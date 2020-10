Xbox One X:n ja Xbox One S All-Digitalin tuotanto on lopetettu

Microsoft on vahvistanut lopettaneensa Xbox One X:n ja Xbox One S All-Digital Editionin tuotannon valmistautuessaan seuraavan sukupolven Xbox Series X -konsolin julkaisuun.

Microsoft vahvisti asian eilen ja julkaisi tiedotteen, jossa sanotaan näin:

"Alkaessamme valmistautua Xbox Series X:n tulevaisuuteen, pysäytämme luonnollisesti Xbox One X:n ja Xbox One S All-Digital Editionin tuotannon. Xbox One S:n tuotantoa jatketaan ja sitä myydään maailmanlaajuisesti normaaliin tapaan."

Huhut aiheesta käynnistyivät jo viime viikolla, kun Reddit-foorumilla väitetty Target-työntekijä väitti saaneen yhtiön sisäisen muistion, jossa kerrottiin Xbox One S - ja Xbox One X -mallien tuotannon loppuneen. Väite osoittautui tosin valheelliseksi Xbox One S -mallin osalta.

PressStart uutisoi myöhemmin, että sekä EB Games ja JB Hi-Fi olivat kertoneet heille, etteivät he odota enää lisätäydennystä Xbox One X -mallista ja että tiedot siitä ollaan aikeissa poistaa kaupan sivuilta. Näiden sijaan halukkaille tarjottaisiin Xbox One S - ja tulevaa Xbox Series X -konsolia.

Myös Amazon on vaihtanut konsoleiden tilan "rajoitetuksi eräksi" tai ilmoittanut Xbox One X:n tuotannon olevan lopetettu. Microsoft Store kauppaa Xbox One X -konsoliaan puolestaan loppuunmyytynä.

Outo liike

Lopetuksen taustalla saattaa olla Microsoftin halu alkaa siirtää nykyisiä pelaajia hiljalleen Xbox Series X:n kelkkaan, sillä tyypillisesti vanhemmat konsolit lopetetaan vasta vuosi tai kaksi uuden konsolipolven alkamisen jälkeen. Microsoftin suunnitelmat näyttäisivät olevan kuitenkin toisenlaiset.

Lisäksi yhtiö on ilmoittanut julkisesti, ettei heillä ole aikomusta jättää Xbox One -pelaajia heitteille Xbox Series X:n julkaisun jälkeen. Tätä on vahvistettu Smart Deliveryllä ja Xbox Series X -konsolin yksinoikeuksien puutteilla ensimmäisten vuosien aikana. Siksi tuntuukin hieman oudolta, että Microsoft on päättänyt lopettaa tämän hetken tehokkaimman Xbox One X -konsolin tuotannon kokonaan jo nyt.

Toisaalta tämä voi myös vihjailla sitä, että yhtiöllä on suunnitelmissa tuoda markkinoille toinen seuraavan sukupolven konsoli, joka jäisi hintansa ja tehojen osalta johonkin Xbox One S:n ja tulevan Xbox Series X:n välille. Toisesta mahdollisesta Xbox Series S -konsolista on myös huhuiltu jo pitkään.

Emme tiedä mitään kuitenkaan varmaksi ennen kuin Microsoft päättää kertoa aiheesta itse tarkemmin. Yhtiön Summer Showcase -peliesittely nähdään kuitenkin ensi viikolla, 23. heinäkuuta, jolloin Microsoft esittelee tulevan Xbox Series X:n pelitarjontaa. Yhtiö kertoi tosin Twitterissä, että kyseinen tilaisuus keskittyy ainoastaan peleihin, eikä tuolloin nähdä uutisia Xbox Series X -konsolista tai mahdollisesta Xbox Series S:tä.