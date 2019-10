League of Legends on tulossa mobiililaitteille – rekisteröinti on jo käynnissä

Suosittu MOBA-peli League of Legends saapuu pian pelattavaksi mobiililaitteille ja konsoleille. Kyseessä ei ole kuitenkaan aivan täysin sama peli, mutta lähes identtinen versio, joka on varta vasten suunniteltu uusia alustoja varten.

Kymmenen vuoden kypsään ikään ennättäneen League of Legendsin juhlavuoden kunniaksi peliä kehittävä Riot Games julkisti konsoleille ja mobiililaitteille saapuvan League of Legends: Wild Riftin.

Kyseessä ei tosiaan ole suora kopio PC-versiosta, vaan muun muassa pelin käyttöliittymää on muokattu sopivammaksi mobiili- ja konsolikäyttöä ajatellen. Varsinaiset matsit kestävät myös aavistuksen lyhyempään, noin 15-20 minuuttia, ja pelin kartta on uudenlainen.

LoLin suosiosta johtuen fanit haluavat varmasti kokea pelin mahdollisimman autenttisessa muodossa myös uusilla alustoilla, joten toivomme varsinaisen pelattavuuden säilyneen samana. Tiedämme tilanteen paremmin vuonna 2020, jolloin LoL: Wild Rift julkaistaan iOS- ja Android-laitteille.

Peliä varten voi jo rekisteröityä valmiiksi Google Play Storessa. Pelin konsoliversiot julkaistaan myöhemmin, joskin studio ei paljastanut vielä tarkempia alustoja. Odotamme näkevämme pelin ainakin PS4:llä ja Xbox Onella, mutta toivomme sen saapuvan myös Nintendo Switchille.

Mobiilipelaamisen uusi aika

League of Legends ei ole kuitenkaan ainoa valtavan suosittu peli, joka on matkalla mobiililaitteille. Call of Duty sai oman mobiiliversion aiemmin tässä kuussa, ja sen suosio oli julkaisuviikonloppuna valtava. Myös hehkutetut Fortnite ja PUBG pitävät suosionsa mobiililaitteilla, ja juuri alkanut uusi Fortnite-kausi pitää pelin varmasti erityisen tuoreena.

Jopa PC-pelit ovat löytäneet uuden yleisön mobiililaitteilta, kun klassikkopelit kuten Rome: Total War, Tropico, FTL: Faster than Light, Runescape ja muut ovat saaneet menestyneet mobiiliversiot.

Ei ole siis yllättävää, että näiden vanavedessä mobiililaitteille saapuu myös League of Legends, joka on kymmenen vuoden jälkeenkin yhä yksi pelaajamäärältään suurimmista PC-peleistä. Jos Wild Fire osoittautuu menestykseksi, saatamme nähdä myös DOTA 2:n liittyvän mukaan mobiilikerhoon myöhemmin.

