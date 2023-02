Weitere Streaming-Anbieter setzen mehrere Serien ab

Wir schreiben zwar erst einen Monat im Jahr 2023, aber vier der besten Streaming-Dienste (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben ihre Fans bereits enttäuscht, indem sie beliebte Serien aus ihren Katalogen entfernt haben.

Wie IGN (Öffnet sich in einem neuen Tab)berichtet, wurde Pennyworth - die Serie über die Ursprünge von Batmans Butler Alfred - von HBO Max nach drei Staffeln abgesetzt. Pennyworth kam erst im Oktober 2022 auf die Streaming-Plattform, die zu Warner Bros. Discovery (WBD) gehört, nachdem die Serie zwei Staffeln lang erfolgreich auf Epix (jetzt unter dem Namen MGM Plus) lief. In Deutschland ist die Serie auf Prime Video zu finden.

The Mysterious Benedict Society wird dagegen nicht auf Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) weitergeführt. Laut Co-Schöpfer Phil Hay (via ComicBook.com (Öffnet sich in einem neuen Tab)) wurde die bei den Fans beliebte Serie nicht für eine dritte Staffel verlängert.

Den größten Umbruch hat allerdings Paramount Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) hinter sich. Wie The Hollywood Reporter (THR) (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtet, plant Paramount, seine wichtigste Streaming-Plattform mit Showtime, dem Premium-Fernsehnetzwerk des Studios, zusammenzulegen, was zu zahlreichen Änderungen im Programmkatalog führen wird.

Der Zusammenschluss ist noch nicht offiziell in Kraft getreten, doch Paramount hat sich ein Beispiel an WBD genommen und einige Serien von seinem primären Streaming-Dienst entfernt bzw. gestrichen.

Der Bericht von THR bestätigt, dass Let The Right One In und American Gigolo, die beide erst Ende 2022 auf Showtime Premiere feierten, nach nur einer Staffel abgesetzt wurden. Auch die von Shailene Woodley geleitete Adaption von Three Women, die auf Showtime veröffentlicht werden sollte, wird nicht mehr fortgesetzt. Kidding, American Rust, Super Pumped und On Becoming a God in Central Florida wurden ebenfalls von Showtime gestrichen.

Was das TV-Angebot von Paramount Plus angeht, hat Vulture (Öffnet sich in einem neuen Tab)berichtet, dass The Twilight Zone von Jordan Peele eine von acht TV-Serien ist, die in den letzten Tagen aus dem Programm des Streamers entfernt wurden. The Real World, Homecoming, Coyote, No Activity, Guilty Party, Interrogation und The Harper House wurden/werden ebenfalls aus dem Angebot genommen.

Im Moment wird davon ausgegangen, dass Paramount Plus und Showtime nur in den nordamerikanischen Gebieten fusionieren werden. TechRadar hat sich bei Paramount erkundigt, ob der Zusammenschluss auch die Zuschauer in anderen Regionen der Welt betrifft, und wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir eine Antwort erhalten.

Ein chaotischer und verrückter Streaming-Start ins Jahr

Es mag ein neues Jahr sein, aber die Streaming-Branche leidet immer noch unter denselben Problemen.

In der Vergangenheit war Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) der Vorreiter bei der Verärgerung der Verbraucher durch die Streichung von Lieblingssendungen. Die Wut der Fans war im letzten Jahr zeitweise deutlich spürbar und hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass Netflix Anfang 2022 Millionen von Abonnenten verloren (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat.

Dieser Trend hat sich durch einige der besten Netflix-Serien, wie Stranger Things Staffel 4 und Wednesday, etwas umgekehrt, aber die Probleme des Streaming-Anbieters sind noch nicht ganz verschwunden. Kürzlich hat das Unternehmen eine Frist für sein Vorgehen gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern (Öffnet sich in einem neuen Tab) in Haushalten gesetzt, und da es seine Pläne gegen Passwort-Sharing in vollem Umfang dargelegt hat, ist es möglich, dass einige Kunden ihre Netflix-Abos aus Protest gegen die neueste Idee kündigen werden.

Doch Netflix ist nicht der einzige Anbieter, der seine Kunden verärgert. Wie Paramount hat auch WBD im Vorfeld des Zusammenschlusses von HBO Max und Discovery Plus im Jahr 2023 beliebte Sendungen abgesetzt und andere von HBO Max entfernt. In anderen Ländern hat Prime Video beschlossen, The Wilds und As We See It (und einige weitere Serien) 2022 nicht zu verlängern, während Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) kürzlich bestätigte, dass The Mosquito Coast nach zwei Staffeln eingestellt wird.

Paramount Plus scheint also dem branchenweiten Trend zu folgen, seinen Katalog im Zuge von Sparmaßnahmen neu auszurichten, auch wenn dies zum Nachteil der Verbraucher ist. Die Absetzung von Serien und Filmen ist ein fester Bestandteil des Streaming-Sektors, da die Studios die Beliebtheit eines Produkts genau beobachten und diese gegen den finanziellen Aufwand abwägen.

Große Unternehmen sind nicht immun gegen die sich ständig ändernden Gezeiten der Weltwirtschaft, die durch die Lebenshaltungskostenkrise, den Einmarsch Russlands in der Ukraine und die Covid-19-Pandemie stark beeinträchtigt wurde. Wenn man diese Faktoren in die Gleichung einbezieht, ist es leicht zu verstehen, warum Netflix, HBO Max, Paramount Plus und andere Streaming-Anbieter ihre Arbeitsweise ändern und neu bewerten, welche Inhalte es wert sind, produziert zu werden. Für die Fans der oben genannten und vieler anderer Serien ist das allerdings nur ein schwacher Trost, vor allem in einer Zeit, in der Filme und Serien für viele eine dringend benötigte Form des Eskapismus darstellen.

