmilleen. PS4 Prolla pelatessa ruudunpäivitys paranee, mikä on aina etu VR-kokemusten yhteydessä, mutta edes Pro-malli ei pysty pääsemään yli rajallisen resoluution asettamista rajoitteista.

Sony haluaa palata markkinoille toisella teknologialtaan huomattavasti paremmalla PlayStation VR:llä

Joten jos PlayStation VR osoittautuu menestykseksi, mitä se tuntuu hieman olevan, Sony haluaa palata markkinoille toisella teknologialtaan huomattavasti paremmalla PlayStation VR:llä, mikä olisi omalta osaltaan yksi lisäsyy ostaa PlayStation 5.

Ja jos PlayStation VR 2 -laite onnistuttaisiin myymään ilman erillistä ulkoista vastaanotinta, sitä voitaisiin myydä myös huomattavasti edullisempaan hintaan, mikä vauhdittaisi VR:n läpilyöntiä valtavirtaan.

SemiAccuraten taannoisen raportin mukaan PS5:ssä väitetään olevan VR-teknologiamahdollisuudet jo sisäänrakennettuna, mikä tuntuisi vahvistavan yllä olevan spekulaation.

PlayStation VR

Rebellionin Kingsley kertoo myös toisen hyvän lisätarpeen seuraavan sukupolven VR-laitteille: "Mikä asia tahansa, joka vähentää johtojen määrää, täytyy olla hyvä juttu."

Nykyisissä VR-laitteissa olevat johdot, jotka kytkevät sen joko konsoleihin tai PC:hen, taistelevat vääjäämättä koko virtuaalisen todellisuuden immersiivistä luonnetta vastaan. Olemmekin nähneet ulkopuolisten kehittäjien luomuksia, joissa esimerkiksi HTC Vivesta on tehty langaton. Onkin melko turvallista sanoa, että PS5:een sisäänrakennetaan mahdollisuus pyörittää PlayStation VR 2:ta langattomasti.

Kingsleyn toivelista jatkuu tosin pidemmälle: "Laaja sivuttais- ja pystysuuntainen näkökenttä on listani kärkisijalla, sekä tietenkin 4K-resoluutio kummallekin silmälle. Myös HDR-tuki olisi erinomainen lisä."

HDR ja laajempi näkökenttä on mahdollista toteuttaa, mutta emme usko natiivin 4K VR -kokemuksen olevan toteutettavissa edes PS5:lle. Kuten Kingsley mainitsee, 4K-renderöinti molemmille silmille vaatisi 8K-tason renderöinnin kokonaisuudessaan, minkä epäilemme olevan PS5:n tehojen ulottumattomissa.

Toisaalta Sony voi löytää myös jonkin nerokkaan teknologisen ratkaisun, jolla kyseinen rajoite voitaisiin sivuuttaa.

Ratchet ja Clank

Miltä PlayStation 5 lopulta näyttää?

Seuraavan sukupolven konsoleiden on ehdotettu olevan ulkonäöltään potentiaalisesti radikaalisti erilaisempia kuin nykyiset mallit. Tähän johtavat teknologiset parannukset, kuten pilvipelaaminen ja pelien striimaus, joiden seurauksena tiettyjä komponentteja ei tarvittaisi enää lisätä itse konsoliin. Emme kuitenkaan usko, että Sony lähtisi Nintendo-tyyliseen ratkaisuun ja julkaisisi PS5:n pienessä laatikossa.

Yksi syy tähän on PlayStation 4, johon Sony sulloi käytännössä vain perinteisen PC:n sisuskalut. Kolme ensimmäistä PlayStation-konsolia käytti yhtiön omia komponentteja, jotka vaikuttivat muun muassa PS3:n osalta konsolin myyntilukuihin. Etenkin kehittäjät olivat helpottuneita siitä, että PS4 muuttui likemmäksi PC:tä.

"Olemme aina halunneet nopean suorittimen ja grafiikkaprosessorin, mutta paljon nopeaa muistia on yhtälailla tärkeää – ei ole hyödyllistä omistaa nopeita prosessoreja, jos niihin ei saa syötettyä riittävästi dataa." Chris Kingsley

"Kehittäjät haluavat saada mahdollisuuden tehdä parhaimpia pelejä kaikkein vähäisimmällä vaivannäöllä. Me haluamme keskittyä luovuuteen ja saada hommat vain toimimaan", Kinsgley avaa. "Joten laitteiston pitäisi perustua nykyisiin konsoleihin, jotka perustuvat puolestaan tietokoneisiin. Olemme aina halunneet nopean suorittimen ja grafiikkaprosessorin, mutta paljon nopeaa muistia on yhtälailla tärkeää – ei ole hyödyllistä omistaa nopeita prosessoreja, jos niihin ei saa syötettyä riittävästi dataa."

