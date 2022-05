Paras pieni puhelin 2022: kompaktit mallit vertailussa

Included in this guide:

Usealla valmistajalla on omat pienemmät vaihtoehdot

Paras pieni puhelin on teknisesti samalla viivalla kuin lippulaivamallit, mutta kokonsa puolesta se on merkittävästi kompaktimpi. Näppärämpi koko ei onneksi tarkoita kompromisseja ominaisuuksien tai suorituskyvyn saralla.

Vaihtoehtojen määrä on selvästi pienempi, sillä pienet puhelimet eivät ole enää yhtä yleinen näky kuin vielä 2010-luvun alkupuolella. Olemme tätä artikkelia varten asettaneet rajan kuuteen tuumaan.

Vanhojen puhelimien omistajat saattavat pitää 6-tuumaista ruutua varsin isona. On kuitenkin hyvä huomata, että Samsung Galaxy S22 Ultran 6,8-tuumainen ja iPhone 13 Pro Maxin 6,7-tuumainen näyttö ovat merkittävästi kookkaampia.

Jos haluat todella pienen puhelimen, saattavat 4,7-tuumainen iPhone SE (2022) ja 5,4-tuumainen iPhone 13 mini olla ykkösvaihtoehtoja.

Päivitämme tätä listaa säännöllisesti uusien minimallien saapuessa myyntiin. Jos et siis vielä löydä sopivaa vaihtoehtoa tarpeisiisi, kannattaa palata tämän jutun pariin hiukan myöhemmin uudelleen.

Paras pieni puhelin 2022

iPhone 13 mini on mielestämme tämän hetken paras pieni puhelin. (Image credit: Apple)

iPhone 13 mini on mielestämme tämän hetken paras pieni puhelin. 1. iPhone 13 mini Pieni mutta väkevä Tekniset tiedot Paino: 131 g Mitat: 131,5 x 64,2 x 7,7 mm Käyttöjärjestelmä: iOS 15 Näyttö: 5,4-tuumainen Resoluutio: 1 080 x 2 340 Järjestelmäpiiri: A15 Bionic RAM-muisti: 4 Gt Tallennustila: 128 Gt / 256 Gt / 512 Gt Akku: 2 438 mAh Takakamera: 12 MP + 12 MP Etukamera: 12 MP Osta, koska + Upea näyttö + Hyvä akkukesto Älä osta, koska - Edeltäjäänsä kalliimpi

iPhone 13 mini on pienestä koostaan huolimatta täysiverinen huippumalli. 5,4-tuumainen Super Retina XDR OLED -näyttö on upea ja kirkas. Muut tekniset tiedot ovat käytännössä identtiset iPhone 13:n kanssa, joskin puhelin on hiukan pienempi.

Kamerakin on yllättävän hyvä. Sen f/1,6-aukollinen 12 MP pääkamera pärjää hyvin hämärissäkin olosuhteissa, kun taas f/2,4-tukollinen 12 MP ultralaajakulmakamera yltää 120 asteen kuvakulmaan. Kuvauskokemus yltää lähes samalle viivalle huippupuhelimien kanssa.

Puhelimen sisuksissa oleva Applen A15 Bionic -järjestelmäpiiri tekee käytöstä nopeaa ja sulavaa. Käyttökokemuksen kruunaa iOS 15 -ohjelmisto. Kokonaisuus tekee vaikutuksen, mutta samalla hintalappu on hiukan iPhone 12 miniä korkeampi.

Lue arvostelu: iPhone 13 mini

iPhone SE (2022) on Applen puhelimeksi edullinen vaihtoehto. (Image credit: Apple)

iPhone SE (2022) on Applen puhelimeksi edullinen vaihtoehto. 2. iPhone SE (2022) Hinta-laatusuhde kohdillaan Tekniset tiedot Paino: 144 g Mitat: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm Käyttöjärjestelmä: iOS 15 Näyttö: 4,7-tuumainen Resoluutio: 750 x 1 334 Järjestelmäpiiri: A15 Bionic RAM-muisti: 4 Gt Tallennustila: 64 Gt / 128 Gt / 256 Gt Akku: 2 018 mAh Takakamera: 12 MP Etukamera: 7 MP Osta, koska + iPhoneksi edullinen + Pieni ja kevyt Älä osta, koska - Voisi olla halvempi - 64 Gt tallennustila on liian vähän

iPhone SE (2022) on Applen halvin 5G-puhelin. Se muistuttaa ulkoisesti edeltäjäänsä eikä Liquid Retina -näyttökään ole vaihtunut, mutta voittavaa reseptiä ei parane liiaksi sörkkiä.

