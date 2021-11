iPhone 14: julkaisupäivä, hinta, uutiset ja tuoreimmat vuodot

Jump to:

iPhone 13 -mallisto saapui myyntiin vasta tovi sitten, mutta olemme tästä huolimatta jo kuulleet melkoisen paljon yksityiskohtia ja huhuja ensivuotisesta iPhone 14- sarjasta. Ensimmäiset vuodot antavat kattavan kuvan siitä, mitä vuoden 2022 iPhone-puhelimet oikein tarjoavatkaan.

Tekniset tiedot sekä renderöidyt kuvat antavat poikkeuksellisen aikaisin kuvan tulevasta iPhone 14 -mallistosta. Tosin samalla on syytä mainita, että tietoihin kannattaa suhtautua varauksella. Muutoksia saattaa tapahtua hyvinkin lyhyellä varoajalla.

Olemme keränneet tähän artikkeliin kaikki yksityiskohdat, tiedot ja huhut koskien iPhone 14 -puhelimia. Ja kun korviimme kantautuu lisätietoja, kokoamme ne luonnollisesti tämän jutun jatkeeksi aina puhelinten julkaisuun asti.

Latest news iPhone 14 Pro ja Pro Max saattavat sisältää USB-C-liitännän. Lisäksi iPhone 14 -malliston huhutaan käyttävän samaa järjestelmäpiiritekniikkaa kuin iPhone 13 -mallisto. Jos tieto pitää paikkansa, teholoikka jää odotettua pienemmäksi.

Lyhyesti

Mikä se on? iPhone 13 -malliston seuraaja

iPhone 13 -malliston seuraaja Milloin se julkaistaan? Luultavasti syyskuussa 2022

Luultavasti syyskuussa 2022 Paljonko se maksaa? Todennäköisesti alkaen 829 €

Hinta ja julkaisupäivä

Toistaiseksi ei vielä ole varmaa tietoa siitä, milloin iPhone 14 julkaistaan. On kuitenkin vähintäänkin todennäköistä, että Apple pysyy tutussa vuositahdissaan. Perinteisesti iPhone-julkistus on saanut oman erikoistilaisuutensa.

iPhone 13 -mallisto paljastettiin 14. syyskuuta 2021 ja myynti aloitettiin 24. syyskuuta. Luultavasti iPhone 14 ei osu täsmälleen samoille päivämäärille, mutta syyskuun ensimmäinen tai toinen tiistai ovat luultavimmat päivät. Tällöin esittely nähdään syyskuun 6. tai 13. päivä.

Yleensä ennakkotilaukset käynnistyvät samaisen viikon perjantaina. Olemmekin ympyröineet kalentereista jo valmiiksi sekä syyskuun 9. että 16. päivä. Todennäköisesti varsinainen myynti käynnistyy täten 16. tai 23. syyskuuta.

Apple on paljastanut puhelimet toisinaan myös syyskuun ensimmäisenä tai toisena keskiviikkona. Joka tapauksessa ajankohta pysyy täten käytännössä samana. Ainoa isompi poikkeus sääntöön on iPhone 12 -mallisto, joka viivästyi koronapandemian takia lokakuulle 2020.

Hinnoittelun puolesta uskomme Applen pysyttäytyvän vanhassa. Täten halvin iPhone 14 mini kustantaisi noin 829 euroa ja iPhone 14 puolestaan 929 €.

Hinnat pysynevät samalla tasolla kuin iPhone 13 -malliston yhteydessä (Image credit: Apple)

Muotoilu ja näyttö

iPhone 14:n muotoiluun liittyvät tiedot perustuvat merkittävään vuotoon, jossa esiteltiin iPhone 14 Pro Maxin epäviralliset renderöintikuvat.

Alle on lisätty yksi näistä kuvista. Sen merkittävin anti on näyttöloven poistuminen. Mitä ilmeisimmin Face ID -tekniikka sekä kamera on upotettu näytön alle. Lisäksi laitteessa ei näyttäisi olevan merkittävästi kohoavaa kamerajärjestelmää, vaan selustan kamerat ovat lähes samalla tasolla kuin muukin tausta. Muutoksen taustalla on mitä ilmeisimmin puhelimen rungon paksuuntuminen.

