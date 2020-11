Activision Blizzard panostaa jatkossa merkittävästi mobiilipelaamiseen

Activision Blizzard on aikeissa panostaa jatkossa merkittävästi mobiilipelaamiseen.

Gamasutran uutisen mukaan Activision Blizzardin puheenjohtaja ja operatiivinen johtaja Daniel Algre on paljastanut, että yhtiö haluaa laajentaa seuraavasta maailmalla oleviin lukemattomiin mobiililaitteisiin.

Tämän myötä yhtiö voisi tuoda useita omistamiaan sarjoja pelattavaksi "miljardeille tällä hetkellä käytössä oleville mobiililaitteille", Algre sanoi.

"Tämä on meidän selkeästi isoin mahdollisuus tähän mennessä ja panostamme siihen voidaksemme hyödyntää sitä", Algre jatkaa ja toteaa yhtiön tuovan "kaikki meidän pelisarjat mobiilille ennen pitkään".

Call of Duty: Mobile julkaistiin vasta vuosi sitten, mutta pelistä on tullut jo nyt valtava menestys yhtiölle. Hiljattain järjestetyn pelinsisäisen syntymäpäiväjuhlatapahtuman aikana CoD: Mobile teki itse asiassa historiansa parhaimman viikkotuloksen.

Peli julkaistiin vuonna 2019 ja sitä on ladattu jo yli 300 miljoonaa kertaa maailmalla, Activisionin puheenjohtaja Robert Kostichin mukaan. Kyseessä on ilmaispeli, jossa on kuitenkin mikromaksuja.

Mobiililaitteiden tehojen kasvaessa vuosi vuodelta lisääntyvät myös julkaisijoiden halut sovittaa omia pelejään mobiilille.

CoD: Mobilen menestyksen saattelemana onkin helppo nähdä, miksi Activision Blizzard haluaa panostaa jatkossa mobiilipelimarkkinoille ja tuoda sinne enemmän pelejä pelattavaksi.

Gamasutran mukaan Kostich keskusteli Call of Duty: Mobilen menestyksestä ja mainitsi Kiinan yhtenä valloitettavista markkina-alueista: "Tulevaisuuden kasvun kannalta näemme suurta potentiaalia Call of Duty: Mobilelle. Kiina on luonnollisesti alue, jossa uskomme saavuttavamme ison jalansijan pelisarjojemme tulojen kannalta."

Kostich sanoi myös, että yhtiö etsii mahdollisuuksia laajentua Meksikon ja Brasilian markkinoille, sillä ne ovat "markkinoiden viisi parasta aluetta laitteiden ja tulonlähteen suhteen".

Viime syyskuussa Activisionin työpaikkailmoitus paljasti Call of Duty: Warzonen olevan kehitteillä mobiililaitteille. Kyseinen paikka on sittemmin jo täytetty, mutta sen mukaan yhtiö etsi henkilöitä, joka voisi sovittaa Warzonen konsoliversion mobiililaitteille.

Activision osti myös vuonna 2016 itselleen Candy Crush -kehittäjä Kingin, mikä vahvistaa entisestään yhtiön muuttuneita haluja siirtyä mobiilimarkkinoille. King on tekemässä parhaillaan kokonaan uutta Crash Bandicoot: On the Runia, joka tuo julkaisijan tutun pelisarjan niin ikään mobiilille.