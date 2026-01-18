Hay una forma ingeniosa de ver YouTube sin anuncios y sin necesidad de tener una suscripción Premium
Es una crítica a la experiencia actual de los usuarios de YouTube que el acceso sin anuncios se considere ahora como el Santo Grial de Internet
¿Cansado de saltarte los anuncios de YouTube? Buenas noticias: hemos descubierto una forma ingeniosa de ver YouTube sin anuncios, algo que, antes de la avalancha de comerciales, se conocía simplemente como usar YouTube.
No es necesario pagar un mínimo de 7,99 $/12,99 £ al mes por una suscripción a YouTube Premium... ni comprar una aplicación para bloquear anuncios que probablemente no funcione.
Este es el truco: puedes ver YouTube sin anuncios en Albania utilizando una VPN para conectarte a un servidor albanés.
Cómo ver YouTube sin anuncios y sin pagar (funciona)
YouTube no muestra anuncios en Albania debido al reducido tamaño de su mercado. Y aunque algunos usuarios de Reddit han visto anuncios ocasionales, lo probamos en enero de 2026 y no nos mostraron ningún anuncio tras 2,5 horas de visualización.
Pero, ¿qué pasa si no estás en Albania? Pues bien, puedes utilizar una VPN (red privada virtual) y establecer tu ubicación en «Albania».
Sin embargo, te advertimos que necesitarás una VPN potente (no una barata o gratuita). Probamos NordVPN (pruébala sin riesgos), Surfshark VPN y Express VPN, y todas funcionan.
Es claramente una solución popular para evitar los anuncios sin pagar por YouTube Premium. Si estás listo para empezar, regístrate a continuación y disfruta de YouTube sin anuncios y sin pagar...
Utilice una VPN para acceder a YouTube Albania desde el extranjero
NordVPN es nuestra mejor VPN (de hecho, contamos con nuestro propio experto interno, Mike, que prueba VPN las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y califica a NordVPN como la número uno en cuanto a precio, características, seguridad, etc.).
Consideramos que Nord funciona mejor para el streaming, ya que te permite acceder a tus servicios de streaming habituales cuando estás en el extranjero.
Puedes registrarte en cuestión de minutos y empezar a ver YouTube sin anuncios...
🟩 NordVPN – Consigue la mejor VPN del mundo
No tener una VPN es como dejar la puerta principal abierta en una ciudad bulliciosa: cualquiera puede entrar y echar un vistazo.
TechRadar revisa periódicamente todos los proveedores de VPN más importantes y NordVPN es nuestra opción número uno. Descubre por qué con nuestro análisis en profundidad de NordVPN.
Los precios comienzan desde 2,59 £ al mes, con una garantía de devolución del dinero de 30 días.
✅ 75 % de descuento hoy
✅ 3 meses adicionales gratis
✅ Desbloquea YouTube Albania
Consigue NordVPN y disfruta de YouTube sin anuncios desde cualquier lugar.
Inicio rápido: usar una VPN para ver YouTube sin anuncios
Una vez que te hayas registrado en la VPN que hayas elegido:
1. Abre la aplicación NordVPN.
2. Conéctate a un servidor ubicado en Albania.
3. Abre YouTube Albania. Si eso no funciona, pruébalo en el modo incógnito de Google Chrome y deberías poder acceder sin problemas.
4. Ten en cuenta que Google podría intentar cerrar esta laguna legal algún día.
En conclusión
Es una crítica a la experiencia media de los usuarios de YouTube en 2026 que el acceso sin anuncios se considere ahora como el Santo Grial de Internet.
Sin duda, no ayuda que saltarse uno o varios anuncios al principio de un video no garantice que luego no tengas que pasar por uno o más cortes publicitarios y, posiblemente, también por un publirreportaje.
Probamos y revisamos los servicios VPN en el contexto de usos recreativos legales. Por ejemplo: 1. Acceder a un servicio desde otro país (sujeto a los términos y condiciones de dicho servicio). 2. Proteger su seguridad en línea y reforzar su privacidad en línea cuando se encuentra en el extranjero. No apoyamos ni toleramos el uso ilegal o malicioso de los servicios VPN. El consumo de contenido pirateado que es de pago no está respaldado ni aprobado por Future Publishing.
Aatif is a freelance copywriter and journalist based in the UK. He’s written about technology, science and politics for publications including Gizmodo, The Independent, Trusted Reviews and Newsweek, but focuses on streaming at Future, an arrangement that combines two of his greatest passions: sport and penny-pinching.
- Antonio QuijanoEditor