Selusta vaikuttaisi olevan kiiltäväpintaista lasia, volyymipainikkeita on pyöristetty ja mitä sivustat näyttävät koostuvan titaanista. Näistä jälkimmäinen olisi merkittävä muutos iPhone 13 Pro Maxin ruostumattomaan teräkseen. Otoksesta voi myös havaita kolmen kameran järjestelmän sekä Lightning-liitännän.

Esitellyt värivaihtoehdot eivät ole virallisia, mutta huhuissa on mainittu ruusukultainen malli. Niin ikään muotoilu koskee vain Pro-malleja. Todennäköisesti iPhone 14 -perusmalli sisältää siis edelleen näyttöloven.

(Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Kaikkeen mainittuun on kuitenkin syytä suhtautua varauksella. Tietojen takana oleva Jon Prosser on menneiden vuosien aikana hapuillut tietojensa kanssa, eivätkä väittämät ole pitäneet paikkansa kuin vain ajoittain. Epävarmuutta lisää toinen huhu, joka kertoo Pro-mallin sisältävän edelleen näyttöloven – joskin aiempaa pienemmän sellaisen.

Prosser on kuitenkin ollut monesti myös oikeassa. Kaiken kukkuraksi Applen asioista yleensä hyvin perillä olevat Mark Gurman ja Ming-Chi Kuo ovat kumpainenkin vahvistaneet Applen korvaavan näyttöloven punch-hole-kamerareiällä.

Kuo kertoo samalla Applen julkaisevan kaksi 6,1-tuumaista iPhone 14 -mallia (perusmalli ja iPhone 14 Pro) sekä kaksi 6,7-tuumaista versiota (Pro Max ja Max).

Olemme kuulleet samanlaisia kertomuksia myös Ross Youngilta. Hän on uskonut heinäkuusta 2021 lähtien, että iPhone 14 Pro -sarja siirtää Face ID -teknologian näytön alle. Young ei kuitenkaan tunnu olevan asian täysin vakuuttunut. Hän kertoi teknologian olevan vasta kehityksessä, joten muutospyrkimyksen onnistuminen ei ole täysin varmaa.

Young on kertonut iPhone 14 -perusmallin saavan 6,06-tuumaisen OLED-näytön 1 170 x 2 532 -resoluutiolla (460 ppi) ja 60 Hz virkistystaajuudella. Vastaavasti iPhone 14 Pro on muutoin identtinen, mutta virkistystaajuus on 120 Hz.

iPhone 14 Pro Maxin kohdalla on odotettavissa 6,68-tuumainen OLED-näyttö 1 284 x 2 778 -resoluutiolla (458 ppi) ja 120 Hz virkistystaajuudella. Mitä ilmeisimmin iPhone 14 Max (korvaa mini-mallin) on muutoin identtinen, mutta tässä tapauksessa virkistystaajuus on perusmallin tavoin 60 Hz.

Myös toisen lähteen mukaan edullisemmat mallit tyytyvät iPhone 13 -malliston tavoin 60 Hz virkistystaajuuteen.

Olemme kuulleet Pro-mallien hyödyntävän titaanista kehystä, mikä täsmää aiemmin läpikäytyyn vuotoon. Tämän perusteella puhelimet olisivat lujempaa tekoa kuin nykyiset versiot. Lisäksi iPhone 14 Max on mitä ilmeisimmin korvaamassa iPhone 14 minin.

Tämän vuodon perusteella kaikki iPhone 14 -mallit saavat 120 Hz virkistystaajuuden. Koska vuoto on varsin vanha ja uista poikkeava, emme pidä tätä järin vakuuttavana.

Olemme myös kuulleet patentista, jonka avulla olisi mahdollista tehdä iPhonen näytöstä vahvempi ilman ruudun paksuuntumista. Tämä olisi kiva lisäys, mutta patentit eivät kovinkaan usein konkretisoidu. Ei siis kannata pidätellä hengitystä tämän osalta.