Kaikki yllä olevat ominaisuudet on saavutettavissa, mutta onko PS5:ssä vielä kiintolevyä?

Sony Computer Entertainmentin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Andrew House kertoi PS4:n julkaisussa, kuinka kiintolevyn ja 8 gigan RAM-muistin laittaminen PS4:ään olivat "miljardin dollarin arvoisia päätöksiä". Sony toi myöhemmin ulkoisen kiintolevyn tuen PS4:lle ja Prolle, mikä oli oikea askel ja mahdollisesti myös suuntaviitta PS5:lle. Jälkimmäinen tarvitsee nimittäin entistä enemmän kiintolevytilaa suurikokoisten 4K-tiedostojen vuoksi.

Sony tuntuukin olevan erityisen kiinnostunut siitä, mitä yhteisö on asiasta mieltä. Taannoin PlayStation Voice lähetti suljetun yhteisön käyttäjilleen kyselyn, jossa heiltä kysyttiin odotuksia PS5:n suhteen. Yksi jäsenistä julkaisi saamansa sähköpostin, minkä seurauksena hänet potkittiin yhteisöstä pihalle rikottuaan salassapitosopimuksen.

PSU:n mukaan PlayStation Voicea ylläpitävät kolmannen osapuolen kuluttajatutkimusfirma Join the Dots. Kun tiedot on kerätty, ne lähetetään eteenpäin varsinaiselle asiakkaalle. Tässä tapauksessa asiakas oli todennäköisesti Sony PlayStation.

Tämä ei tosin kerro varsinaisesti mitään PS5:stä, mutta paljastaa konsolin olevan kuitenkin suunnitteilla. Vaikka on epätodennäköistä, että Sony käyttäisi kyselyssä saatuja vastauksia sellaisenaan tulevan konsolinsa suuntaviivoja miettiessä, fanien esittämät ideat saattavat herättää inspiraatioita.

PS5 ja pelien striimaus

Tietenkin, jos pelit vain striimattaisiin PS5:lle, kiintolevyongelmaa ei edes olisi. Sony on jo osoittanut merkkejä tämän suuntaisesta Suomeenkin hiljattain rantautuneella pelistriimauspalvelullaan PlayStation Now.

Joten miksi tämä ominaisuus on vain meidän toivelistalla pakollisen ominaisuuden sijaan? Toistaiseksi Sony on pysynyt melko hiljaa PlayStation Nowin käyttäjämääristä, mikä osaltaan herättää epäilyt, etteivät ne ole järin suuret. Palvelulla on ollut erityisesti ongelmia oikean hintapisteen määrittämisen kanssa, sillä PlayStation Now tarjoaa käytännössä taaksepäin yhteensopivuuden – ominaisuuden, joka oli aiemmin jo ilmainen PlayStation 2:n ja 3:n kanssa.

Mikään ei estä Sonya julkaisemasta PS5-konsolia pienimuotoisena pilvipalveluna, joka olisi suunnattu nopeilla yhteyksillä varustetuille käyttäjille.

Suurempi ongelma on kuitenkin nettiyhteydet. 4K-ohjelmat vaativat vähintään 25 Mbps nettiyhteyden, jotta katselukokemus olisi välttävä. 4K-pelaaminen, jossa täytyy kuljettaa visuaalisuuden lisäksi myös muuta informaatiota, vaatii todennäköisesti paljon isompia kaistanopeuksia.

Mikään ei estä Sonya julkaisemasta PS5-konsolia pienimuotoisena pilvipalveluna, joka olisi suunnattu nopeilla yhteyksillä varustetuille käyttäjille ja jossa olisi esimerkiksi laitteistokustannukset sisältävä kuukausimaksu, mitä muun muassa Microsoft on harkinnut.

Mutta jotta PS5 myisi lähellekään samoja myyntimääriä kuin edeltäjänsä, siinä täytyisi olla yhtä perinteiset sisuskalut kuin PS4:ssä.

Suomessa 5G-verkot ovat jo olemassa ja yleistymässä, kun taas Britanniassa poliitikko Philip Hammond ilmoitti aiemmin aikeistaan panostaa valtionsa infrastruktuurin päivittämiseen nopeilla nettiyhteyksillä ja 5G-verkolla. Investoinnin lopputulos nähtäisiin tosin aikaisintaan vuonna 2021, ja PS5 ilmestyy todennäköisemmin jo ennen tuota. Ehkä ominaisuus lisätään seuraavan sukupolven puolivälin päivitysmalliin, joka hyödyntää kaiken yleistyneistä 5G-verkoista?

PS5 games

PS5: levyasemalla vai ilman?

