iPhone 14 -suojakotelot esittelevät Applen tulevien puhelimien kokoa

Olemme saaneet yhä vahvemman tiedon siitä, minkälaisia puhelimia Applella on takataskussa syksyä varten. Tuore kuvavuoto esittelee iPhone 14 -malliston suojakoteloita, joiden perusteella voimme tehdä johtopäätöksiä puhelimien kokovaihtoehdoista.

Duan Rui (opens in new tab) ja 9to5Google (opens in new tab) julkaisivat otoksia, joissa tuleva puhelinnelikko on vierekkäin. Aivan entisellään eivät Applen puhelimet pysy, sillä iPhone 14, iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Max ovat saamassa rinnalleen kokonaan uuden mallin iPhone 14 Plus. Tulokas on tietojen mukaan korvaamassa viimeisten vuosien aikana nähdyn mini-mallin.

Toistaiseksi olemme kuulleet erilaisia tietoja uuden mallin nimeämisestä. Alkuun enemmän käytetty iPhone 14 Max on sittemmin vaihtunut useissa lähteissä nimeen iPhone 14 Plus. Tässäkin tapauksessa puhutaan jälkimmäisestä.

Plus vai Max?

Apple on hyödyntänyt Plus-nimeä aiemminkin, joskin viimeisimpänä julkaistu iPhone 8 Plus on aina vuodelta 2017. Sen jälkeen Apple on käyttänyt Max-nimeä Pro-mallistonsa isommalle puhelimelle. Tänä vuonna valinta isommalle peruspuhelimelle on joko Plus tai Max.

Kuten edeltävät huhut ovat antaneet ymmärtää, iPhone 14 ja iPhone 14 Pro hyödyntävät 6,1-tuumaista näyttöä. Vastaavasti iPhone 14 Plus/Max ja iPhone 14 Pro Max tarjoavat 6,7-tuumaisen ruudun. Nämä ovat siis samassa linjassa iPhone 13 -puhelimien kanssa.

Suojakoteloiden kameralle varattu aukko näyttää hyvin identtiseltä edellisen malliston kanssa. On kuitenkin mahdollista, että kameralohkossa on tehty hienovaraisia muutoksia, jolloin iPhone 13:n suojukset eivät enää käykään iPhone 14 -puhelimeen.

Alati muuttuva iPhone-valikoima

Maailma oli yksinkertaisempi takavuosina myös iPhone-malliston osalta. Tuolloin Apple julkaisi yhden uuden iPhone-puhelimen joka vuosi. Tämä käytäntö kuitenkin muuttui vuonna 2013, jolloin markkinoille ilmestyi samanaikaisesti iPhone 5S ja iPhone 5C.

Nykyisin Apple julkaisee joka syyskuu neljä iPhone-puhelinta sekä parin vuoden välein edullisempi iPhone SE. Tänäkin syksynä on luvassa neljä erilaista mallia, joista jokainen voi poimia haluamansa.

Nyt valikoima vaikuttaisi muuttuvan iPhone 14 -malliston yhteydessä, kun iPhone 14 mini on putoamassa kelkasta. Tätä ei voi pitää suurena yllätyksenä, sillä iPhone 13 mini oli jo viime vuonna pieni yllätys. Mitä ilmeisimmin pienet puhelimet eivät ole kovin suuressa suosiossa.

Tällä hetkellä kiinnostus koskee erityisesti nimeämiskäytäntöä. Pitäisimme loogisena, että iPhone 14 ja iPhone 14 Pro saisivat rinnalleen kookkaammat iPhone 14 Maxin ja iPhone 14 Pro Maxin, mutta huhut Plus-mallista eivät ota laantuakseen. Varmistusta jouduttaneen odottamaan aina syyskuun julkistukseen asti.