iPhone 14 -mallisto saattaa kallistua paremman kameran vuoksi

Apple näyttäisi satsaavan tosissaan iPhone 14 -malliston etukameraan. Tekninen loikka ei kuitenkaan tule ilmaiseksi.

Korealainen ET News (opens in new tab) uutisoi Applen tuotantoketjuihin pohjautuen, että valmistajan seuraavan sukupolven puhelimien etukamera on uudistumassa roimasti.

Mitä ilmeisimmin suunnitelmat ovat muuttuneet merkittävästi. Komponenttivalmistaja on tietojen mukaan vaihtunut, joten Apple on aikeissa käyttää LG Innotekia. Yhtiön oli alkujaan tarkoitus valmistaa etukamerat iPhone 15 -puhelimiin.

Samalla Applen kerrotaan valinneen "huippukomponentteja", jotka korvaavat varsin vaatimattomat edeltävät osat.

Se, mitä LG Innotek käytännössä tuo etukameraan, on vielä epäselvää. Kamerakenno voi hyvinkin olla entistä tarkempi tai fyysisesti kookkaampi. On myös mahdollista, että Apple on aikeissa vain parantaa kameran suorituskykyä.

Muutokset vaikuttavat joka tapauksessa kiinnostavilta lisäyksiltä odotettuihin iPhone 14 -puhelimiin. Tietojen mukaan uudet komponentit mahdollistavat autofocusin hyödyntämisen, joka olisi kokonaan uusi lisä Applen puhelimiin.

Ratkaisua voidaan pitää odotettuna. iPhone ei ole koskaan ollut synonyymi erityisen hyville selfieille. Muutosta on toivottu, mutta se ei tule ilmaiseksi.

ET News kertoo nimittäin etukameramoduulin maksavan noin kolme kertaa enemmän kuin iPhone 13 -malliston vastaava. Tämä lisähinta siirtynee suoraan puhelimen hintaan, joten iPhone 14 saattaa hyvinkin olla kalliimpi kuin edeltäjä.

iPhone 14 -julkistus tapahtunee syyskuussa, joten suunnitelmat saattavat hyvinkin vielä muuttua. Jäämme kuitenkin odottamaan lisätietoja.

Tuskin ainoa uudistus

iPhone 14 -malliston etukamera tuskin jää ainoaksi parannuskohteeksi. Olemme kuulleet yksityiskohtia myös muilta osa-alueilta.

Monet huhut viittaavat huippumallien iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Maxin jättävän etukameran vaatiman näyttöloven viimein historiaan. Sen tilalle on tiettävästi tulossa kamerareikä, joka on jo vakiintunut ratkaisu Android-puhelimissa.

Muutoksen pitäisi tehdä uusista iPhone-malleista entistä tyylikkäämpiä. Samalla se voi olla sidoksissa vaihtuvaan kennoon tai kameralinssiin. Ja jos parempi tekniikka tulee käsi kädessä modernimman ulkoasun kanssa, emme voi laittaa pahaksemme.