Ny Xbox One S uten optisk drev skal angivelig lanseres 7. mai

Takket være ryktemølla viste vi allerede at Microsoft jobber med en ny versjon av Xbox One S, som ikke har optisk drev og som har kodenavn Xbox Maverick. Det har også lenge blitt sagt at den nye konsollen skal slippes i løpet av 2019, men vi har ikke visst akkurat når – før nå.

Ifølge Windows Central skal nemlig den nye disk-løse Xbox One S slippes globalt 7. mai 2019.

Nedenfor ser du også hvordan Windows Central ser for seg at den nye konsollen kan se ut, men dette er altså bare et uoffisielt bilde laget av nettstedet.

Hva er Xbox One S All-Digital Edition?

Det offisielle navnet til konsollen skal være Xbox One S All-Digital Edition, og det er altså snakk om en Xbox One S som kun er kompatibel med nedlastede spill og ikke fysiske plater.

Hvis du er bekymret for at en slik konsoll skal gjøre de fysiske spillene dine ubrukelige, ser det heldigvis ut som Microsoft har en løsning for deg. Ifølge Thurrott, skal nemlig selskapet tilby et disk-til-digital-program som lar deg bytte fysiske disker mot digitale nedlastinger.

Windows Central mener forøvrig også at den nye konsollen skal avdukes offisielt i april.

Vi i TechRadar har kontaktet Microsoft for å få en kommentar til de nye ryktene, men den eneste tilbakemeldingen vi har fått er ikke overraskende at «Microsoft ikke kommenterer rykter og spekulasjoner».