Onneksi nopea A15 Bionic -suoritin takaa huippunopean käyttökokemuksen, joka yltää testeissä jopa Android-puhelimien käyttämää Snapdragon 8 Gen 1 -piiriä parempiin tuloksiin. Tykästyimme lisäksi kameran Time Lapse -ominaisuuteen.

Puhelimen akku kestää noin 12 tunnin ajan. Se ei yllä samalle tasolle kuin huippupuhelimet. Muutoin puhelin on laadukas vaihtoehto arjen rientoihin, vaikka suurta mullistavuutta ja jännittävyyttä siitä ei tihkukaan.

Lue arvostelu: iPhone SE (2022)

iPhone 12 mini on yhä varteenotettava vaihtoehto.

iPhone 12 mini on yhä varteenotettava vaihtoehto. 3. iPhone 12 mini Paljon hyvää pienessä koossa Tekniset tiedot Paino: 135 g Mitat: 131,5 mm x 64.2 mm x 7,4 mm Käyttöjärjestelmä: iOS 14 Näyttö: 5,4-tuumainen Resoluutio: 1 080 x 2 340 Järjestelmäpiiri: A14 Bionic RAM-muisti: 4 Gt Tallennustila: 64 Gt / 128 Gt / 256 Gt Akku: Ei tiedossa Takakamera: 12 MP + 12 MP Etukamera: 12 MP Osta, koska + Upea muotoilu + Loistava näyttö Älä osta, koska - 64 Gt on liian pieni tallennuskapasiteetti - Keskiverto akkukesto

iPhone 12 mini oli julkaisussaan todellinen outolintu. Se oli teknisesti identtinen iPhone 12:n kanssa, mutta rakenteeltaan 5,4-tuumainen malli oli selvästi pienempi. Se tarjoaa kuitenkin edistyneen 1 080 x 2 340 -resoluutiolla varustetun OLED-näytön.

Erinomainen näyttö on kookkaampi kuin iPhone SE -malleissa, mutta näyttöreunojen puuttuminen tekee puhelimesta kokonaisuutena pienemmän.

Puhelimessa on 5G-tuki, MagSafe-yhteensopivuus, tehokas A14 Bionic -järjestelmäpiiri sekä kyvykäs kamerakokonaisuus. Viimeksi mainittu koostuu kahdesta 12 MP linssistä, joten valitettavasti telekameraa ei ole mukana.

Olisimme toivoneet parempaa akkukestoa sekä 64 Gt version poistumista. Hintaansa nähden iPhone 12 mini on kuitenkin uudemmasta iPhone 13 ministä huolimatta mainio valinta.

Lue arvostelu: iPhone 12 mini

iPhone SE (2020) on saanut 5G-tuellisen seuraajan. (Image credit: Apple)

iPhone SE (2020) on saanut 5G-tuellisen seuraajan. 4. iPhone SE (2020) Halpa ja pieni iPhone Tekniset tiedot Paino: 148 g Mitat: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm Käyttöjärjestelmä: iOS 14 Näyttö: 4,7-tuumainen Resoluutio: 750 x 1 334 Järjestelmäpiiri: A13 Bionic RAM-muisti: 3 Gt Tallennustila: 64 Gt / 128 Gt / 256 Gt Akku: 1 821 mAh Takakamera: 12 MP Etukamera: 7 MP Osta, koska + Edullinen iPhone + Kevyt rakenne Älä osta, koska - Heikko akkukesto - Vanhahtava näyttöteknologia

iPhone SE (2020) on Applen todellinen budjettimalli. Ennen kuin uusi vuoden 2022 malli julkaistiin, oli sen 4,7-tuumainen ruutu poikkeuksellinen lisä Applen puhelinvalikoimaan. Kokonaisuutena on kuitenkin aavistuksen isompi kuin iPhone 12 mini, sillä näyttöä ympäröivät vanhahtavat reunukset.

iPhone SE (2020) on tästä ja pienuudestaan huolimatta laadukas puhelin. Vaikka suorituskyky on jo jäänyt hieman jälkeen uudempiin malleihin nähden, on A13 Bionic yhä pätevä suoritin.

