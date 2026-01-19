Cómo ver "A Knight of the Seven Kingdoms", la precuela de Game of Thrones desde cualquier lugar

Es posible que los aficionados a Game of Thrones sigan molestos por el final de la serie, pero si hay algo que les consuela es la oportunidad de volver a sumergirse en el salvaje mundo de Poniente a través de spin-offs como House of the Dragon y, ahora, A Knight of the Seven Kingdoms. Esta serie, precuela de Juego de Tronos, está ambientada 90 años antes de los acontecimientos de la era de Daenerys Targaryen y adapta la trilogía de libros Cuentos de Dunk y Egg, de George R. R. Martin.

A Knight of the Seven Kingdoms se estrenó oficialmente el domingo 18 de enero a las 10 p. m. ET (EE. UU.) y el lunes 19 de enero a las 3 a. m. GMT (Reino Unido).

A continuación te explicamos cómo puedes ver A Knight of the Seven Kingdoms en línea, sin importar en qué parte del mundo te encuentres.

No veremos la pompa y la grandeza a las que nos acostumbraron las dos primeras temporadas. AKotSK no es una historia de grandes rivalidades políticas, casas poderosas o egos enfrentados. En cambio, la serie explora otra faceta de Poniente a través del duro y agotador viaje de Ser Duncan el Alto (Dunk), un valiente caballero, y su escudero, Egg.

Dicho esto, la atmósfera sigue siendo pesada y lúgubre. Los Targaryen siguen sentados en el Trono de Hierro, aunque sin sus dragones, la fuerza que cimentó su dominio. Con su poder en declive, crecen las dudas sobre su legitimidad, lo que crea una necesidad urgente de reafirmar su dominio.

Aunque el escenario resultará familiar, el primer tráiler de la serie está salpicado de sorprendentes toques de humor, algo poco habitual en Poniente. Será interesante ver cómo los creadores equilibran esa ligereza con la tensión siempre presente en el reino. Con su narrativa centrada en los personajes, A Knight of the Seven Kingdoms promete una historia más íntima de Poniente, impregnada de la imprevisibilidad característica de George R. R. Martin.

Sigue leyendo para saber cómo ver A Knight of the Seven Kingdoms en línea, en la televisión y desde cualquier lugar.

¿Puedo ver A Knight of the Seven Kingdoms de forma gratuita?

Sí. Aunque HBO Max no ofrece una prueba gratuita, YouTube TV (prueba gratuita de 10 días) sí lo hace y sus planes actuales incluyen la posibilidad de añadir el servicio de streaming HBO Max.

Esto significa que tendrás la oportunidad de ver los dos primeros episodios de forma totalmente gratuita. Es ideal si quieres echar un vistazo a la serie antes de adquirir un plan de HBO Max.

¿Te encuentras fuera de EE. UU. en este momento? Accede a la prueba gratuita con NordVPN. A continuación encontrarás más información al respecto.

Cómo ver A Knight of the Seven Kingdoms desde el extranjero

Si estás lejos de casa y quieres ver A Knight of the Seven Kingdoms, no podrás hacerlo como lo harías normalmente debido a las molestas restricciones regionales. Por suerte, hay una solución fácil.

Descargar una VPN te permite ver contenido en línea, sin importar dónde te encuentres. Es un sencillo software que cambia tu dirección IP, lo que significa que puedes acceder a contenido a la carta o a la televisión en vivo como si estuvieras en casa.

Usa una VPN para ver A Knight of the Seven Kingdoms desde cualquier lugar:

Cómo ver A Knight of the Seven Kingdoms en todo el mundo

Cómo ver A Knight of the Seven Kingdoms en línea en EE. UU

Como se ha mencionado, en Estados Unidos, A Knight of the Seven Kingdoms se estrenará en HBO Max el domingo 18 de enero. Los precios habituales comienzan en 10,99 dólares al mes. Si estás fuera de Estados Unidos y no quieres perdértelo, siempre puedes utilizar una VPN para desbloquear Max y sintonizar A Knight of the Seven Kingdoms como lo harías en casa.

Cómo ver A Knight of the Seven Kingdoms en línea en Canadá

En Canadá, A Knight of the Seven Kingdoms se transmitirá en Crave. Los planes comienzan desde 7.99 dólares al mes durante los primeros tres meses, y luego 22 dólares al mes, o 220 dólares al año.

Los espectadores estadounidenses que visiten Canadá pueden probar NordVPN para ver su servicio de streaming habitual desde el extranjero.

Lo que necesitas saber sobre "A Knight of the Seven Kingdoms"

Tráiler de "A Knight of the Seven Kingdoms"

A Knight of the Seven Kingdoms | Official Final Trailer | HBO Max - YouTube Watch On

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de A Knight of the Seven Kingdoms? A Knight of the Seven Kingdoms se estrenará en Estados Unidos, Canadá, Australia y México el domingo 18 de enero y continuará semanalmente durante seis episodios. Los episodios en el Reino Unido llegarán un día después, a partir del lunes 19 de enero.

Calendario de episodios de "A Knight of the Seven Kingdoms"

Episodio 1: 18 de enero de 2026

Episodio 2: 26 de enero de 2026

Episodio 3: 2 de febrero de 2026

Episodio 4: 9 de febrero de 2026

Episodio 5: 16 de febrero de 2026

Episodio 6: 23 de febrero de 2026

¿Quiénes forman parte del reparto de A Knight of the Seven Kingdoms?

Peter Claffey como Ser Duncan "Dunk" el Alto.

Dexter Sol Ansell como "Egg".

Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon.

Bertie Carvel como el príncipe Baelor "Breakspear" Targaryen.

Finn Bennett como el príncipe Aerion "Brightflame" Targaryen.

Sam Spruell como el príncipe Maekar Targaryen.

Henry Ashton como Daeron "El Borracho" Targaryen.

Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree

Shaun Thomas como Raymun Fossoway

Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway

Tanzyn Crawford como Tanselle

Youssef Kerkour como Steely Pate

Tom Vaughan-Lawlor como Plummer

Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion

Steve Wall como Lord Leo "Longthorn" Tyrell

Ross Anderson como Ser Humfrey Hardyng