Kamera ja akku

Kameran osalta joudumme toistaiseksi tyytymään eriviralliseen iPhone 14 Pro Max -renderöintikuvaan. Siinä on nähtävissä kolmen kameralinssin järjestelmä. Myös toinen lähde viittaa iPhone 14 Pron ja iPhone 14 Pro Maxin saavan kolmikamerajärjestelmän. Mitä ilmeisimmin iPhone 14 tyytyy edelleen kahteen linssiin.

Muutokset iPhone 13 -mallistoon nähden jäänevät siis varsin pieniksi. Toki kamerat ja linssit saattavat erottua toisistaan jollain tavoin.

Applen asioista yleensä hyvin tietävä Ming-Chi Kuo on väittänyt iPhone 14 Pron ja Pro Maxin saavan 48 MP pääkameran, mikä olisi merkittävä loikka nykyisestä 12 MP kamerasta. Väittämä kertoo harppauksen mahdollistavan 8K-videokuvauksen. Tämä väite on sittemmin toistettu.

iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

Huhuissa on mainittu periskooppikamera, joka mahdollistaisi paremman optisen tarkennuksen. Olemme nähneet tästä jopa patentin aiheesta. Osa väitteistä kertoo ominaisuuden saapuvan kuitenkin aikaisintaan iPhone 15 -mallistoon.

Akku on saamassa nähtävästi myös parannuksen. Erään huhun mukaan akun koko kasvaa, kun taas toinen lähde väittää puhelimien olevan aiempaa paksumpia. Oli miten oli, todennäköisesti akkukesto on siis parantumassa.

Latauksen osalta uskomme Applen hyödyntävän MagSafe-latausta ennemmin kuin Lightning-väylää. Tosin renderöintikuvissa on nähtävissä yhä Lightning-portti, joten luultavasti sekin säilyttää paikkansa.

Uusi EU-direktiivi pakottaa Applen luopumaan Lightning-liitännästä ennemmin tai myöhemmin. Olisimme kuitenkin yllättyneitä, mikäli valmistaja tekisi muutoksen jo vuonna 2022.

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Olemme lähes varmoja, että iPhone 14 -puhelimet hyödyntävät uutta järjestelmäpiiriä. Todennäköisesti luvassa on A16 tai A16 Bionic. Ross Youngin mukaan suoritin käyttää 4 nm prosessia, joka mahdollistaisi teholoikan iPhone 13 -puhelimien 5 nm prosessia käyttäviin A15 Bionic -suorittimiin nähden.

MacRumors on kertonut Applen havittelevan jopa 3 nm prosessilla toimivaa suoritinta.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei piirejä valmistava TSMC saakaan valmistettua 3 nm tai 4 nm prosessilla toimivia suorittimia. Olemmekin kuulleet Applen käyttävän tälläkin kertaa 5 nm prosessilla toimivia piirejä.

Osa väitteistä kertoo iPhone 14:n esittelevän näytön alle sijoitetun Touch ID:n. Väitteen takana on Mark Gurman, joka on perinteisesti tiennyt Applen suunnitelmista varsin tarkasti. Gurmanin mukaan Apple on testannut tätä, mutta yhtiö panostaa tällä hetkellä täysimääräisesti Face ID -tekniikkaan. Eli vaikuttaa siltä, että näytön alle sijoitetaan molemmat tai ei kumpaakaan.

Toisen lähteen mukaan Face ID ei siirry näytön alle.

Aavistuksen epäuskottava huhu väittää Applen vaihtavan Lightning-väylän USB-C-liitäntään. Apple ilmeisesti harkitsee tätä iPhone 14 Pron ja iPhone 14 Pro Maxin kohdalla, mutta toistaiseksi emme pidä tätä todennäköisenä.

iPhone 14 -puhelimet tarjoavat lähes satavarmasti 5G-tuen. Lisäksi patenttihavainto vihjaa uudenlaisesta 3D Touch -ominaisuudesta, joka hyödyntäisi haptista palautetta tehdäkseen käytöstä vieläkin intuitiivisempaa. Mutta patentit ovat monesti varsin optimistisia, joten emme usko näkevämme tätä ainakaan vielä.

iPhone 13 Pro -mallisto kasvatti sisäisen tallennustilan maksimin 512 gigatavusta yhteen teratavuun. iPhone 14 Pron kohdalla on huhuttu jopa 2 teratavusta.