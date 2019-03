Levyasematon Xbox One S -konsoli saatetaan julkaista toukokuussa

Photoshopattu kuva huhutusta Xbox One S All-Digital -mallista. (Lähde: Windows Central)

Aiempien huhujen perusteella Microsoft on kehittämässä uutta levyasematonta Xbox One S -mallia koodinimeltään Xbox Maverick, ja tuoreimpien väitteiden mukaan konsoli saapuisi markkinoille kesän aikana.

Windows Centralin mukaan uusi levyasematon Xbox One S All-Digital -malli julkaistaisiin maailmanlaajuisesti 7. toukokuuta 2019.

Julkaisupäivän lisäksi Windows Central on julkaissut omatekemät mallikuvat konsolin mahdollisesta myyntipakkauksesta, joka perustuu alkuperäisiin kuvamateriaaleihin. Photoshopattu versio on nähtävissä alapuolelta.

Kuvien perusteella Xbox One S All-Digital näyttää aiempaa suoraviivaisemmalta versiolta alkuperäisestä Xbox One S -mallista, josta uupuu levyasema sekä Eject-nappi. Uusi malli näytettäisiin julkaistavan lisäksi Forza Horizon 3:n, Sea of Thievesin sekä Minecraftin kera ja 1 teran kiintolevyllä varustettuna.

Mitä kaikkea Xbox One S All-Digital Edition sisältää?

Xbox One S All-Digital Edition on nimensä mukaisesti levyasematon Xbox One S -konsoli, johon voi ladata pelejä ainoastaan digitaalisesti.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Microsoft on aikeissa siirtyä täysin digitaalisiin konsoleihin ja hylätä fyysiset levykkeet. Thurrottin viime vuonna julkaiseman raportin mukaan Microsoftin huhuillaan työstävän disc-to-digital-ohjelmaa, jonka kautta käyttäjät voisivat vaihtaa fyysiset pelilevynsä digitaalisiksi koodeiksi.

Windows Centralin mukaan uusi konsoli julkistetaan huhtikuussa.

Microsoftin edustaja kommentoi huhua TechRadarille seuraavanlaisesti: "Emme kommentoi huhuja ja spekulaatioita."