Latauspelien suosio on alkanut syödä fyysisten pelijulkaisujen myyntiä, minkä vuoksi asiantuntijat ovat ennustaneet konsoleiden muuttuvan jo viimeisen kymmenen vuoden ajan levyasettomiksi. Emme kuitenkaan usko, että PS5 on konsoleista ensimmäinen, joka uskaltautuu lähteä tälle tielle, tai ainakaan ennen kuin Microsoft vihjailee samansuuntaisesta.

Sony on saanut paljon ansaittua kritiikkiä jättäessään 4K Blu-ray -soittimen pois PS4 Pro -mallista, mikä on tehnyt konsolista myös huonomman vaihtoehdon elokuvien ja televisiosarjojen ystäville verrattuna Xbox One S:ään tai Xbox One X:ään.

Kyselyt kuitenkin paljastavat, että pelaajat haluavat edelleen ostaa pelinsä fyysisinä, koska he voivat myydä ne pelattuaan eteenpäin ja pitää kiintolevyn käytön siedettävämpänä.

Jos Sony poistaisi Blu-ray-aseman PS5:stä, pelaajat odottaisivat vastineeksi vähintäänkin muutaman teran edestä kiintolevytilaa vastineeksi.

Kingsley antaa kehittäjien näkökulman aiheeseen: "Mielestäni pelien ja elokuvien julkaiseminen levymuodossa on laskemaan päin, koska useimmat ihmiset ostavat ne digitaalisina; mutta osa kuluttajista pitää fyysisistä vaihtoehdoista, joten ehkä lasku tasaantuu jossain välissä ja tarve vain pienenee tulevaisuudessa?"

Pelien latausmäärät ovat kasvaneet viime vuosina, mutta EA:n talousvastaava Blake Jorgensen on sanonut, että hän uskoo konsoleiden ja levyasemien pysyvän maisemissa.

"Konsolit ja levyasemat pysyvät käytössä luultavasti pitkän aikaa – – luulen, että kuluttajat päättävät lopulta, mikä on paras tapa ostaa peli."

"Ja voi olla, ettei heillä ole enää lähikauppaa, josta ostaa peli, jolloin he päättävät siirtyä digitaalisiin versioihin, koska se on heille helpompaa."

PS4

Milloin saamme PlayStation 5:n?

PlayStation 4 julkaistiin vuonna 2013 ja Sonyn aiemmat konsolijulkaisut ovat saapuneet noin kuuden vuoden välein, joten olisi helppo olettaa, että PlayStation 5 julkaistaan aikaisintaan vuonna 2019. Tämän hetkinen teknologia yltää jo natiiviin 4K-pelaamiseen ilman, että PS5:n hintalappu kasvaisi suhteettomasti, ja tänä vuonna 4K-televisiot nähtäneen jo useimmissa kodeissa.

Joten ehkä vuosi 2020 on se vuosi, kun Sony julkaisee PlayStation 5:n ensimmäisenä natiiviin 4K-pelaamiseen ja langattomaan VR-teknologiaan kykenevänä konsolina... kunhan Microsoft ei vaan ennätä ensiksi markkinoille.

Joten olisi jopa yllättävää, jos Sony ei halua hyödyntää tätä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kingsley kuitenkin huomioi PS4 Pro -mallin ja kuinka se vaikuttaa normaaliin konsolisykliin: "Tätä on vaikea päätellä, mutta olettaisin, että normaali konsolisykli pitenee hieman."

Tämä käy toteen eritoten silloin, jos PS4 Pro myy merkittävästi enemmän kuin PS4:n perusmalli, joskaan emme ole tämän suhteen järin luottavaisia.

Joten ehkä vuosi 2020 on se vuosi, kun Sony julkaisee PlayStation 5:n ensimmäisenä natiiviin 4K-pelaamiseen ja langattomaan VR-teknologiaan kykenevänä konsolina... kunhan Microsoft ei vaan ennätä ensiksi markkinoille.

Mitä pelejä voimme odottaa PS5:lle?

Jos mainitsemamme patentti taaksepäin yhteensopivuudesta on oikeasti totta, voimme odottaa koko PS4-pelikirjaston olevan pelattavissa PS5:llä. Tai ehkä näemme jälleen uuden remasterointikierroksen, kuten PS3-pelien kohdalla kävi PlayStation 4:llä. Saamme kuitenkin aivan varmasti myös täysin PlayStation 5:lle ja sen tehoille suunniteltuja pelejä, jotka hyödyntävät kaiken mahdollisen irti konsolista.

Olemme kuulleet jo CD Projekt Redin mainitsevan kehittävänsä pelejä nykyiselle ja seuraavalle konsolisukupolvelle, minkä lisäksi huhut studioille jaetuista kehitystyökaluista elää vahvana. Uskommekin, että Cyberpunk 2077 saattaa olla yksi ensimmäisistä varhaisista PS5-peleistä.

Tutustu, miten PS VR eroaa PS4:llä ja PS Prolla alla olevalta videolta.