12 MP takakamera on keskivertoa. Sen sijaan metallista ja lasista valmistettu runko tuntuu miellyttävältä joskin hieman vanhahtavalta.

Vaikka aika on jo ajanut osin ohi, pidämme yhä iPhone SE (2020) -mallista. Jos etsit edullista vaihtoehtoa eikä tekninen edistyksellisyys ole tärkeää, on kyseessä mainio valinta.

Lue arvostelu: iPhone SE (2020)

Toistaiseksi viimeinen Google Pixel -puhelin. (Image credit: Google)

5. Google Pixel 5 Syrjäytetty Pixel-lippulaiva on yhä hyvä vaihtoehto Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Lokakuu 2020 Paino: 151 g Mitat: 144,7 mm x 70,4 mm x 8 mm Käyttöjärjestelmä: Android 11 Näyttö: 6,0-tuumainen Resoluutio: 1 080 x 2 340 Järjestelmäpiiri: Snapdragon 765G RAM-muisti: 8 Gt Tallennustila: 128 Gt Akku: 4 000 mAh Takakamera: 16 MP + 12,2 MP Etukamera: 8 MP Osta, koska + Hyvä kamerasovellus + Metallinen runko Älä osta, koska - Ei telekameraa - Heikko yökuvaus

Google Pixel 5 mahtuu 6,0-tuumaisella näytöllään vain hädin tuskin tälle listalle. Koska reunukset ovat pienet, on se silti varsin kompakti puhelin. Tykästyimme erityisesti sen 1 080 x 2 340 -resoluution näyttöön 90 Hz virkistystaajuudella. Tämä tekee katselukokemuksesta sulavan.

Pixel 5 erottuu muotoilullaan. Siinä missä valtaosa kilpailijoista hyödyntää lasista taustaa, on Googlen puhelimessa metallipinnoite. Pidämme erilaisesta lähestymiskulmasta.

Kamerakokonaisuus on niin ikään erilainen. Kaksoiskamera koostuu 12,2 MP pääkamerasta ja 16 MP ultralaajakulmalinssistä, jotka napsivat laadukkaita kuvia. Hämäräkuvauksessa on nähtävissä pientä kohinaa, mutta vastaavasti kuvankäsittelyyn tarkoitetut työkalut loistavat monipuolisuudellaan.

Suorituskyky ei yllä aivan toivotulle tasolle, sillä Snapdragon 765G oli jo julkaisuhetkellään keskivertoinen prosessori. 8 Gt RAM-muisti ja 5G-tuki paikkaavat onneksi tilannetta.

Lue arvostelu: Google Pixel 5

Budjettihintainen Google Pixel 4a on Suomessa harvinainen näky. (Image credit: Google)

6. Google Pixel 4a Pixel 4 -malliston budjettivaihtoehto Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Elokuu 2020 Paino: 143 g Mitat: 144 x 69,4 x 8,2 mm Käyttöjärjestelmä: Android 11 Näyttö: 5,81-tuumainen Resoluutio: 1 080 x 2 340 Järjestelmäpiiri: Snapdragon 730G RAM-muisti: 6 Gt Tallennustila: 128 Gt Akku: 3 140 mAh Takakamera: 12,2 MP Etukamera: 8 MP Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä Google Store EMEA Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Osta, koska + Helppokäyttöinen yhdelläkin kädellä + Laadukas kamera Älä osta, koska - Keskiverto akkukesto - Tuntuu halvalta

Google Pixel 4a oli Googlen vastine iPhone 12 minille, vaikka 5,81-tuumainen näyttö onkin hiukan kilpailijaa isompi.

Kyseessä on silti pieni puhelin hyvillä ominaisuuksilla. Erityisesti terävä OLED-näyttö 1 080 x 2 340 -resoluutiolla miellyttää silmää.

Arvostimme erityisesti kameraa, joka on hinnan huomioiden mainio. Vaikka selustassa on vain yksi 12,2 MP linssi (ja edessä 8 MP etukamera), kuvat ovat laadukkaita jopa hämärissä olosuhteissa.

Google Pixel 4a sisältää 3,5mm kuulokeliitännän, joka on nykyään melkoinen harvinaisuus. Lisäksi puhdas Android-kokemus tekee vaikutuksen. Google lupaa tuoda puhelimilleen päivitykset ensimmäiseksi, joten tietoturva on aina kunnossa.

