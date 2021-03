Neues iPad Pro (2021) Leak lässt es super leistungsstark klingen - und teuer

Wir haben gehört, dass die neuen iPad Pro-Modelle für 2021, die Gerüchten zufolge im April auf den Markt kommen sollen, ein paar wichtige Verbesserungen gegenüber den 2020er iPad Pros bringen könnten, und ein neuer Bericht hat diese früheren Gerüchte bestätigt.

Bloomberg hat einen Artikel über Apples bevorstehende Tablet-Pläne verfasst, der anscheinend auf Insider-Informationen basiert, und der Hauptteil davon beschreibt das nächste Pro-Level-Tablet von Apple.

Es gibt auch eine Erwähnung eines neuen iPad Mini 6, das das neueste kompakte iPad von Apple seit dem iPad Mini (2019) wäre - es scheint, dass sich dies bald zu den iPad Pro-Modellen auf die Bühne gesellen könnte, aber der Bloomberg-Bericht gibt keine Details über dieses Tablet preis.

Das "Pro" im iPad Pro

Der Bloomberg-Bericht bestätigt viele Gerüchte, die wir über das iPad Pro gehört haben und die es wie ein Spitzen-Tablet erscheinen lassen.

Offenbar wird das kommende Tablet mit einem Chipsatz ausgestattet sein, der in Bezug auf die Leistung dem M1-Prozessor ähnelt, den Apple in seinen MacBooks des Jahres 2020 einsetzt. Wir haben festgestellt, dass dies eine enorm verbesserte Leistungsgeschwindigkeit mit sich bringt, das ist also gut. Ein weiterer Vorteil des M1 war jedoch seine Akku-Effizienz, etwas, das die iPad Pro-Geräte wirklich gut gebrauchen könnten, aber es klingt nicht so, als ob der iPad-Chipsatz diesen Segen bekäme.

Der Bericht besagt auch, dass die neuen iPad Pro Modelle Mini-LED-Displays bekommen werden, etwas, das schon vor dem iPad Pros 2020 immer wieder gemunkelt wurde. Diese Art von LCD-Bildschirmtechnik bringt verbesserte Kontrastverhältnisse und Farbwiedergabe, was gut für Profis sein sollte, die mit visuellen Medien arbeiten. Dieses Upgrade könnte allerdings nur beim größeren 12,9-Zoll-iPad Pro verfügbar sein.

Eine weitere Verbesserung soll es in der Kamera-Abteilung geben, obwohl nicht klar ist, was die Änderungen sind, ob in Form von zusätzlichen Linsen oder verbesserten Sensoren.

Das letzte Upgrade, das die neuen iPad Pro Tablets anscheinend erhalten sollen, sind überarbeitete USB-C-Anschlüsse, die nun Apples Thunderbolt-Technologie erhalten sollen, was sie schneller bei Datenübertragungen zu Dingen wie Festplatten und Monitoren machen dürfte.

Bei all diesen Optimierungen muss etwas zurückstecken (und wir zählen das Design nicht mit, das angeblich das gleiche wie bei den vorherigen iPad Pros sein soll). Diese Technik ist nicht billig, und es klingt so, als ob die nächsten iPad Pro-Modelle extrem teuer werden könnten, selbst für Apple.

Wir müssen abwarten, bis das neue iPad Pro (2021) auf den Markt kommt, um herauszufinden, wie viel all diese Technik kosten soll, und dieses Ereignis könnte im März oder April stattfinden - schau also wieder bei uns vorbei und wir werden berichten, wenn wir es herausfinden.