Edullisempi ja levyasematon Xbox One S All-Digital -malli julkaistaan toukokuussa

Microsoft on julkistanut virallisesti jo kuukausia huhutun Xbox One S All Digital -mallin, joka kykenee 4K HDR -suoratoistoon ja jossa ei ole lainkaan levyasemaa.

Malli tulee myyntiin maailmanlaajuisesti 7. toukokuuta 2019 ja maksaa noin 240 euroa. Siten se on aavistuksen halvempi kuin levyasemalla varustettu serkkunsa Xbox One S.

Microsoftin julkaisemien speksien perusteella näiden kahden mallin välillä ei itse asiassa ole juurikaan eroja. All-Digitalissa on yhden teran kiintolevy, 8 ydintä, kustomoitu Jaguar-prosessori @ 1,75 Ghz, kustomoitu grafiikkaprosessori @ 914 Mhz, 12 CU:ta, 1,4 terafloppia, 8 gigaa DDR3-muistia sekä 32 megaa ESRAM-muistia.

Uuden mallin ohella Microsoft esitteli myös uuden Xbox Game Pass Ultimate -tilauksen, joka sisältää sekä Xbox Live Gold -jäsenyyden että Xbox Game Pass -palvelun noin 15 dollarin hintaan. Jäsenyys ja Game Pass on jatkossa ostettavissa edelleen myös erillisinä, mutta yhteispaketin hinta on noin 25 % edullisempi.

Ensimmäiset markkinoille saapuvat All-Digital-mallit pakataan yhteen kolmen pelin kera: Minecraft, Sea of Thieves ja Forza Horizon 3.

Tässä ovat parhaat Xbox One -pelit