Suorituskyky, akku sekä muotoilu ovat keskinkertaisia. Nämä ovat hinnan huomioiden kuitenkin riittävät.

Lopuksi on vielä syytä mainita, että tällä listalla on Pixel 4a, ei Pixel 4a 5G. Jälkimmäinen vaihtoehto on nimittäin liian iso tälle listalle.

Lue arvostelu: Google Pixel 4a

Sonyn puhelinmallistossa on myös pienikokoinen vaihtoehto. (Image credit: Sony)

Sonyn puhelinmallistossa on myös pienikokoinen vaihtoehto. 7. Sony Xperia 10 III Laaja näyttö erottuu edukseen Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Huhtikuu 2021 Paino: 169 g Mitat: 154 x 68 x 8,3 mm Käyttöjärjestelmä: Android 11 Näyttö: 6,0-tuumainen Resoluutio: 1 080 x 2 520 Järjestelmäpiiri: Snapdragon 690 5G RAM-muisti: 6 Gt Tallennustila: 64 Gt / 128 Gt Akku: 4 500 mAh Takakamera: 12 MP + 8 MP + 8 MP Etukamera: 8 MP Osta, koska + Hyvä OLED-näyttö + Laadukas rakenne Älä osta, koska - Keskitason suorituskyky - Heikko kamera

Sony Xperia 10 III ei ole erityisen hyvä puhelin, mutta pientä mallia etsivät saattavat hyvinkin antaa sen puutteet anteeksi. Vaikka heikko kamera, hidas lataus ja vaatimaton suoritin ovat isoja säröjä, 6-tuumainen näyttö on ahdettu vain 68mm leveään runkoon. Puhelin on täten vain aavistuksen leveämpi kuin iPhone SE (2022).

Kuten Sonyn puhelimet aina, myös Xperia 10 III näyttää upealta. Laadukas muotoilu on viimeistelty Gorilla Glass 6 -suojalasilla sekä IP68/65-vesitiiveydellä. Kirkas OLED-näyttö 21:9-kuvasuhteella tekee leffojen katselusta todellista iloa.

Suorituskyvyn vajavaisuus on hyvä tiedostaa ennen ostopäätöksen tekemistä. Kamera ei sekään vakuuta.

Lue arvostelu: Sony Xperia 10 III

Samsungin vanha pieni puhelin voi edelleen ajaa asian. (Image credit: Samsung)

Samsungin vanha pieni puhelin voi edelleen ajaa asian. 8. Samsung Galaxy S10e Edullisin Galaxy S10 Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Maaliskuu 2019 Paino: 150 g Mitat: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm Käyttöjärjestelmä: Android 11 Näyttö: 5,8-tuumainen Resoluutio: 1 080 x 2 280 Järjestelmäpiiri: Snapdragon 855 / Exynos 9820 RAM-muisti: 6 Gt / 8 Gt Tallennustila: 128 Gt / 256 Gt Akku: 3 100 mAh Takakamera: 12 MP + 16 MP Etukamera: 10 MP Osta, koska + Kamera + Käyttökokemus Älä osta, koska - Ei näytössä olevaa sormenjälkitunnistinta - Paksumpi kuin Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e on jo melkoisen vanhentunut, mutta pientä Galaxy S -puhelinta etsivät voivat saada siitä edelleen iloa.

Malli oli julkaisuvuonnaan edistyksellinen, sillä se tarjoaa 6 tai 8 Gt RAM-muistia sekä Exynos 9820 -järjestelmäpiirin. Tehot riittävät yhä valtaosalle käyttäjistä.

Samsung Galaxy S10e tarjoaa 5,8-tuumaisen 1 080 x 2 280 -resoluution AMOLED-näytön, joka saa tuotua näytille kirkkaan ja yksityiskohtaisen kuvan. Pidimme aikanaan mainiosta kaksoiskamerasta (12 MP pääkamera ja 16 MP ultralaajakulmakamera) sekä koko päivän jaksavasta akkukestosta.

Galaxy S10e tuntuu kädessä mukavalta lasisen selustan, metallisen kehyksen ja vesitiiviin rakenteen ansiosta. Malli on teknisesti jo varsin vanhentunut, mutta mikäli sellaisen sattuu vielä kaupasta löytämään, ei hintalappu taatusti aiheuta parranpärinää.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy S10e