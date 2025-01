Super Bowl 2025: Kickoff, Show de medio tiempo - todos los horarios en todo el mundo

(Crédito de imagen: Tammy Ljungblad/The Kansas City Star/Tribune News Service via Getty Images)

¿Estás listo para disfrutar de una nueva edición de uno de los eventos de deportes más importantes en el mundo? De ser así, llegaste al lugar indicado, a continuación te compartimos todo sobre los horarios del Super Bowl 2025 en todo el mundo; incluyendo la previa, el himno nacional, el show de medio tiempo e incluso una hora aproximada de que termine.

El Super Bowl 59 será el mayor de la historia de la NFL. Los actuales campeones, los Kansas City, aspiran a conseguir un tricampeonato histórico que encumbrará al QB Patrick Mahomes y al entrenador Andy Reid, amante de las hamburguesas con queso, a la grandeza de la parrilla. Para los Philadelphia Eagles, el 9 de febrero será la oportunidad de ganar su segundo Super Bowl.

Si a todo esto le añadimos la presencia de Taylor Swift y el hecho de que será la undécima vez que el Ceasars Superdome acoja el Super Bowl, el Super Bowl LIX se convertirá en una leyenda del deporte. Toma nota de todos los horarios del Super Bowl 2025 y no te pierdas el saque inicial.

¿Cuándo inicia el Super Bowl?

En Estados Unidos y Canadá, se espera que la cobertura en directo de la Super Bowl comience a las 18.00 EST / 17.00 CST / 16.00 MST / 15.00 PST del domingo 9 de febrero.

En el Reino Unido, la retransmisión en directo comenzará a las 22.45 GMT y en Australia, a las 10.00 AEDT del lunes 10 de febrero.

¿A qué hora empieza el Super Bowl?

La patada inicial del Super Bowl está previsto para las 17.30 CST (hora local) del domingo 9 de febrero. Sin embargo, es probable que el partido comience un poco más tarde y dure unas cuatro horas, incluido el espectáculo del descanso.

Estos son los horarios del saque inicial en todo el mundo:

3.30pm PST – Pacific Standard Time

4.30pm MST – Mountain Standard Time

5.30pm CST – Central Standard Time

5.30pm CST – Mexico City, Mexico

6.30pm EST – Eastern Standard Time

8.30pm BRT – Rio de Janeiro, Brazil

11.30pm GMT – United Kingdom

12.30am CET – Central Europe (Lunes, Feb 10)

(Lunes, Feb 10) 1.30am SAST – South Africa (Lunes, Feb 10)

(Lunes, Feb 10) 3.30am GST – Dubai, UAE (Lunes, Feb 10)

(Lunes, Feb 10) 5am IST – New Delhi, India (Lunes, Feb 10)

(Lunes, Feb 10) 6.30am WIB – Jakarta, Indonesia (Lunes, Feb 10)

(Lunes, Feb 10) 7.30am CST – Beijing, China (Lunes, Feb 10)

(Lunes, Feb 10) 10.30am AEDT – Australia (Lunes, Feb 10)

(Lunes, Feb 10) 12.30pm NZDT – New Zealand (Lunes, Feb 10)

¿A qué hora suena el himno nacional en el Super Bowl 2025?

El himno nacional suele sonar unos 10 minutos antes del saque inicial, así que Jon Batiste subirá al escenario a las 18:20 EST / 17:20 CST / 16:20 MST / 15:20 PST / 23:20 GMT / 10:20 AEDT.

Las últimas actuaciones han durado entre 90 segundos y dos minutos y medio. El año pasado, la interpretación de Reba McEntire duró sólo 96 segundos de principio a fin. El himno nacional de Batiste contará con el apoyo de Stephanie Nogueras en lengua de signos.

¿A qué hora es el show de Kendrick Lamar en el descanso del Super Bowl?

Estamos en el regazo de los dioses -o al menos de Mahomes y Hurts- cuando se trata de predecir a qué hora empezará el espectáculo del descanso.

Eso es porque el reloj se detiene entre jugadas en la NFL, y los quarterbacks y entrenadores pueden hacer que cada cuarto de 15 minutos dure una eternidad si así lo desean.

Si tuviéramos que adivinar, esperaríamos que el espectáculo de Kendrick Lamar en el descanso de la Super Bowl -con SZA como invitada especial- empezara alrededor de las 8pm EST / 7pm CST / 6pm MST / 5pm PST / 1am GMT / 12pm AEDT.

El miniconcierto suele durar unos 15 minutos.

¿A qué hora termina el Super Bowl 2025?

Una vez más, no se sabe cuánto durará el Super Bowl, y es probable que sea demasiado larga o demasiado corta, dependiendo de si vistes de rojo o de verde.

El partido suele terminar entre tres horas y media y cuatro horas después del saque inicial, así que no contaremos con que el Super Bowl 59 termine antes de las 22:00 EST / 21:00 CST / 20:00 MST / 19:00 PST / 03:00 GMT / 14:00 AEDT.

¿A qué hora comienza el espectáculo previo al Super Bowl?

Una vez más, no se sabe con exactitud cuándo comenzará el espectáculo previo al partido del Super Bowl, pero teniendo en cuenta que la cobertura en directo en Estados Unidos y Canadá comienza media hora antes del saque inicial, parece poco probable que las festividades empiecen antes.

La NFL ha confirmado oficialmente que Jon Batiste, Trombone Shorty y Lauren Daigle interpretarán America the Beautiful antes del partido. La ganadora del Grammy Ledisi Young, también natural de Nueva Orleans, cantará Lift Every Voice and Sing.

Le recomendamos que se ponga cómodo a las 18.30 h EST / 17.30 h CST / 16.30 h MST / 15.30 h PST / 23.30 h GMT / 10.30 h AEDT.