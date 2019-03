Call of Duty valloittaa pian myös mobiililaitteet

Call of Duty on yksi tunnetuimmista räiskintäpelisarjoista konsoleilla ja PC:llä, ja nyt julkaisija Activision on paljastanut sen saapuvan myös mobiililaitteille Call of Duty: Mobilen myötä.

Call of Duty: Mobile on suosittujen pelien moninpelitilojen käännös, joka on optimoitu varta vasten mobiililaitteita varten. Pelattavaksi saapuu iso kirjo tuttuja moninpelimuotoja tiimipohjaisista tappomatseista aina Search and Destroy -pelitilaan.

Activision on vahvistanut samalla sovittavansa suosittuja karttoja verkkoräiskinnästä mobiiliversioon, joten pelaajat voivat odottaa räiskivänsä muun muassa Nuketownissa ja Crashissa. Kaikki muutkin kartat perustuvat pelisarjassa aiemmin nähtyihin karttoihin.

Mielenkiintoisesti mobiiliversioon tuodaan karttoja sekä Black Ops - että Modern Warfare -sarjoista, mikä on verrattain harvinainen yhteenliittymä pelisarjan kohdalla. Activision on vahvistanut mobiiliversiossa olevan myös hahmoja sekä aseita kummastakin sarjasta.

Call of Duty: Mobile toimii silti täysin itsenäisenä teoksena Call of Duty -sarjassa, eikä se kuulu kumpaankaan yllämainittuun sarjaan. Toistaiseksi ei ole myöskään tiedossa, tuodaanko mobiiliversioon jossain vaiheessa yksinpeli tai zombitila.

Activision on paljastanut pelin olevan ilmaispelattava ja saavan ilmaisia päivityksiä, mutta kuten vastaavissa mobiiliräiskinnöissä PUBG Mobile ja Fortnite, julkaisija saattaa lisätä peliin jossain vaiheessa maksullisia vaatetuksia ja kosmeettisia esineitä.

Call of Duty: Mobileen voi jo rekisteröityä ennakkoon pelin kotisivuilla, josta näkee samalla tuoreimmat päivitykset tulevasta betatestistä. Activision ei ole kertonut vielä pelin virallista julkaisupäivää, mutta E3 2019:n lähestyessä saatamme kuulla tuotoksesta lisää lähiaikoina.